«Роснефть» провела лыжные гонки в Уфе

В столице Башкортостана, городе Уфе, состоялась «Лыжня Роснефти». В корпоративном лыжном забеге в различных возрастных категориях соревновались сотрудники из 34 дочерних предприятий компании совместно с членами своих семей на дистанциях 3, 5 и 10 км.

Для детей были подготовлены трассы на 500 м и 1 км. По итогам гонок призерами стали 117 спортсменов. На турнире работала команда профессиональных судей.

«Лыжня Роснефти» уже пятый год подряд объединяет нефтяников со всей страны. Соревнования проводятся на высоком уровне, для спортсменов создаются все необходимые условия — оборудованные места подготовки лыж, комфортабельные раздевалки и зоны отдыха. Трассы готовят с учетом всех требований к проведению гонок межрегионального уровня.

Этой зимой гонки уже прошли в Красноярске. В феврале соревнования состоятся в Тюмени и Нефтеюганске.

«Роснефть» ведет масштабную работу по развитию спорта и популяризации здорового образа жизни в регионах присутствия. Компания ежегодно организует массовые состязания, в которых участвуют более 20 тыс. сотрудников «Роснефти» — Летние и Зимние спортивные игры.

При поддержке компании и ее дочерних предприятий в регионах строятся современные ледовые арены, физкультурно-оздоровительные комплексы и многофункциональные площадки.

В рамках корпоративного спортивно-оздоровительного движения «Энергия жизни» работники «Роснефти» регулярно занимаются спортом и участвуют в соревнованиях регионального и федерального уровней. Всего в спортивно-оздоровительном движении участвуют более 140 тысяч работников «Роснефти».