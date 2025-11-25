В рамках «Научной гостиной» Конгресса молодых ученых обсудят квантовые технологии и космос

С 26 по 28 ноября 2025 года в Научно-технологическом университете «Сириус» состоится V Конгресс молодых ученых – ключевое ежегодное событие Десятилетия науки и технологий в России. Одним из центральных пространств юбилейного Конгресса вновь станет Научная гостиная.

Десятки прорывных разработок российских ученых и технологических компаний предстанут в формате осязаемых, интерактивных, а иногда даже съедобных арт-объектов. Здесь каждый посетитель сможет не только увидеть будущее, но и буквально попробовать его на вкус. Представьте себе мир, где наука говорит на языке искусства. Где квантовые коммуникации, умные материалы и даже чашка кофе с вашим портретом — не просто экспонаты, а элементы не столь далекого будущего. Именно такое пространство диалога между исследователями, формирующими завтрашний день, и обществом создает Научная гостиная на V юбилейном Конгрессе молодых ученых.

Заместитель министра науки и высшего образования Денис Секиринский: «Научная гостиная Конгресса молодых ученых — это пространство, где наглядно показано, как научные разработки российских исследователей уже сегодня меняют нашу жизнь к лучшему. Здесь фундаментальная наука и передовые технологии выходят за рамки лабораторий. В пространстве гостиной молодые ученые демонстрируют реальные продукты, которые делают наше общество более безопасным, здоровым и технологически автономным. Именно здесь рождается уверенность в том, что российская наука способна определять будущее страны и вносить вклад в благополучие каждого человека».

Интерактивные научно-популярные стенды гостиной подготовлены ведущими научно-образовательными центрами и технологическими компаниями страны. Среди них МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ имени Н.Э. Баумана, РХТУ имени Д.И. Менделеева, проектное направление «Прорыв» ГК «Росатом», ЦКП «Сибирский кольцевой источник фотонов» ФИЦ «Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН», Парк Зарядье, Компания «ИнфоТеКС», проект НАУКА 0+, ООО «СмартЭкоСистема», СМАРТС-Кванттелеком и многие другие.

Наука, которую можно увидеть, потрогать и почувствовать

Экспозиция включает разработки в области ядерных технологий, квантовой криптографии, робототехники, космоса, медицины, наноматериалов и фотоники. Посетители смогут увидеть учебно-демонстрационную модель роботизированной линии фабрикации ядерного топлива Росатома, отражающую полный автоматизированный цикл производства топливных элементов; масштабный макет синхротрона СКИФ от Сибирского отделения РАН; интерактивные метафорические модели суперпозиции и квантового запутывания, подготовленные командой проекта НАУКА 0+; комплекс квантовой криптографии QKDSim и инфраструктурные узлы квантовой сети компании «ИнфоТеКС», позволяющие наблюдать процесс квантового распределения ключей. Комплекс предназначен для учебных заведений, научных организаций, коммерческих структур и обеспечивает секретность, которую можно сравнить с передачей сообщения от одного человека другому лично, без каких-либо посредников.

Космическая часть экспозиции представлена роботизированными системами НИИ механики МГУ – специализированными роботами для работы на МКС, инженерными прототипами для микрогравитации, роботом-собакой «Морс», исследовательским ровером «Brover» и двухколесной балансирующей платформой. Также будет представлен малый космический аппарат «Хорс» №5 от МГТУ им. Н.Э. Баумана и VR-симулятор швартовки к орбитальной станции.

Проектное направление «Прорыв» Госкорпорации «Росатом» представит учебно-демонстрационную модель роботизированной линии производства ядерного топлива Модуля фабрикации/рефабрикации ядерного топлива Промышленного энергетического комплекса (ПЭК). ПЭК – атомный энергокомплекс IV поколения, который включает АЭС с реактором на быстрых нейтронах и модули производства и переработки ядерного топлива на одной площадке. Такой подход позволяет организовать замкнутый ядерный топливный цикл с технологиями многократного использования ядерного топлива при минимальном количестве радиоактивных отходов. Для демонстрации данной концепции «Росатом» строит в Северске Томской области опытно-демонстрационный энергокомплекс.

