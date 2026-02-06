Дмитрий Чернышенко пригласил бизнес, ученых и инженеров к участию в Форуме будущих технологий

Форум будущих технологий состоится 26-27 февраля в Центре международной торговли в Москве. Форум будет посвящен формированию биоэкономики в Российской Федерации и применению биотехнологий в отраслях экономики в соответствии с поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Мероприятие проводится при поддержке Правительства Российской Федерации. Организатор — Фонд Росконгресс.

В преддверии Дня российской науки заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко пригласил к участию в Форуме бизнес, ученых и инженеров.

«В этом году стартовал один из самых наукоемких нацпроектов технологического лидерства — «Биоэкономика». Вы знаете, что Россия в числе мировых лидеров по объему возобновляемых биоресурсов. У нас отличные стартовые позиции, есть все необходимые компетенции, уникальные научные разработки», — отметил вице-премьер.

Форум будущих технологий — это ежегодное флагманское событие, на котором представляют технологии и инновационные научные разработки, определяющие вектор развития отраслей экономики на ближайшие годы.

«Именно биоэкономика будет его главной темой. На площадке будут представлены передовые разработки в области генетики, био- и природоподобных технологий. Как сказал наш Президент, биоэкономика — важнейшая тема с точки зрения качества глобального роста. Присоединяйтесь», — сказал Дмитрий Чернышенко.