МГУ и компания «АстраЗенека» вручили награды будущим разработчикам инновационных лекарств

На полях Форума будущих технологий, который проходит в Москве, состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых ученых — студентов факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В.Ломоносова. Инициаторы конкурса — профильный факультет МГУ и международная фармацевтическая компания «АстраЗенека» — объединили усилия науки и индустрии, чтобы поддержать перспективные исследования в области разработки лекарственных средств и укрепить кадровый потенциал биофармацевтической отрасли.

Форум будущих технологий проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс.

В рамках Меморандума, подписанного осенью 2025 года, планируется развивать ряд важных для отечественной науки направлений, включая реализацию совместных исследовательских инициатив, разработку образовательных программ, а также организацию стажировок учащихся. Конкурс, организованный для студентов факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова, является одним из этапов сотрудничества.

В результате сотрудничества Московский университет расширяет потенциал прикладных исследований и совершенствует процесс подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов.

Индустриальный партнер, в свою очередь, обеспечивает привлечение талантливых кадров, обладающих компетенциями, необходимыми для быстрого поиска ответов на самые сложные вызовы инновационной медицины.