Представленный макет робоконструктора является прототипом основного оборудования и показывает производственные процессы Модуля фабрикации/рефабрикации ядерного топлива – от прессования топливных таблеток до установки топливных стержней в тепловыделяющие сборки. Полностью роботизированная производственная линия, разработанная в рамках проектного направления «Прорыв», впервые будет применяться для создания и переработки ядерного топлива без прямого участия человека, имея высокую точность и надежность работы в условиях высокой радиации.

Этот макет специалисты проектного направления «Прорыв» используют для обучения школьников и студентов с целью понимания базовых принципов разработки роботизированных систем и их внедрения в производство, а также для повышения квалификации специалистов атомной отрасли для развития навыков управления автоматизированными и роботизированными системами объектов атомной энергетики будущего.

Эксперты Междисциплинарных научно-образовательных школ МГУ представят прибор Thyrochrome для точного обнаружения паращитовидных желез во время операций, цифровой капилляроскоп для визуализации микроциркуляции, портативный лазерно-акустический анализатор агрегации эритроцитов, фемтосекундный лазер для прецизионной хирургии, сенсоры на основе пористого кремния, люминесцентные материалы для защиты документов, технологии адресной доставки лекарств и методы ультразвуковой терапии и диагностики.

Разработки НОШ МГУ в области биофотоники и лазерной медицины уже сейчас применяются для того, чтобы спасать жизни людей и демонстрируют, как фундаментальная квантовая наука находит прикладное применение в здоровьесбережении.

На стенде РХТУ имени Д.И. Менделеева участники увидят невесомые аэрогели и криогели, ламеллярные жидкие кристаллы и опалоподобные фотонные кристаллы с «структурным» цветом, графеновую пленку толщиной в один атом и высокопористые металлические «губки».

Интерактивный стенд научно-просветительского центра «Заповедное посольство» Парка «Зарядье» познакомит участников с синтетическими материалами, которые можно оценить по достоинству не столько зрительно, сколько по запаху. Аромахимия – бурно развивающееся направление химической промышленности, чрезвычайно востребованное в производстве самого широкого спектра продукции – от парфюмерии до функциональной бытовой химии и даже агрономии. Будут представлены разнообразные аромаматериалы, от используемых более ста лет альдегидов до современных амброводревесных материалов и изобутилхинолина, перевернувших сферу в последнее десятилетие, а также узнать о том, как можно с помощью синтетических материалов не только имитировать природные ароматы, но и создать принципиально новые, доселе не существовавшие в природе запахи.

Гостей также ждет научная арт-экспозиция «Существо» от SAVE LAB. Интерактивная инсталляция демонстрирует влияние поля постоянного магнита на магнитную и спиртовую – флуоресцентную – жидкости. Так, две жидкости образуют двухфазную систему.

В Научной гостиной V Конгресса молодых ученых также представят тематические транспортные карты, посвященные науке, разработанные в 2025 году в рамках Десятилетия науки и технологий в 11 регионах Российской Федерации: Москве, Архангельской, Калининградской, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Свердловской, Челябинской области, Пермском крае, Республике Татарстан.

Каждая карта имеет индивидуальный дизайн, в основе которого лежат научные явления, исторические или научные объекты, являющиеся визитными карточками регионов. Например, дизайн мурманской «Карты 51» символизирует симбиоз современных технологий и природной красоты Арктики, нижегородская «Ситикард» иллюстрирует зарождение отечественной атомная промышленность в городе Саров, на «ЕКарте» Свердловской области изображены кристаллы и минералы, давшие начало промышленному развитию региона, новосибирская транспортная карта «Тройка» посвящена одному из символов современной сибирской науки — Центру информационных технологий.

