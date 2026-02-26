На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

МГУ и компания «АстраЗенека» вручили награды будущим разработчикам инновационных лекарств

На полях Форума будущих технологий, который проходит в Москве, состоялась церемония награждения победителей конкурса молодых ученых — студентов факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В.Ломоносова. Инициаторы конкурса — профильный факультет МГУ и международная фармацевтическая компания «АстраЗенека» — объединили усилия науки и индустрии, чтобы поддержать перспективные исследования в области разработки лекарственных средств и укрепить кадровый потенциал биофармацевтической отрасли.

Форум будущих технологий проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс.

В рамках Меморандума, подписанного осенью 2025 года, планируется развивать ряд важных для отечественной науки направлений, включая реализацию совместных исследовательских инициатив, разработку образовательных программ, а также организацию стажировок учащихся. Конкурс, организованный для студентов факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова, является одним из этапов сотрудничества.

В результате сотрудничества Московский университет расширяет потенциал прикладных исследований и совершенствует процесс подготовки востребованных высококвалифицированных специалистов.

Индустриальный партнер, в свою очередь, обеспечивает привлечение талантливых кадров, обладающих компетенциями, необходимыми для быстрого поиска ответов на самые сложные вызовы инновационной медицины.

Картина дня
ДНК на учет: для чего в России разработали закон о геномной регистрации военных и госслужащих
ГД приняла закон об обязательной геномной регистрации военных и госслужащих
Глава МИД Польши рассказал, кто взорвал «Северные потоки». Раньше он благодарил за это США
Глава МИД Польши Сикорский: «Северные потоки» демонтировали украинцы
На подлете к Москве сбили более 10 БПЛА. Военная операция, день 1464-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1464-й день
В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки, он мог следить за ней с осени
Экс-депутату Мосгордумы от партии «Яблоко» продлили арест по делу о фейках об армии
В МИД России анонсировали переговоры Лаврова с коллегой из Брунея
В Польше призвали США «защитить» Балтийское море от России
Новости и материалы
На подлете к Москве сбили 12 беспилотников
Уругвай ратифицировал торговое соглашение между Меркосур и Евросоюзом
Пропавшую в Смоленске девочку нашли в квартире наедине с мужчиной
В США заявили об увольнении 10 сотрудников ФБР, расследовавших дело Трампа
ЕС ввел санкции против Белоруссии из-за поддержки России
Рублев вышел в полуфинал турнира ATP в Дубае
Гуменник рассказал о теплых взаимоотношениях с Малининым
Угроза минирования аэропорта Кишинева снята
Cтало известно о боестолкновениях в провинциях Афганистана
Сотрудник футбольного клуба годами вел тайную видеосъемку футболисток
Стали известны подробности обнаружения девочки, пропавшей в Смоленске
В Госдуме назвали решение Эстонии запретить фигуристу въезд в страну русофобским
Премьер-министр Дании объявила о досрочных выборах
В Raiffeisen рассказали о стратегии банка в отношении России после смены руководства
США и Иран возобновили переговоры в Женеве
Российская ученая выяснила, сколько на самом деле времени формируется привычка
Россиянам рассказали, как защититься от вируса бешенства
ЕС продлил санкции против Белоруссии
Все новости
Драка в Апрелевке. Суд вынес приговор Гуфу по делу о конфликте в бане
Адвокат Жорин: будем обжаловать приговор Гуфу и добиваться прекращения дела
В РКН не подтвердили и не опровергли информацию о блокировке Telegram с 1 апреля
В Смоленске нашли девочку, которая ушла гулять с собакой и пропала
В Верховной раде осудили спикера парламента Грузии за слова о Зеленском
Джако осужденный: главарю крупнейшей в России банды киллеров утвердили приговор
Суд утвердил пожизненный приговор лидеру ОПГ Аслану Гагиеву
Всенародная любовь и жизнь на два дома. 85 лет назад родился Евгений Жариков
В России предложили ввести ипотеку под 4% для ветеранов СВО
Список требований США к Ирану назвали ультиматумом и шантажом
В Женеве начались переговоры США и Украины
Sky News: переговоры делегаций США и Украины начались в Женеве
Половое воспитание. Почему этим вечером вам надо заняться «Историей русского секса»?
В Okko вышел сериал «История русского секса»
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
Депутат КПРФ Корниенко: вынос Ленина из Мавзолея негативно скажется на обществе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами