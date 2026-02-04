Специалисты «Роснефти» рассказали школьникам Сызрани о профессиях нефтяной отрасли

Сызранский НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс «Роснефти») организовал «День карьеры» для старшеклассников. Сотрудники завода предоставили будущим выпускникам возможность попробовать себя в роли специалистов нефтяной отрасли. В мероприятии приняли участие более 100 школьников Сызрани и близлежащих районов.

В ходе мероприятия каждый школьник выбрал для себя одну из основных рабочих специальностей: оператор технологических установок, машинист технологических насосов, машинист компрессорных установок, слесарь по ремонту технологических установок, электромонтер, сварщик, лаборант химического анализа и лаборант-эколог.

После теоретической подготовки ребята приступили к выполнению практических заданий под руководством экспертов – сотрудников предприятия.

Так, операторы на тренажере-симуляторе выполняли пуск установки первичной переработки нефти, лаборанты проводили анализ по определению типа среды, электромонтеры изучали работу заводской передвижной электротехнической лаборатории.

Знакомство с профессиями нефтяной отрасли на практике поможет профессиональному самоопределению старшеклассников и будет способствовать осознанному выбору будущей профессии.