На Форуме будущих технологий стартовал медиапроект «ЗАГРУЗКА»

В дни Форума будущих технологий вышел первый подкаст о биоэкономике в рамках медиапроекта «ЗАГРУЗКА», посвященный ключевым направлениям научно-технологического развития России. Первый выпуск подкаста раскрывает центральную тему ФБТ-2026 — «Биоэкономика для человека» — и открывает серию профессиональных дискуссий о технологических трендах, определяющих развитие экономики и общества в ближайшие десятилетия.

Гостем выпуска стал руководитель Курчатовского геномного центра НИЦ «Курчатовский институт» кандидат биологических наук Максим Патрушев. В центре обсуждения – формирование биоэкономики в Российской Федерации, внедрение биотехнологий в промышленность, медицину и агропромышленный комплекс, а также реализация национального проекта «Биоэкономика».

«Биоэкономика рассматривается как стратегическое направление технологического лидерства и долгосрочного экономического роста. Согласно целевым показателям нацпроекта, к 2030 году планируется значительное увеличение объемов производства продукции биоэкономики и рост доли отечественной биотехнологической продукции на рынке», – отметил Максим Патрушев. – «Сегодня мы переходим от экономики добычи к экономике воспроизводства. Это принципиально разная логика развития. В условиях роста населения и изменения климата традиционные модели сельского хозяйства уже не справляются».

В выпуске затронуты темы:

Что такое биоэкономика простыми словами?



Как работает редактирование генома (CRISPR и генные технологии)?



Чем опасны и безопасны ГМО-продукты?



Хватит ли человечеству ресурсов?



Как микробы производят лекарства, материалы и еду?



Возможно ли мясо без животных?



Как автоматизация и Data Science меняют биологию?



Почему генетика — это инструмент выживания, а не угроза?

Подкаст «ЗАГРУЗКА» формируется как экспертная коммуникационная платформа Форума будущих технологий, обеспечивающая диалог между научным сообществом, бизнесом и государством и способствующая популяризации сложных технологических тем в доступном формате.