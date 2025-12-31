На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Неделя космоса станет ежегодным всероссийским событием с 2026 года

Президент Российской Федерации подписал Указ «О проведении в Российской Федерации Недели космоса», учреждающий новое ежегодное всероссийское событие, направленное на популяризацию достижений отечественной космонавтики и повышение престижа профессий, связанных с космической деятельностью. Согласно Указу, начиная с 2026 года Неделя космоса будет проводиться ежегодно с 6 по 12 апреля – в период, традиционно связанный с празднованием Дня космонавтики и символизирующий прорыв России в исследовании космоса.

В документе предусматривается создание организационного комитета, который будет курировать подготовку и реализацию программы Недели космоса. Председателем комитета назначен первый заместитель председателя правительства Российской Федерации Денис Валентинович Мантуров. Правительству поручено ежегодно разрабатывать и утверждать план ключевых мероприятий, в число которых войдут просветительские проекты, научно-популярные инициативы, отраслевые конференции, технологические выставки и программы для школьников и студентов. Также высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации рекомендовано сформировать собственные региональные активности, чтобы Неделя космоса стала масштабным общенациональным событием.

Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков подчеркнул: «Учреждение Недели космоса позволит системно усиливать интерес к научно-инженерным профессиям, вовлекать молодежь в современные технологические направления и поддерживать преемственность поколений в отечественной космонавтике».

Неделя космоса открывает новые возможности для популяризации науки, развития кадрового потенциала и укрепления интереса общества к национальным космическим программам. В рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 3 по 6 июня 2026 года, Восточного экономического форума и на VI Конгрессе молодых ученых пройдут тематические мероприятия, посвященные космической тематике.

Нападение длилось 13 часов: как ВСУ атаковали резиденцию Путина
МО РФ показало обломки украинского дрона, атаковавшего резиденцию Путина
Россиянам расскажут о новых методах борьбы с онкозаболеваниями
Путин поздравил россиян с Новым годом
Россиян предупредили о мошенничестве с «поверкой счетчиков» в Новый год
В Евросоюзе отказались верить в атаку Киева на резиденцию Путина
Медведев рассказал, в чем сила России
Полиция пресекла дрифт-шоу в Петербурге
Си Цзиньпин пообещал объединить Тайвань с Китаем
В Госдуме предложили компенсировать смену в новогоднюю ночь дополнительным отпуском
Том Хиддлстон стал отцом во второй раз
СМИ: Европа может отправить на Украину до 15 тысяч военных
Jaecoo начала продажи в России обновленного кроссовера J7
На Западе заявили, что Трамп засомневался в способности «очаровать» Путина
Экс-тренер «Динамо» оценил назначение Гусева на пост наставника «Динамо»
В русском магазине в Германии впервые в Новому году появились холодец и оливье
Новогоднее обращение Путина стало одним из самых коротких за все годы
Медведев рассказал, что поможет России двигаться вперед
Губерниев отреагировал на падение Коростелева на «Тур де Ски»
Тимур Турлов рассказал об интеграции благотворительности в стратегию развития Freedom Holding Corp.
Дело Долиной назвали самым резонансным в 2025 году
Медведев пожелал россиянам благополучия
Москвичам напомнили о штрафах за запуск петард в Новый год
В Госдуме назвали главное цифровое достижение России в 2025 году
В Финляндии задержали судно из-за повреждение кабеля
Путин высказался о планах и надеждах россиян
В ДНР сбили БПЛА с флагами Украины. Военная операция, день 1407-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1407-й день
Сотни пассажиров застряли в аэропорту Петербурга из-за непогоды
Топ-6 самых скандальных креативов 2025 года
Общие тренды и личная история. Как читатели «Газеты.Ru» искали в этом году точки опоры?
Подведите свои итоги года со Сбером
СТС удалил серию Ворониных с упоминанием ЛГБТ
Мой адрес не дом и не улица: чем пугает «Простоквашино» Сарика Андреасяна
Фильм «Простоквашино» Сарика Андреасяна выйдет в прокат 1 января
Звезды разошлись. Топ распавшихся пар 2025 года
Рекорд Овечкина, блеск Мельниковой и возвращение РФ на мировые турниры: каким был 2025 год в спорте
Чего достигли российские спортсмены в уходящем году
Древний Коран, прекрасные люди и вкусная еда: почему в 2026 году стоит съездить в Ташкент?
Что нужно есть и смотреть в Ташкенте
Сами себя уронили: куда скатился российский авторынок
«Газета.Ru» назвала пять самых важных событий ушедшего года на авторынке РФ
31 декабря — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 31 декабря: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Ситуация странная»: Грузия не пускает россиян с отметкой о рождении в Крыму и ЛНР
Россиянам из ЛНР, ДНР и Крыма отказывают во въезде в Грузию
«Покушение на святая святых». Зачем Украина атаковала резиденцию Путина?
Арестович: Киев пытался ударить по командному пункту РФ на случай ядерной войны
