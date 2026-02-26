Состоялось планерное заседание форума будущих технологий

25 февраля 2026 года состоялось пленарное заседание Форума будущих технологий. Тема дискуссии – «Биоэкономика для человека». Участие в пленарном заседании принял Президент Российской Федерации Владимир Путин. Глава государства затронул вопросы развития биотехнологий и биоэкономики в стране. «В этом году мы приступили к реализации национального проекта по биоэкономике. Его принципиальная задача – обеспечить суверенитет по ряду критических направлений в этой сфере, а там, где у нас уже есть потенциал, заделы выйти на лидирующие позиции», — сказал Президент России.

Он подчеркнул, что в современных условиях эффективное развитие биоэкономики имеет стратегическое значение для обеспечения технологического лидерства России и ее промышленного суверенитета. «Так что биоэкономика – это гораздо больше, чем область научных знаний. Своими смелыми идеями учёные, инженеры, по сути, уже формируют новую реальность, индустриальный уклад, применяют достижения в области биологии, генетики, чтобы улучшить жизнь людей, сохранить нашу планету, её хрупкую экосистему», — сказал Владимир Путин.

Он отметил, что Россия гордится тем, что в развитие наук о жизни внесли весомый вклад открытия, философские, научные учения выдающихся отечественных учёных, в том числе Вернадского, Мечникова, Тимирязева, Кольцова, Вавилова, Энгельгардта.

В своей речи Президент также обратился к Правительству страны с просьбой как можно скорее построить стратегию для развития подобных технологий в России. «Системное развитие здравоохранения. Речь идет о создании и внедрении сквозных, универсальных технологий и продуктов. Поэтому особенно важно организовать межотраслевое, надведомственное управление в биоэкономике, нацелить наши шаги на значительное увеличение её доли в ВВП страны», – подчеркнул Владимир Путин.

Владимир Путин также отметил, что для ускоренного развития необходимо наращивание частных инвестиций, которые должны работать на всех стадиях. «Основной акцент должен быть сделан на привлечении внебюджетных средств. Необходимо снять преграды для активного участия бизнеса в формировании биоэкономики. На задачи ее ускоренного развития нужно настроить существующие, предложить дополнительные меры поддержки частных инвестиций, предоставить налоговые, другие преференции компаниям, которые создают и внедряют такие технологии», – отметил Президент России.

Президент России обозначил важность подготовки специалистов, подчеркнув, что «кадровый вызов в этой сфере – один из самых сложных, системных, и, конечно, мы должны дать на него ответ».

В ходе выступления главы государства речь шла и о развитии технологий. «Будем здесь наращивать наши возможности, идти вперёд. Тем более что биотехнологии, подкреплённые мощью вычислительных систем и искусственного интеллекта, развиваются с беспрецедентной скоростью, помогают ответить на ключевые вызовы современности, – а это изменение климата, дефицит продовольствия, истощение возобновляемых ресурсов, – могут служить для реализации проектов и на Земле, и в космосе», – заявил Владимир Путин. «Неоднократно подчёркивал: равный доступ к технологиям будущего, а не привилегии для «избранных» – непреложное условие справедливого развития нашей цивилизации. Поэтому на площадке БРИКС, других объединений, в рамках двустороннего сотрудничества мы готовы к реализации совместных научных, образовательных, инвестиционных программ в сфере биотехнологий на благо всего человечества», – добавил он.

Модератор мероприятия подчеркнул, что мировой рынок биотехнологий стремительно развивается, предоставляя России шанс на участие в гонке за технологическое превосходство и экономическое лидерство. «Если говорить в целом о мировом рынке биотехнологий, то он растет очень большими темпами, десятки процентов, и сегодня он оценивается более чем в 1,2 триллиона долларов, что создает для России огромные возможности по участию в этой гонке, которая, безусловно, будет определять будущее стран на экономической карте мира», — констатировал Дмитрий Зауэрс.

Директор НИЦ «Курчатовский институт» Юлия Дьякова напомнила, что 90-е годы нанесли значительный удар по биотехнологической отрасли, но в последние годы в России было многое создано для развития науки, в том числе, биоэкономики. Она отметила, что биоэкономика стремится к созданию природоподобной техносферы, используя генетику и принципы природы для устойчивого развития. «Мы сейчас имеем весь инструментарий, в том числе и генетику, чтобы природу изучить. И на этих принципах построить новую техносферу, природоподобную, которая будет копировать, воспроизводить принципы живой природы. Тогда мы сможем привести то, созданное человеком, сферу, техносферу в гармонию с биосферой. Это обеспечит нам долгое устойчивое существование», — пояснила Юлия Дьякова.

Денис Кузьмин акцентировал внимание на человеческом факторе, который остается ключевым в развитии технологий. «Вы знаете, мы обсуждаем ряд сложных материй, но каким бы продвинутым ни был алгоритм искусственного интеллекта, каким бы современным ни был бы дрон или биореактор, его эффективность в конечном счете зависит от человека, который ставит задачу. В центре по-прежнему будет человек, и человек является творцом. А любая технология по-прежнему лишь рычаг на человеческий талант», — сказал директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ.

Лауреат Национальной премии в области будущих технологий «Вызов» в номинации «Перспектива» в 2025 году Вера Виль отметила, что для производства сложных молекул лекарственных препаратов и средств защиты растений требуется развитая химическая промышленность, в которой реализуется 15-20 стадий переработки сырья, «чтобы от этих базовых соединений дойти до сложных молекул, чьи непроизносимые названия мы можем посмотреть в инструкции к таблеткам, которые мы покупаем в аптеке».

Дмитрий Линник напомнил, что взрывной рост цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, влечет существенный рост потребления энергоресурсов. Для ускорения обработки данных ведется разработка и внедрение фотонных сопроцессоров. «Первые проведенные исследования показали достаточно впечатляющие результаты.

На задачи распознавания образов один фотонный сопроцессор по своей производительности эквивалентен 15 достаточно мощным графическим ускорителям фирмы NVIDIA.

При их совокупном энергопотреблении, где-то порядка 10 киловатт, фотонный сопроцессор для решения этой же задачи с такой же точностью потребляет энергию, сравнимую с мощностью обычной лампочки накаливания порядка 120 ватт», — проинформировал спикер.

В заключении дискуссии Дмитрий Зауэрс подчеркнул, что биоэкономика становится ключевым направлением развития человечества, учитывая его биологическую природу и цифровой прогресс. «Нет ни одного человека на планете Земля, который не был бы частью этого проекта. И знаете, мы с вами думаем, что мы живем в цифровую эпоху. Но если мы подумаем о том, что мы – сложные биологические системы, то становится очевидным, что наступает эпоха биоэкономики», — отметил Дмитрий Зауэрс.