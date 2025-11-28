Первые представили 76 изобретений на V Конгрессе молодых ученых в Сириусе

С 26 по 28 ноября 2025 года в научно-технологическом университете «Сириус» проходит V Конгресс молодых ученых. Мероприятие призвано объединить начинающих исследователей и опытных экспертов, студентов, педагогов и энтузиастов науки для конструктивного обмена опытом, творческими инициативами и технологическими решениями будущего.

Особое внимание на юбилейном форуме привлекает детский состав делегатов, представляющих Движение Первых. Всего в Конгрессе принимают участие 76 ребят из 35 регионов России – это победители Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Технологии Первых». В этом году конкурс прошел в первый раз и уже собрал более трех тысяч участников, став важной платформой привлечения молодежи к исследовательской деятельности и разработке технологичных продуктов.

«Участие Движения Первых в программе Конгресса молодых ученых – это отличная возможность представить результаты работы нашего флагманского проекта «Первые в науке». Сегодня он уже объединяет более 145 тысяч ребят, помогает обеспечить массовое вовлечение детей и молодежи в исследовательскую деятельность, выявить и поддержать молодых инженеров и ученых. На конгрессе юные участники проекта представят свои перспективные разработки, которые, уверен, найдут поддержку научного сообщества и получат дальнейшее развитие», – подчеркнул Герой России, участник президентской кадровой программы «Время героев», Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов.

На Конгрессе дети смогут получить уникальную возможность презентовать свои разработки широкой аудитории, пообщаться с известными учеными и представителями вузов, обсудить траекторию развития в сфере науки и технологий. Каждый участник представил свой уникальный проект. Лучшие идеи смогут найти признание и поддержку, обеспечивая молодым исследователям стартовую площадку для дальнейшей профессиональной карьеры.

Разработки юных инженеров оценили почетные гости V Конгресса молодых ученых. Выставочное пространство Движения Первых «Первые в науке» посетили заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и Председатель Правления Движения Первых Артур Орлов. Дети представили прототипы своих изобретений и объяснили, как они работают и какую пользу смогут принести обществу.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко внимательно выслушал детей, задал вопросы и поблагодарил за их разработки. По итогам презентации проектов заместитель председателя правительства России дал поручение Движению Первых поддержать и принять участие в реализации проекта девятилетнего изобретателя из Донецка по обучению музыке детей с особенностями развития, включая слабослышащих и незрячих.

Синестезия — уникальное явление восприятия, при котором стимуляция одной сенсорной системы вызывает отклик в другой. Например, звук ассоциируется с цветом, вкус — с формой. Именно этот феномен лег в основу устройства Ивана Сидоренко, превращающего музыку в яркий свет и ощутимую вибрацию. Сидоренко Иван из Донецкой Народной Республики – талантливый молодой музыкант, играющий сразу на трех инструментах. Однажды посещение уникального музея «Сенсориум» перевернуло его восприятие мира музыки. Незрячий экскурсовод проводил экскурсию в абсолютной темноте, открывая ребятам мир ощущений, отличающихся от привычных зрительных образов.

«Именно тогда я задумался, а почему бы яркость цветов и вибрации звуков не могли стать заменой традиционным нотам? Ведь слабовидящие и слепые музыканты также хотят творить, чувствовать гармонию и создавать мелодии! Мое устройство преобразует музыкальные звуки в визуальные образы и тактильные ощущения. Оно помогает людям с нарушениями зрения читать и исполнять музыку совершенно новым способом. Яркие вспышки света становятся виртуальной партитурой, вибрация передает ритм и тон звука.

Это изобретение позволяет незрячим музыкантам наслаждаться искусством, играть любимые произведения и развивать свою музыкальность без барьеров. Благодаря таким технологиям музыка становится доступной абсолютно каждому, независимо от физических возможностей», – рассказал о реализации своей мечты ученик 4 класса ГБОУ «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №114 городского округа Донецк» Иван Сидоренко.

Когда речь идет о надежности наших дорог и мостов, инновационные решения становятся залогом нашей безопасности. Представляем уникальное изобретение юного ученого Максима Лодза – интеллектуальную систему мониторинга «МостКонтроль М-1». Этот проект представляет собой продвинутый комплекс диагностики технических состояний инженерных сооружений, созданный на платформе микроконтроллеров Arduino Uno и ESP32. Система работает круглосуточно, непрерывно отслеживая деформацию, уровень влажности, угловое смещение и вибрацию конструкции моста.

