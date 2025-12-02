На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Подведены итоги Российско-Cаудовского делового форума в Эр-Рияде

В Эр-Рияде прошел Российско-Cаудовский деловой форум. Мероприятие состоялось в рамках 9-го заседания Совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и объединило представителей органов власти, институтов развития, ведущих бизнесов и экспертного сообщества двух стран.

Соорганизаторами Форума с российской стороны выступили Фонд Росконгресс, Российско-саудовский и Российско-арабский деловые советы при поддержке Правительства Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации.

Форум был нацелен на укрепление стратегического партнерства между Российской Федерацией и Королевством Саудовская Аравия.

На церемонии открытия с приветственным словом выступил Министр энергетики Саудовской Аравии, Его Королевское Высочество Принц Абдельазиз бен Сальман Аль Сауд. Он отметил высокий уровень сотрудничества с Россией, подчеркнул значение доверия и продуктивного диалога между странами, а также выразил уверенность в дальнейшем развитии совместных энергетических проектов.

Обращаясь к участникам, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Александр Новак отметил значимость двустороннего диалога и пригласил саудовскую сторону принять участие в Петербургском международном экономическом форуме 2026 года, где Королевство Саудовская Аравия выступит страной-гостем: «Форум собрал более 500 участников и продемонстрировал высокий уровень интереса бизнеса двух стран к развитию торгово-экономических связей. Россия и Саудовская Аравия видят огромный потенциал в расширении сотрудничества, и создаваемые условия – от прямого авиасообщения до снижения административных барьеров – обеспечивают дальнейший рост совместных проектов. В ходе Форума было подписано несколько соглашений, направленных на укрепление коммуникаций и развитие кооперации, включая межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований».

В ходе официальной части были подписаны: межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех видов паспортов, меморандум о взаимопонимании по вопросам изменения климата и низкоуглеродного развития, а также меморандум о сотрудничестве в области архивного дела.

Подписанные документы создают новые возможности для делового, культурного и гуманитарного взаимодействия, а также формируют дополнительный импульс реализации совместных проектов в различных секторах экономики.

В рамках работы Форума была организована совместная выставка для технологичных российских и саудовских компаний. Их продукция и инновационные проекты были представлены Его Королевскому Высочеству Принцу Абдельазизу бен Сальману Аль Сауду и заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Александру Новаку, обход экспозиции провел председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев. В ходе их совместного посещения экспозиции, на которой были представлены разработки российских высокотехнологичных компаний, включая решения для гибридной логистики и электромобильности HYPER (группа «РОСНАНО»), интерактивное оборудование NexTouch, технологии вакуумного и плазменного оборудования компании «Ферри Ватт», инженерные решения «Реиннольц», системы «Экотермикс», разработки по кибербезопасности АО «Секьюрит», беспилотные авиационные системы и кубсаты «Геоскан», инновационные решения «Аэролайф», технологии модульного строительства «Фабрика каркасов ЛСТК», финтех-платформу RealPay. Также в выставке приняли участие ПАО «АФК «Система», ПАО «Сбербанк» и Российско-арабский деловой совет.

Деловая программа Форума была сосредоточена на ключевых направлениях российско-саудовского взаимодействия: инвестициях, энергетике, промышленности и горнодобывающей отрасли, инфраструктуре, строительстве, сельском хозяйстве, продовольственной безопасности и цифровых технологиях. Особое внимание уделялось практическим возможностям реализации совместных инициатив.

В рамках презентационной сессии «Российско-саудовские возможности в области городского развития» выступила генеральный директор архитектурно-градостроительного бюро «Мастер'с план», советник экспертно-аналитического отдела Фонда Росконгресс Юлия Зубарик. Она подчеркнула, что ключевой площадкой для дальнейшего взаимодействия профессиональных сообществ двух стран станет «Росконгресс Урбан Хаб», ежегодно проходящий в рамках Петербургского международного экономического форума.

Также состоялась выездная сессия ПМЭФ «Как технологии меняют городскую инфраструктуру», организованная совместно с Российско-саудовским деловым советом, где модератором выступил управляющий директор по развитию бизнеса в регионе Ближнего Востока и Северной Африки Сбербанка Николай Вуколов. Участники обсудили современные подходы к развитию городской среды, внедрение цифровых решений, интеллектуальных транспортных систем и технологий управления городами. Подводя итоги дискуссии, Николай Вуколов предложил российским и саудовским коллегам обсудить данную тематику на полях ПМЭФ-2026.

Кроме того, «на полях» Форума прошла встреча Александра Стуглева с главным исполнительным директором Саудовского управления по привлечению инвестиций Халедом Аль-Хаттафом. Стороны обсудили дальнейшее углубление взаимодействия и возможности системной интеграции агентства в программу ПМЭФ-2026.

Программу Форума завершили двусторонние B2B-встречи, в которых приняли участие и смогли установить прямые контакты представители ведущих бизнесов двух стран.

Мероприятие стало важным этапом на пути к укреплению стратегического партнерства между Россией и Саудовской Аравией и прошло на фоне подготовки к значимому событию – 100-летию установления дипломатических отношений между двумя государствами.

