Пресс-релиз

В Санкт-Петербурге открылось кафе «Зерно» от «Роснефти»

Компания активно развивает сеть продаж. Мобильное кафе «Роснефти» под собственным брендом «Зерно» открылось в Санкт-Петербурге.

В Александровском парке во время зимних прогулок жители и гости Северной столицы могут вкусно перекусить и согреться ароматным венесуэльским кофе. В меню фирменного фудтрака представлен широкий ассортимент легких закусок и напитков.

Для автотуристов, путешествующих по Архангельской области, фудтрак «Зерно» также установлен на АЗС «Роснефть», расположенной на федеральной автодороге М-8.

Кроме того, мобильные кафе «Роснефти» работают в городских парках, на фестивальных площадках и во время проведения крупных мероприятий в регионах. Например, в Северо-Западном регионе фудтрак Компании был представлен на гастрономическом фестивале северных традиций «Еда поморская», автомотофестивале «Дорога на Русский Север» и других.

Розничная сеть «Роснефти» охватывает 62 региона России и является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию. Бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В Северо-Западном федеральном округе сеть АЗС Компании представлена более 200 АЗС, где работает крупнейшее в регионе сбытовое предприятие – «РН-Северо-Запад», обеспечивающее топливный рынок Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Архангельской областей.

