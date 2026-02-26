На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Опубликована архитектура форума «Здоровое общество»

На официальном сайте форума «Здоровое общество», который состоится 16–17 марта 2026 г. на площадке кластера «Ломоносов» Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (г. Москва), опубликована архитектура деловой программы мероприятия. Организатором Форума выступает экосистема Фонда Росконгресс «Здоровое общество» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации.

«Здоровое общество — это стратегический ресурс развития страны. Речь идет не только о медицине как отрасли, но и о формировании новой культуры — культуры профилактики, осознанности и заботы о себе. Форум объединяет тех, кто готов вырабатывать системные решения, способные повлиять на демографическую устойчивость, качество жизни и долгосрочную конкурентоспособность государства», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

В 2026 году Форум выступит платформой для диалога между российскими экспертами и представителями международного сообщества, в том числе стран СНГ, БРИКС, ШОС и АСЕАН. Деловая программа Форума охватывает актуальные вызовы современного общества и объединяет более 20 тематических сессий по трем трекам деловой программы: «Человек и среда», «Медицина ранних рисков и реабилитация», «Инновации и технологии охраны здоровья».

Участники мероприятия обсудят современные стратегии укрепления общественного здоровья и формирования культуры здорового образа жизни у населения. Особое внимание будет уделено принципу человекоцентричности и развитию персонализированного подхода в здравоохранении.

«Деловая программа форума «Здоровое общество» включила в себя основные направления и темы укрепления общественного здоровья, профилактики заболеваний, внедрения инноваций в здравоохранение. Высокий уровень участия, широкая представленность субъектов Российской Федерации, участие иностранных экспертов — все это определяет широкие возможности для обмена лучшими практиками, построения устойчивого межсекторального сотрудничества, развития международных связей», — отметил Министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Ключевым событием Форума станет пленарная сессия «Лучшие страновые практики в сфере общественного здоровья». Участники сессии консолидируют опыт дружественных государств, чтобы определить, какие успешные национальные решения способны стать системными инструментами для трансформации систем здравоохранения.

Партнер по медицинской науке: Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).

Официальный партнер Фонда «РК-Медицина»: Группа компаний «Магнит».

Партнер Фонда «РК-Медицина» по деловой программе: Компания «Логика молока», ПАО «ПРОМОМЕД».

Партнер Фонда «РК-Медицина»: Ozon.

Партнер по деловой программе: Московский центр инновационных технологий в здравоохранении, Частная сеть здравоохранения «РЖД-Медицина», ООО «Скопинфарм», ООО «Свикс Хэлскеа», Ассоциация медицинских специалистов по модификации рисков.

Партнер: ПАО «Сбербанк России».

Участники выставки: YAMAGUCHI.

Технологический партнер: NexTouch, ГК «Некс-Т».

Более подробная информация опубликована на официальном сайте Форума.

