Опубликована архитектура деловой программы Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» 2026 года, который состоится 22–24 мая в Благовещенске (Амурская область, Россия) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).

«Мы продолжим углублять взаимодействие России с дружественными странами. Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером на Дальнем Востоке. На этой дружбе держится стабильность всего мира. Мы открыты для укрепления экономических связей, расширения гуманитарных инициатив и сотрудничества в социальной сфере. Все эти вопросы будут обсуждаться на очередном форуме «АмурЭкспо», они дадут дополнительный импульс развитию Амурской области и другим дальневосточным регионам», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«АмурЭкспо» уже в четвертый раз станет выездной площадкой Восточного экономического форума.

«Российско-китайский форум «АмурЭкспо-2026» продолжает активную деятельность, заложенную в 2023–2025 годах, по подготовке исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по созданию в Благовещенске Центра российско-китайского делового сотрудничества, включая конгрессно-выставочную инфраструктуру. Повестка Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2026» становится особо актуальной в свете Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Повестка Форума включает пять уровней: международный, федеральный и окружной (ДФО), отраслевой, региональный, социальный. Важной частью Форума станет обсуждение развития международных территорий опережающего развития, международной логистики, международного и внутреннего туризма, креативных индустрий. Также впервые будут затронуты вопросы развития цифровой и электронной торговли между Россией и странами Азии.

«Впервые мы формируем повестку, которая будет посвящена электронной торговле. На это был запрос, в том числе со стороны наших китайских партнеров, и также мы формируем новую сессию по цифре. Она будет посвящена тому, как в цифровом контуре должно осуществляться взаимодействие двух стран по нескольким важным направлениям. У нас целых две сессии по туризму. Мы развиваем тему креативных индустрий применительно их к экспортному потенциалу, прежде всего ориентируясь на китайский рынок. Мы видим, что все эти тематики, которые мы проработали с экспертным сообществом, с предпринимателями, с бизнесом, регионами, востребованы и нуждаются в обсуждении. В скором времени мы объявим региональную повестку. Она тоже будет насыщенной и интересной», – отметила министр туризма и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Амурский коридор в будущее: Россия и Китай – от добрососедства к совместному росту», посвященная дальнейшему развитию сотрудничества России и Китая в турбулентном, многополярном мире, сочетанию уникальной географии и накопленного опыта межрегионального трансграничного сотрудничества, международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Амурской области.

Мероприятие пройдет на территории Общественно-культурного центра (ОКЦ). Также для жителей и гостей Амурской области будут работать другие площадки, на которых будут представлены открытые лекции и мастер-классы от ведущих экспертов страны. На территории ОКЦ разместится выставочная зона, где можно ознакомиться с товарами и производителями Амурской области.

В преддверии «АмурЭкспо» также состоятся мероприятия X Российско-китайского Экспо и Харбинской торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ, которые начнут работу 17 мая.

Организаторы АЭФ – правительство Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, Фонд Росконгресс. Операторы форума – Фонд Росконгресс и Центр развития территорий Амурской области.