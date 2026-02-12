На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Определены даты проведения Восточного экономического форума в 2026 году

«Восточный экономический форум состоится с 1 по 4 сентября 2026 года во Владивостоке. Он стал главной площадкой координации развития региона и привлечения инвестиций, где формируются управленческие решения и механизмы, которые затем воплощаются в конкретные проекты – от территорий опережающего развития и мастер-планов городов до новых предприятий, инфраструктуры и социальных объектов. Развитие Дальнего Востока определено Президентом России национальным приоритетом, и последние 10 лет форум способствует достижению высоких показателей развития макрорегиона», – подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.

Дальневосточный федеральный округ показывает устойчивый экономический рост, существенно превышая среднероссийский уровень по ключевым показателям развития.

«По целому ряду показателей Дальний Восток опережает среднероссийскую динамику: темпы роста инвестиций в основной капитал с 2014 года выросли в два раза, обогнав среднероссийский показатель в 1,5 раза. Промышленное производство увеличилось в 1,3 раза. Ежегодный объем добычи полезных ископаемых увеличился в 1,4 раза, ввода жилья – в 1,5 раза, объем строительства – в 2,3 раза. Увеличение предложения на рынке жилья сказалось на стоимости квадратного метра. Впервые в апреле 2024 г. цена на метр на Дальнем Востоке сравнялась со среднероссийской, а сейчас на 21% ниже. В проекты с государственной поддержкой на Дальнем Востоке фактически вложено 5,6 трлн рублей. В эксплуатацию введено более тысячи предприятий. Такая динамика развития региона стала результатом комплексной работы, большую роль в которой играет Восточный экономический форум», – отметил Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета по подготовке и проведению ВЭФ Юрий Трутнев.

Предложения по развитию макрорегиона, которые ежегодно звучат на Форуме, ведут к выработке стратегических решений. Так, по итогам работы ВЭФ-2025 Президент Российской Федерации Владимир Путин дал поручения, выполнение которых обеспечит дальнейшее развитие Дальнего Востока.

Форум способствует эффективному диалогу по обновлению дальневосточных городов. Сегодня в активной стадии находится реализация мастер-планов, которые насчитывают более 1000 объектов и мероприятий. Мастер-план увязывает в единой логике экономические, демографические, инфраструктурные и пространственные аспекты развития городов с фокусом на создание новых точек притяжения. Эта работа строится на основе запросов жителей и планов бизнеса, совместно с властями регионов и муниципалитетов.

ВЭФ проводится с 2015 года согласно Указу Президента Российской Федерации Владимира Путина. За это время форум стал ведущей международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития. Организатором мероприятия выступает Фонд Росконгресс.

