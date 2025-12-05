На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

ПМЭФ: ключевые решения по плану структурных изменений в экономике представлены на заседании правительственной подкомиссии

По итогам поручений Президента Российской Федерации, сформулированных на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, подкомиссия под руководством заместителя Председателя Правительства Александра Новака рассмотрела перечень мероприятий к плану структурных изменений в российской экономике до 2030 года.

Документ включает семь взаимосвязанных разделов, характеризующих ключевые сферы реализации структурных изменений: структура занятости и потребления, повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития, трансформация внешней торговли, а также повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.

«Весь комплекс мер по этим направлениям и соответствующие целевые индикаторы связаны с показателями достижения национальных целей развития Российской Федерации. Мероприятия направлены на развитие экономики предложения, а также выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей», – отметил Александр Новак.

Перечень мероприятий к плану был сформирован Минэкономразвития России совместно с широким кругом ведомств и организаций. В перечень включены действующие инструменты – национальные и федеральные проекты, государственные программы и иные меры.

Координация и мониторинг работы по плану структурных изменений будут осуществляться подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

В заседании приняли участие Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, представители Минэнерго, Минсельхоза, Совета Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, кредитных организаций и деловых объединений.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.

Безвиз, оборона и «искренняя дружба». О чем договорились Путин и Моди в Индии
В Индии прошли переговоры Путина и Моди, они длились более двух часов
Российские военные взяли под контроль Безымянное в ДНР. Военная операция, день 1381-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1381-й день
Россия не враг, но Украина в приоритете. США опубликовали новую стратегию
США назвали урегулирование конфликта на Украине основным интересом
Россиян предупредили о штрафах за покупку живой елки
Россиянин избил экс-супругу гаечным ключом, защищая новую возлюбленную
Иностранный тренер заявил, что Аршавин заслужил золотой мяч
Золотые резервы России обновили исторический рекорд
Международные резервы России за ноябрь выросли на 1,21%
В Симферополе неизвестный на иномарке избил водителя скорой
Google сломала AOD в смартфонах Pixel 10 Pro обновлением ПО
Суд не стал изымать у экс-замглавы Минобороны только Bently
В США заявили, что находятся в противоречии с европейскими чиновниками
Адвокаты Тимура Иванова обжалуют решение суда об изъятии имущества
FONBET помог закупить и доставить питьевую воду в Луганск и Мелитополь
Стало известно, когда автомобили «Атом» появятся на российских дорогах
Европа «годами терпела» коррупцию на Украине из-за желания борьбы с Россией
Антонио Бандерас снялся с возлюбленной, которая моложе его на 20 лет
На выставке искусства показали какающих роботов с головами Маска и Уорхола
В США заявили о намерении Турции отказаться от российских ПВО
СМИ: Зеленский критиковал «Энергоатом» за коррупцию, но сам насадил ее там
Немец впал в психоз от беременностей жены и любовницы и устроил 10 поджогов
В Германии назвали слово года
В России не планируют ужесточать требования к регистрации старых автомобилей
Дело экс-замгубернатора Челябинской области передали в суд
Netflix покупает Warner Bros.
Суд не стал взыскивать ювелирные украшения с экс-супруги и гражданской жены Иванова
Макрон обвинил Россию в желании забрать все
Главарь банды обманувших Долину аферистов скрылся за границей
Модные и неработающие. Какие практики обещают вам вау-эффект, но стать счастливее не помогут
Самолет Зеленского преследовали военные дроны. Кто и зачем их запустил — неизвестно
Киев подтвердил данные о дронах, преследовавших самолет Зеленского в Ирландии
«США предадут Украину». Европа призвала Зеленского не идти на уступки России
WSJ: лидеры ЕС предостерегли Зеленского от уступок России без гарантий от США
От «Афони» до «Настройщика»: лучшие роли Нины Руслановой
Ограничения и сбои WhatsApp: как экспортировать данные, чтобы сохранить все важное?
Как перенести данные из мессенджера WhatsApp без установки подозрительных программ
Просчитались в 10 раз. Концепция развития электромобилей в России с треском провалилась
Продажи электрокаров в РФ оказались в 10 раз ниже производственных целей кабмина
«Ударная волна разнесла фасад»: в небоскребе «Грозного-Сити» произошел взрыв из-за удара дрона
Появились кадры последствий взрыва в комплексе «Грозный-Сити» после атаки БПЛА
Дочь и внучку Долиной вызвали в Верховный суд. Певица собралась «рассказать всю правду»
Верховный суд привлек дочь и внучку Долиной к спору вокруг ее квартиры
«Готова на все за «робаксы». Как детская онлайн-игра Roblox превратилась в огромную порностудию
Психолог Орлова: родителю нельзя ругать ребенка, узнав о домогательстве в Roblox
Первые жертвы Бермудского треугольника: как пять самолетов США бесследно исчезли в полете
Пять американских торпедоносцев бесследно исчезли в Бермудском треугольнике 80 лет назад
