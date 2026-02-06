На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Дмитрий Чернышенко пригласил бизнес, ученых и инженеров к участию в Форуме будущих технологий

Форум будущих технологий состоится 26-27 февраля в Центре международной торговли в Москве. Форум будет посвящен формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс.

В преддверии Дня российской науки заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко пригласил к участию в Форуме бизнес, ученых и инженеров.

«В этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства — «Биоэкономика». Вы знаете, что Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки», — отметил вице-премьер.

Форум будущих технологий — это ежегодное флагманское событие, на котором представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

«Именно биоэкономика будет его главной темой. На площадке будут представлены передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал наш Президент, биоэкономика — важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста. Присоединяйтесь», — сказал Дмитрий Чернышенко.

Картина дня
Мировое шоу в храме итальянского футбола: в Милане открывается Олимпиада
Олимпиада-2026. Церемония открытия. ОНЛАЙН
Песков опроверг заявления о проведении переговоров по Украине в США. Военная операция, день 1444-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1444-й день
«Отсекали на заказ». В Петербурге продавали органы и кости умерших людей
В Петербурге задержали заведующего моргом и бизнесмена за торговлю трупами
В Милане началась церемония открытия Олимпиады
Экс-ведущая «Ревизорро» в комбинезоне с голой спиной потренировалась в Бразилии
44-летняя «ангел» Victoria's Secret в «голом» топе без белья пришла на вечеринку
Никита Михалков пожертвует несколько миллионов рублей на нужды СВО
Новости и материалы
Самарская школьница жестоко избила одноклассницу в раздевалке
Сабуров планирует вылететь в Казахстан после запрета на въезд в Россию
В Омске голая женщина устроила пробежку во дворе дома
Россиянин жестоко избил знакомого во время застолья и вызвал у него расстройство психики
Во Франции в салоне красоты взорвалась граната
42-летняя звезда «Универа» в мини-юбке вышла на публику: «Ищи меня в клубе»
Зеленский выслушает доклад украинской делегации о секретных пунктах плана
Стилист Лисовец назвал трендовый маникюр на весну 2026 года
Российский флаг пронесли на церемонию открытия Олимпиады в Италии
Врачи госпитализировали возвращенного из украинского плена жителя Курской области
Иран в ходе переговоров с США отказался прекращать обогащение урана
В Липецке подросток делал уроки и проглотил палочку от чупа-чупса
Кабина лифта рухнула с высоты в Москве
В Москве арестовали замгубернатора Чукотки по обвинению в получении взятки
«Краснодар» разгромил «Зенит»
Петербурженка изготавливала поддельные купюры и расплачивалась ими в магазинах
Песков заявил, что Россия не должна «вариться в себе»
В Кремле прокомментировали планы разговора Путина и Трампа
Все новости
Трамп удалил видео с семьей Обамы в виде обезьян
Снотворная тарелка: какие продукты помогут мозгу успокоиться и заснуть быстрее
Теперь вы знаете
Появились фотографии с места покушения на генерала Алексеева
Брат Эпштейна заявил, что финансиста убили по приказу Трампа
На Кубе застряли сотни россиян
Замглавы Мытищ получил условный срок за гибель девочки в центре города
Из НИИ — на Первый канал. Константину Эрнсту — 65
Россиянка рассказала о своей борьбе с минздравом региона за лекарство от рака
В Москве в собственной ванне утонул экс-заместитель министра юстиции России
В КПРФ назвали тело Ленина скрепой
7 февраля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 7 февраля: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Откровенный расизм». Трамп опубликовал ролик с семьей Обамы в виде обезьян
Трамп опубликовал ролик с четой Обама в образе обезьян
Талант и проблемы по наследству: история актерской династии Ефремовых
Известный режиссер, загубивший карьеру актер, востребованная звезда: кто есть кто в семье Ефремовых
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами