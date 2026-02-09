Медицинские учреждения предприятий «Роснефти» вошли в число лучших в Самарской области

Лечебные учреждения Куйбышевского НПЗ и Новокуйбышевского НПЗ (входят в Самарскую группу предприятий НК «Роснефть») стали победителями регионального конкурса «Клиника года». Награда подтверждает высокий уровень социальной ответственности дочерних предприятий «Роснефти».

Поликлиника Куйбышевского НПЗ стала лучшей в номинации «За реализацию важнейших направлений охраны здоровья трудящихся». Лечебное учреждение находится на территории завода, оснащено высокотехнологичным медицинским оборудованием и оказывает широкий спектр медицинских услуг сотрудникам. В составе медучреждения – терапевтическая служба, отделения профилактики, физиотерапии, функциональной диагностики, клиническая лаборатория, прививочный и процедурный кабинеты, а также стоматология. Кроме того, на заводе круглосуточно дежурит бригада скорой помощи.

Врачи уделяют особое внимание профилактике заболеваний, развитию культуры здорового образа жизни. На предприятии ежегодно проводятся профилактические медосмотры, диспансеризация, сезонные кампании по вакцинации сотрудников и различные виды исследований.

Санаторий-профилакторий Новокуйбышевского НПЗ «Дубки» признан лучшим в номинации «За высокий профессионализм и продвижение высокотехнологичной медицины». Современный оздоровительный комплекс предлагает сотрудникам предприятия и членам их семей услуги санаторно-курортного лечения с применением передовых методик. В распоряжении заводских медиков более 50 видов инновационного оборудования. Например, комплекс «Медсим» – ванна сухого флоатинга, разработанная для терапии различных заболеваний у пациентов всех возрастов. Кроме того, санаторий обладает собственной минерально-сырьевой базой, включая нафталановые и другие лечебные грязи.

Ежегодно в заводской здравнице отдыхают и укрепляют здоровье более тысячи нефтяников со своими семьями, а также организуются специальные заезды для ветеранов предприятия.