«Как только датчики зафиксируют отклонение от нормы, специальное устройство мгновенно отправляет сигнал тревоги прямо в ваш Telegram-чат, позволяя оперативно реагировать на возможные угрозы. Такая технология особенно важна в регионах с интенсивным движением транспорта, ведь своевременное предупреждение позволяет избежать аварий и увеличить срок эксплуатации конструкций. Использование «МостКонтроль М-1» помогает снизить риски происшествий, повышает надежность ключевых инфраструктурных объектов и обеспечивает спокойствие жителей городов и регионов», – отметил юный разработчик, ученик 7 класса МБОУ «Лицей № 23» из Кемерово Максим Лодза.

Но на этом возможности системы не заканчиваются. Благодаря гибкости архитектуры и открытости интерфейсов, решение легко адаптируется для других видов инфраструктуры: эстакады и опоры автомобильных и железнодорожных путей, цистерны и трубопроводные линии, тоннели и транспортные развязки, объекты горнодобывающей отрасли.

15-летняя Мария Панамарева доказала всему миру, что талант и стремление способны преодолеть любые границы возраста. Ее страсть к биологии, химии и физике привела к решению посвятить свою жизнь медицине. На V Конгрессе молодых ученых Мария представила прототипы реабилитационных тренажеров.

«Участие в программе во Всероссийской научно-социальной программе для молодежи «Шаг в будущее» стало катализатором вдохновения, раскрывшим передо мной горизонты новых возможностей. Я разработала уникальные реабилитационные тренажеры, основанные на принципах пневматики и электромеханики. Эти устройства помогают людям восстанавливать двигательные способности рук и ног после травм и заболеваний нервной системы. Тщательно изучив научную литературу и опыт предшественников, я смогла собрать рабочий прототип своего инновационного прибора. Для меня это не просто проект, а реальный вклад в будущее медицинской науки и доказательство того, что каждый из нас способен изменить мир к лучшему», – поделилась ученица 9 класса МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» из города Верхний Уфалей Челябинской области Мария Панамарева.

История юного гения, увлеченного миром высоких технологий, началась давно. Михаил Ляпкин с детства почувствовал магию программирования и электроники, поражаясь тому, как отдельные компоненты превращаются в полноценные рабочие устройства. Мечта стать космическим инженером вела его вперед, вдохновляя не только изучать существующие технологии, но и стремиться создать нечто новое, уникальное, способное изменить мир вокруг. Это изобретение стало символом стремления ребенка выйти за рамки обыденного, продемонстрировать миру свое видение будущего и показать, насколько велика сила инженерной мысли, направленной на благо человечества.

«Свое первое серьезное достижение я воплотил в инновационной системе обнаружения беспилотников. Сложный рельеф местности часто становился препятствием для традиционных методов мониторинга, однако именно этот вызов подтолкнул меня к поиску нестандартных решений. Благодаря глубокому пониманию возможностей современных технологий я объединил методы акустического анализа с передовыми алгоритмами компьютерного зрения и искусственным интеллектом. Нейронные сети позволили значительно повысить точность распознавания БПЛА даже в сложных условиях окружающей среды», – поделился открытием юный инженер, ученик 7 класса БОУ СМО «Средняя общеобразовательная школа № 1» из Вологды Михаил Ляпкин.

Первые на V Конгрессе молодых ученых доказали, что возраст не является преградой для великих открытий, а страсть и упорство способны преодолеть любые трудности. Движение Первых поддерживает молодых разработчиков и гордится участниками и их достижениями. Все представленные изобретения помогают развиваться и заботиться о будущем страны.

Юные ученые на V Конгрессе молодых ученых познакомятся с лучшими достижениями отечественной науки, попробуют себя в роли экспериментаторов и разработчиков. Все участники программы пройдут интенсивную подготовку в области научной коммуникации, включая практические занятия, лекции, мастер-классы и квесты. На стендах других экспонентов – крупных технологических компаний и университетов – Первые познакомятся с достижениями отечественной науки, услышат истории успеха и получат ценные советы от опытных наставников.

Все события Конгресса сопровождаются работой специализированной детской редакции «МедиаПритяжение», которая обеспечит освещение основных этапов Конгресса и предоставление материалов для дальнейшего распространения уникального опыта. Кроме того, на стенде будет работать медиастудия «Новости Первых» – участники и гости расскажут о себе и своих изобретениях в формате подкастов.