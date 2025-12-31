Неделя космоса станет ежегодным всероссийским событием с 2026 года

Президент Российской Федерации подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Недели космоса», учреждающий новое ежегодное всероссийское событие, направленное на популяризацию достижений отечественной космонавтики и повышение престижа профессий, связанных с космической деятельностью. Согласно Указу, начиная с 2026 года Неделя космоса будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля – в период, традиционно связанный с празднованием Дня космонавтики и символизирующий прорыв России в исследовании космоса.

В документе предусматривается создание организационного комитета, который будет курировать подготовку и реализацию программы Недели космоса. Председателем комитета назначен первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Правительству поручено ежегодно разрабатывать и утверждать план ключевых мероприятий, в число которых войдут просветительские проекты, научно-популярные инициативы, отраслевые конференции, технологические выставки и программы для школьников и студентов. Также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано сформировать собственные региональные активности, чтобы Неделя космоса стала масштабным общенациональным событием.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул: «Учреждение Недели космоса позволит системно усиливать интерес к научно-инженерным профессиям, вовлекать молодежь в современные технологические направления и поддерживать преемственность поколений в отечественной космонавтике».

Неделя космоса открывает новые возможности для популяризации науки, развития кадрового потенциала и укрепления интереса общества к национальным космическим программам. В рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 3 по 6 июня 2026 года, Восточного экономического форума и на VI Конгрессе молодых ученых пройдут тематические мероприятия, посвященные космической тематике.