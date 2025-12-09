На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Американо-Российский диалог формирует долгосрочную повестку сотрудничества стран

По итогам заседания Американо-Российского диалога, состоявшегося в Дубае (ОАЭ), принято совместное заявление. Участники подчеркнули необходимость поддержания заинтересованной, свободной от политических наслоений дискуссии между деловыми кругами России и США и договорились проводить заседания Американо-Российского диалога на ежегодной основе. Организаторы — Фонд Росконгресс и Американская торговая палата в России.

Мероприятие прошло при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ), Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

«Сегодня Россия и США продолжают выстраивать профессиональные контакты между деловыми сообществами, ориентируясь на конкретные экономические результаты и прагматичный интерес. В условиях глобальных вызовов такой диалог приобретает особую значимость, позволяя бизнесу сохранять возможности для развития и внедрения перспективных решений», — отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Ключевой целью проведения заседания Американо-российского диалога стало обсуждение перспектив российско-американского сотрудничества, налаживания взаимного доверия и поиска путей восстановления деловых контактов и связей между компаниями двух стран. Российскую делегацию мероприятия возглавил президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин, американскую – президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Участники Диалога выразили надежду, что событие будет способствовать формированию более благоприятной среды для российского и американского бизнеса, снижению рисков, повышению взаимного доверия.

«Для бизнеса крайне важно сохранять рабочие каналы взаимодействия. Мы заинтересованы в том, чтобы поддерживать профессиональный диалог с российскими коллегами и искать пути практического сотрудничества, где это возможно. Это помогает укреплять взаимопонимание и формировать условия для стабильной работы компаний», — сказал президент, главный исполнительный директор Американской торговой палаты в России Роберт Эйджи.

Участники заседания обсудили перспективы развития двустороннего делового сотрудничества в широком спектре отраслей.

«Российские и американские компании продолжают искать решения, которые позволят реализовывать проекты в инвестиционной, промышленной, технологической и инфраструктурной сферах. Регулярный, прагматичный диалог бизнес-сообществ в рамках Американо-российского диалога призван формировать взаимное доверие на уровне деловых кругов, отраслевых ассоциаций и экспертного сообщества в период политической и экономической турбулентности», — сказал президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергей Катырин.

Принято решение проводить последующие заседания Американо-российского диалога в рамках крупных международных событий, в том числе организуемых Фондом Росконгресс. Подобный формат обеспечит возможность сочетать обсуждение двусторонней деловой повестки с участием в широких международных дискуссиях.

«Поддержание прямых деловых контактов остается ключевым инструментом стабилизации и практического взаимодействия. Площадки Фонда Росконгресс создают условия для открытого и доброжелательного диалога, где профессиональное доверие выходит на первый план. Регулярное общение представителей бизнес-сообществ в рамках Американо-российского диалога будет способствовать сохранению конструктивной повестки и формированию устойчивых механизмов сотрудничества в динамичной внешней среде», — сказал председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Руководствуясь стремлением к поддержанию контактов между деловыми кругами, участники Диалога подтвердили значимость сохранения и развития устойчивых каналов торгово-экономического взаимодействия.

