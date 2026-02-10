На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

В Президентской академии стартовал первый Международный конгресс госуправления

Новая культура управления в России, цифровизация госструктур и портрет идеального госслужащего. С 10 по 13 февраля в Президентской академии проходит крупнейшее событие для госуправленцев – первый Международный конгресс государственного управления. Мероприятие, объединившее более 2000 представителей госаппарата, нацелено на совершенствование управленческих компетенций и решение конкретных задач государственного управления. Организатором мероприятия выступает Президентская академия при поддержке Правительства Российской Федерации и Администрации Президента России. Соорганизатор – Фонд Росконгресс. Официальный партнер – Сбер.

Работу пленарной сессии «Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом» открыло приветствие Президента России Владимира Путина, которое зачитал первый замруководителя Администрации главы государства Сергей Кириенко: «Объединяя в Президентской академии представителей органов власти, экспертного и научно-образовательного сообщества, В центре внимания участников такие значимые темы, как формирование кадрового резерва, повышение эффективности государственного сектора, использование лучших практик для развития регионов и муниципалитетов. Уверен, что проведенные в ходе Конгресса анализ и обобщение успешного опыта будут способствовать качественному обновлению системы государственного управления, подготовке квалифицированных кадров с учетом масштабных задач, стоящих перед Россией и высокой динамики изменений в мире».

Обсуждение началось с дискуссии о переменах, произошедших в сфере госуправления в последние годы. Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Российской Федерации Сергей Кириенко отметил, что ключевые изменения в госуправлении связаны не только с институтами и процедурами, но прежде всего с отношением управленца к своей работе и ответственности перед гражданами. Главным критерием эффективности, по его словам, становится то, как результаты решений ощущаются людьми, а не формальное достижение показателей.

По оценке первого заместителя руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко, произошедшие изменения носят фундаментальный характер: «Изменение культуры управления в России — это, безусловно, решение Президента Владимира Путина, который очень точно чувствует запрос общества на появление и открытых конкурсов, и системы кадровых резервов. Еще одно фундаментальное изменение — это решение Президента о том, чтобы открыть дорогу в государственную службу, причем на самые высокие посты, героям специальной военной операции, участникам программы «Время героев». Региональные программы, аналогичные программе «Время героев», запущены в 89 субъектах Российской Федерации — сегодня это уже несколько тысяч героев специальной военной операции, которые показали свой героизм и настоящий патриотизм на передовой».

Характерно в этой связи, что 55 из 89 глав российских регионов – выпускники таких программ Президентской академии, как «Школа губернаторов», напомнил спикер.

Тему цифровизации госслужбы развил зампредседателя Правительства России — руководитель Аппарата Правительства России Дмитрий Григоренко, который отметил, что цифровизация и искусственный интеллект — это не система контроля, а система управления, позволяющая быстрее принимать решения, снижать бюрократические издержки и высвобождать время для работы с людьми. При этом персональная ответственность управленца за результат остается неизменной.

«Цифровизация – это, прежде всего, инструмент повышения эффективности государственного управления. Она не является самоцелью: ее ценность определяется конкретными результатами – сокращением сроков, снижением административной нагрузки, повышением прозрачности и качества предоставления услуг. Для нас цифровая трансформация – это практические решения, которые экономят время граждан и бизнеса, делают процессы понятными и удобными. При этом в центре изменений всегда остается человек – и как получатель услуг, и как государственный служащий. В этой связи наша ключевая задача – выстроить такие процессы, при которых технологии снимают избыточные барьеры, автоматизируют рутинные операции и позволяют принимать эффективные управленческие решения», – сказал Дмитрий Григоренко.

О новых методах в управлении столицей и о качествах управленцев рассказал мэр Москвы Сергей Собянин, который отметил, что устойчивое развитие возможно только при сочетании свободы управленческих решений и ответственности за результат. По его словам, базовые ожидания граждан от власти остаются неизменными — качество среды, услуг и инфраструктуры, — а задача управления заключается в постоянном движении вперед, без остановки на достигнутом.

«Все эти изменения не для галочки, не для каких-то абстрактных историй — для москвичей. И когда это делалось, нужно понимать, что в конечном счете главным победителем, человеком, который выиграет, будет москвич. И понимание этих процессов, опыт и бойцовский характер диктуют быстроту изменений и качество изменений. И главное, еще раз скажу, — ты должен быть уверен, что в конечном итоге делаешь пользу для города и для москвичей», — отметил Сергей Собянин.

Первый вице-премьер Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, подчеркнул, что российская модель государственного управления отличается глубиной накопленных традиций и системностью реформ, выстроенных на протяжении многих лет: «Российский опыт в области совершенствования госуправления – один из самых передовых. Мы тесно взаимодействуем и перенимаем опыт российских коллег: ввели «Электронное правительство», начинаем оцифровывать госуслуги, совместно с Президентской академией организовали школу подготовки мэров и уже видим, как поднялся уровень наших управленцев».

Логика госслужбы, как служения уже много лет закрепляется на уровне подготовки кадров эта логика закрепляется через систему образования и развития управленцев. Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что современная государственная служба требует не только профессиональных знаний, но и лидерских, междисциплинарных и человеческих качеств. По его словам, задача Академии — готовить управленцев, способных брать ответственность, работать в условиях неопределенности и отвечать на запросы граждан.

«Современные госслужащие должны быть людьми отзывчивыми, людьми, думающими о будущем страны, людьми, которые готовы отвечать на запросы наших граждан. Поэтому перед нами и перед нашими коллегами в образовательной сфере очень непростая задача — таких людей готовить. Но мы стараемся это делать. И, глядя на наших сегодняшних студентов, я верю в то, что у нас все получится. Количество желающих, я сейчас говорю про студентов, пойти на госслужбу сильно выросло за последние годы. И это тоже вселяет определенную надежду, что лучшие ребята будут приходить на такие позиции и усиливать нашу госслужбу», — отметил ректор Академии.

Международный конгресс государственного управления проходит с 10 по 13 февраля в Президентской академии. Мероприятие объединит на своих площадках более 2 тысяч участников, среди них представители федеральных, региональных и муниципальных органов власти для выработки актуальных решений и обмена передовым опытом.

