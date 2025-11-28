Антон Кобяков: численность участников Конгресса молодых ученых выросла в три раза

На площадке V Конгресса молодых ученых состоялась пресс-конференция руководителя межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению Конгресса молодых ученых и мероприятий-спутников, советника Президента Российской Федерации Антона Кобякова. Он рассказал об особенностях юбилейного Конгресса в 2025 году.

На участие в Конгрессе молодых ученых в 2025 году поступило 16 тысяч заявок, по итогам отбора Оргкомитета было подтверждено участие более 9200 участников. Таким образом, за четыре года численность участников увеличилась более чем в 3 раза. В мероприятии приняли участие представители из 89 субъектов Российской Федерации и более 500 иностранных делегатов из 100 иностранных государств.

«За пять лет Конгресс молодых ученых стал главной площадкой страны для обсуждения и принятий решений в сфере науки, технологий и высшего образования. Социологические опросы показывают, что 72% наших граждан разделяют мнение о том, что в современной российской науке совершаются серьезные открытия, оказывающие влияние на развитие общества, а 56% считают, что достижение технологического лидерства Россией повлияет на их жизнь», – сказал Антон Кобяков.

Принципиальным отличием Конгресса молодых ученых от других мероприятий Антон Кобяков назвал одновременное присутствие нескольких тысяч участников, имеющих ученые степени. Из общего числа участников ученую степень кандидата или доктора наук имеют более 3000, около 2000 из них в возрасте до 39 лет – это 20% исследователей, кандидатов наук в России и 30% исследователей, докторов наук до 39 лет в России (по данным Росстата).

Спикер остановился на вызовах, стоящих сегодня перед российской наукой и рассказал о ключевых мерах поддержки и преимуществах российской научной школы.

Преимуществами российской образовательной системы Антон Кобяков назвал систему олимпиад и спецшкол, которая служит социальным лифтом для одаренных детей, сильные традиции математической и естественнонаучной подготовки, мощные научные школы, уникальную исследовательскую инфраструктуру, пассионарность ученых, а также ежегодное расширение мер поддержки науки со стороны государства.

Среди наиболее масштабных мер поддержки: четыре премии Президента России в области науки и инноваций и семь премий Правительства Российской Федерации, программа «Мегагранты», предоставляющая финансирование до 15 млн ежегодно, другие грантовые конкурсы, молодежные лаборатории, жилищные сертификаты молодым ученым.

Говоря о вызовах, стоящих перед российской наукой, Антон Кобяков назвал необходимость участия бизнеса в финансировании, глобальную конкуренцию за «мозги» и необходимость популяризации науки.

«В 2025 году наши внутренние затраты на НИОКР составляют около 1% ВВП. К 2030 они должны достигнуть 2%. Это прямые затраты из бюджета, должны также подключаться крупные технологические партнеры. Наша модель финансирования науки отличается от многих стран. В США, Китае и Японии большую часть - до 80% выделяет бизнес. В России он дает только порядка 33%. Нам необходим качественный рывок на этом направлении», – сказал Антон Кобяков.

Спикер призвал минимизировать бюрократию в отечественной науке, упростить систему отчетности за выделяемые средства, вести планомерную работу по серьезному увеличению зарплат и стипендий, чтобы сделать доход ученого конкурентоспособным.

Среди важных мер по развитию науки Антон Кобяков назвал необходимость резко усиливать коммерциализацию научных разработок, создавать заказ государства и промышленности на конкретные разработки и достижения, таким образом усиливая связь между образованием, наукой и реальным сектором. Действенными мерами поддержки могут стать создание совместных лабораторий, проектное обучение с первого курса, лекции от практиков из индустрии.

Говоря о международном научном сотрудничестве, Антон Кобяков отметил необходимость привлекать иностранных специалистов к работе в России.

«Сегодня очень хороший момент поучаствовать в охоте за мозгами. Для этого нужен четкий план и реестр специалистов и отраслей, где нам может потребоваться дополнительная научная помощь», – сказал спикер.

Кроме того, Советник Президента призвал с удвоенной силой создавать привлекательный образ науки в обществе с помощью массового контента: снимать фильмы об ученых и открытиях, популяризировать примеры успешной коммерциализации научных разработок.