ПМЭФ: ключевые решения по плану структурных изменений в экономике представлены на заседании правительственной подкомиссии

По итогам поручений Президента Российской Федерации, сформулированных на Петербургском международном экономическом форуме в 2025 году, подкомиссия под руководством заместителя Председателя Правительства Александра Новака рассмотрела перечень мероприятий к плану структурных изменений в российской экономике до 2030 года.

Документ включает семь взаимосвязанных разделов, характеризующих ключевые сферы реализации структурных изменений: структура занятости и потребления, повышение качества инвестиционного климата и уровня технологического развития, трансформация внешней торговли, а также повышение эффективности деятельности в сфере обороны и безопасности.

«Весь комплекс мер по этим направлениям и соответствующие целевые индикаторы связаны с показателями достижения национальных целей развития Российской Федерации. Мероприятия направлены на развитие экономики предложения, а также выход на траекторию сбалансированного роста с умеренной инфляцией и низкой безработицей», – отметил Александр Новак.

Перечень мероприятий к плану был сформирован Минэкономразвития России совместно с широким кругом ведомств и организаций. В перечень включены действующие инструменты – национальные и федеральные проекты, государственные программы и иные меры.

Координация и мониторинг работы по плану структурных изменений будут осуществляться подкомиссией по повышению устойчивости финансового сектора и отдельных отраслей экономики.

В заседании приняли участие Министр промышленности и торговли Антон Алиханов, представители Минэнерго, Минсельхоза, Совета Федерации и других федеральных органов исполнительной власти, институтов развития, кредитных организаций и деловых объединений.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 3 по 6 июня 2026 года. Организатор Форума – Фонд Росконгресс.