На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Опубликована архитектура деловой программы Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» 2026 года

Опубликована архитектура деловой программы Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо» 2026 года, который состоится 22–24 мая в Благовещенске (Амурская область, Россия) и Хэйхэ (провинция Хэйлунцзян, КНР).

«Мы продолжим углублять взаимодействие России с дружественными странами. Китайская Народная Республика является нашим стратегическим партнером на Дальнем Востоке. На этой дружбе держится стабильность всего мира. Мы открыты для укрепления экономических связей, расширения гуманитарных инициатив и сотрудничества в социальной сфере. Все эти вопросы будут обсуждаться на очередном форуме «АмурЭкспо», они дадут дополнительный импульс развитию Амурской области и другим дальневосточным регионам», – подчеркнул Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

«АмурЭкспо» уже в четвертый раз станет выездной площадкой Восточного экономического форума.

«Российско-китайский форум «АмурЭкспо-2026» продолжает активную деятельность, заложенную в 2023–2025 годах, по подготовке исполнения поручения президента Российской Федерации Владимира Путина по созданию в Благовещенске Центра российско-китайского делового сотрудничества, включая конгрессно-выставочную инфраструктуру. Повестка Российско-китайского экономического форума «АмурЭкспо-2026» становится особо актуальной в свете Совместного заявления Российской Федерации и Китайской Народной Республики о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия», – отметил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Повестка Форума включает пять уровней: международный, федеральный и окружной (ДФО), отраслевой, региональный, социальный. Важной частью Форума станет обсуждение развития международных территорий опережающего развития, международной логистики, международного и внутреннего туризма, креативных индустрий. Также впервые будут затронуты вопросы развития цифровой и электронной торговли между Россией и странами Азии.

«Впервые мы формируем повестку, которая будет посвящена электронной торговле. На это был запрос, в том числе со стороны наших китайских партнеров, и также мы формируем новую сессию по цифре. Она будет посвящена тому, как в цифровом контуре должно осуществляться взаимодействие двух стран по нескольким важным направлениям. У нас целых две сессии по туризму. Мы развиваем тему креативных индустрий применительно их к экспортному потенциалу, прежде всего ориентируясь на китайский рынок. Мы видим, что все эти тематики, которые мы проработали с экспертным сообществом, с предпринимателями, с бизнесом, регионами, востребованы и нуждаются в обсуждении. В скором времени мы объявим региональную повестку. Она тоже будет насыщенной и интересной», – отметила министр туризма и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Ключевым событием Форума станет пленарное заседание «Амурский коридор в будущее: Россия и Китай – от добрососедства к совместному росту», посвященная дальнейшему развитию сотрудничества России и Китая в турбулентном, многополярном мире, сочетанию уникальной географии и накопленного опыта межрегионального трансграничного сотрудничества, международных территорий опережающего развития на Дальнем Востоке и в Амурской области.

Мероприятие пройдет на территории Общественно-культурного центра (ОКЦ). Также для жителей и гостей Амурской области будут работать другие площадки, на которых будут представлены открытые лекции и мастер-классы от ведущих экспертов страны. На территории ОКЦ разместится выставочная зона, где можно ознакомиться с товарами и производителями Амурской области.

В преддверии «АмурЭкспо» также состоятся мероприятия X Российско-китайского Экспо и Харбинской торгово-экономической ярмарки в Хэйхэ, которые начнут работу 17 мая.
Организаторы АЭФ – правительство Амурской области, Агентство Амурской области по привлечению инвестиций, Фонд Росконгресс. Операторы форума – Фонд Росконгресс и Центр развития территорий Амурской области.

Картина дня
«Безоговорочная капитуляция»: Иран и США назвали условия для переговоров о мире
Al Mayadeen: у Ирана есть условия для возобновления переговоров с США
«Тепла не было две недели»: как «золотой» Бодайбо замерз в -40°C и кто в этом виноват
Жители Бодайбо назвали «показухой» арест главы поселения
ФСБ предотвратила попытку уничтожить военные самолеты. Военная операция, день 1477-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1477-й день
Завербованный СБУ владимирец изготавливал дроны для диверсий
СК возбудил дело о теракте после ракетного удара по Брянску
Иран сообщил о самом мощном ударе по объектам США и Израиля
В Забайкалье подросток пошел гулять с друзьями и умер
Новости и материалы
Исследователи раскрыли хакеров из Казахстана, которые атакуют Россию
Экономист рассказал, как увеличить пенсию в два раза
Священнику грозит огромный штраф за то, что он 36 лет подкармливал бездомных
Испания отказалась присоединиться к ядерной программе Франции
ВМС США не соглашаются сопровождать суда в Ормузском проливе
Россиянам хотят разрешить передавать по наследству пенсионные баллы
В АТОР рассказали, когда закончат вывозить российских туристов из стран Ближнего Востока
Стало известно, кто мешает переговорам США и Ирана
Шер спровоцировала слухи о помолвке с 39-летним бойфрендом
ФСБ рассказала о подготовке агента Киева к взрыву российской военной авиатехники
Звезда шоу «Снимите это немедленно!» показала, как они с мужем изменились за 33 года
Татьяна Буланова перенесла концерт в Подмосковье
Микки Рурк лишился дома в Лос-Анджелесе из-за долгов
Зеленский пожаловался на Трампа
Объявлен расширенный состав сборной России на матчи в марте
Молдавия одобрила денонсацию базовых договоров СНГ
Житель Дагестана пустил переночевать незнакомца и получил ножевое ранение в пах
В Совфеде заявили, что Трамп «поторопился с выводами» по Ирану
Все новости
В Кремле заявили об упадке частных медиа в России
Юрист раскрыла, что может грозить следователю за отказ на посещение врача онкобольной Лерчек
День траура объявлен в Брянской области после атаки ВСУ
Кремль призвал «думать о Max», а не о Telegram
Аэропорт Дубая подвергся атакам беспилотников
«Я думала, что умру». 15 лет со дня аварии на АЭС «Фукусима-1»
Подавший сигнал бедствия самолет приземлился в Красноярске
Рианна намерена уехать из США после того, как ее дом обстреляли
Глава Духовного собрания мусульман России поздравил сына Хаменеи с избранием
Глава ДСМР Крганов: Иран отстоит свой суверенитет
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
«Они фанатики, они победят»: в Израиле растет разочарование войной против Ирана
Ynet: военные действия против Ирана продлятся еще минимум две недели
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами