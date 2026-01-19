На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

В России на государственном уровне закрепят медицину здорового долголетия

Правительство Российской Федерации утвердило Программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Впервые в документе на системной основе закреплен подход медицины здорового долголетия, ориентированный на раннее выявление предрисков, профилактику заболеваний и замедление процессов преждевременного старения.

Согласно документу, в стране будет развиваться сеть центров здоровья (центров медицины здорового долголетия).

Их ключевая задача – оценка биологического возраста, выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний и изменений в организме, которые могут приводить к преждевременной активации механизмов старения и формированию факторов риска развития заболеваний и самих заболеваний.
В рамках реализации Программы до 1 апреля 2026 года Министерству здравоохранения Российской Федерации поручено включить в номенклатуру должностей медицинских и фармацевтических работников новую должность – «врач по медицине здорового долголетия». Это позволит обеспечить профессиональное сопровождение граждан в вопросах профилактики, коррекции факторов риска и формирования персональных рекомендаций по сохранению здоровья и активного долголетия.

Обследование в центрах медицины здорового долголетия будет проводиться в два этапа и включать анкетирование, оценку биологического возраста, а при необходимости – углубленные исследования, направленные на выявление предрисков и ранних изменений со стороны сердечно-сосудистой, метаболической, иммунной, когнитивной и других систем организма. По итогам граждане будут получать паспорт здоровья с индивидуальными рекомендациями.

Особое внимание в программе уделено формированию культуры профилактики: коррекции питания, двигательной активности, психологического состояния и когнитивных функций, а также динамическому наблюдению за состоянием здоровья граждан.

«Медицина здорового долголетия – это переход от реагирования на болезнь к управлению здоровьем человека на протяжении всей жизни. Наша задача – создать условия, при которых ранняя диагностика, профилактика и персонализированный подход станут доступными каждому гражданину, независимо от возраста и места проживания», – отметила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.

Реализация положений Программы будет осуществляться при активном участии регионов, страховых медицинских организаций и профессионального медицинского сообщества. Субъекты Российской Федерации смогут развивать выездные и дистанционные форматы работы центров, а также использовать инструменты регионального движения «За медицину здорового долголетия» для информирования населения.

Принятие Программы закладывает основу для формирования в России новой профилактической модели здравоохранения, ориентированной на повышение продолжительности и качества жизни граждан.

«Формирование медицины здорового долголетия на государственном уровне отражает переход к новой философии здравоохранения, где в центре внимания находится не лечение последствий, а управление здоровьем человека. Такой подход требует объединения усилий государства, профессионального сообщества и самих граждан и задает долгосрочный вектор развития системы здравоохранения», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

23–24 апреля 2026 года в Саранске состоится Всероссийская выездная конференция в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия». Участники рассмотрят вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, особое внимание будет уделено региональным практикам и возможностям тиражирования успешных решений. В ходе конференции будет проведено совещание под председательством Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Татьяны Голиковой со всеми руководителями и врачами центров здоровья (центров медицины здорового долголетия), а также во второй части данного совещания — с подключением сотрудников домов артиста и активистов Регионального движения.

Впервые о старте нового регионального движения «За медицину здорового долголетия» было объявлено в 2025 году. Его координатором выступает Аппарат Правительства Российской Федерации, оператором движения определен Фонд Росконгресс. Первые промежуточные итоги движения будут подведены на предстоящем форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия», который состоится 9–10 июля 2026 года в Москве. Организаторами Форума выступают Правительство Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