Деловая программа «Научной гостиной»

В рамках работы «Научной гостиной» пройдет серия дискуссий, лекций и презентаций, объединяющих ведущих ученых, представителей университетов, научных организаций и высокотехнологичных компаний.

26 ноября – день фармацевтических инноваций и поколенческой психологии

Первой состоится панельная дискуссия «Какие кадры нужны инновационной фармацевтике». Модераторами выступят Андрей Замятнин – доктор биологических наук, профессор, исполняющий обязанности декана факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ имени М.В. Ломоносова, и Сергей Максимкин - советник по науке генерального директора ООО «Институт развития медицинской и фармацевтической индустрии». Среди участников – Екатерина Бердникович, младший научный сотрудник факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ; Камила Зарубина, управляющий директор Фонда «Сколково»; Роман Иванов, PhD, председатель ученого совета НТУ «Сириус»; Роман Козлов, кандидат медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, ректор СГМУ; Игорь Наркевич, доктор фармацевтических наук, профессор, ректор Санкт-Петербургского государственного химико-фармацевтического университета; Вадим Покровский, доктор медицинских наук, руководитель магистерской программы «Создание и разработка лекарственных препаратов», заведующий кафедрой биохимии РУДН; Егор Прохорчук, доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент РАН, директор Института биомедицины и Передовой инженерной школы в РНИМУ имени Пирогова; Наталья Пятигорская, доктор фармацевтических наук, профессор, член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Института трансляционной медицины и биотехнологии, заведующая кафедрой промышленной фармации Сеченовского университета; Максим Фролов, кандидат медицинских наук, доцент, заведующий лабораторией фармакоэкономики, цифровой медицины и искусственного интеллекта ВолгГМУ.

Затем пройдет дискуссия «Какие инновации нужны фармотрасли» под руководством тех же модераторов – Андрея Замятина и Сергея Максимкина. В работе сессии примут участие Алина Бокина, кандидат медицинских наук, руководитель отдела доступа к рынку компании Servier; Александр Быков, кандидат медицинских наук, директор по экономике здравоохранения компании «Р-фарм»; Кира Заславская, директор по новым продуктам ГК «Промомед»; Дмитрий Кудлай, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, вице-президент АО «Генериум»; Григорий Левицкий, руководитель по связям с государственными и общественными структурами ООО «ВЕЛФАРМ»; Валерия Лемешко, руководитель отдела по привлечению и развитию клиентов компании Roche; Юлия Подоплелова, руководитель по науке и инновациям департамента инновационного развития ГК «ФармЭко»; Алексей Торгов, заместитель генерального директора по корпоративным связям и коммуникациям АО «БИОКАД».

Завершит день дискуссия «Зумеры в лаборатории и за её пределами: тиктокеры или ученые?». Ее модератором станет Александр Рикель, кандидат психологических наук, доцент и координатор по внеучебной работе факультета психологии МГУ. Среди спикеров - Юрий Зинченко, декан факультета психологии МГУ, член-корреспондент РАН, академик РАО, доктор психологических наук; Анастасия Микляева, проректор РГПУ имени Герцена, доктор психологических наук; Андрей Макаров, профессор кафедры философии Волгоградского государственного университета, доктор философских наук, популярный блогер; Елена Омельченко, доктор социологических наук, профессор департамента социологии Санкт-Петербургской школы социальных наук и востоковедения НИУ ВШЭ; Тимофей Нестик, доктор психологических наук, сотрудник Института психологии РАН.

27 ноября – цифровая культура, музеи науки и библиотека Десятилетия

Второй день откроется презентацией «Цифровая трансформация культуры: между вызовом и приоритетом» (проект «Пушкин цифровой»), где выступят научный сотрудник Пушкинского Дома РАН Гавриил Беляк и старший научный сотрудник СПб ФИЦ РАН Николай Тесля.

Затем пройдет панельная дискуссия «Музейный код научного познания», посвященная роли научных музеев. Модерировать её будет Геннадий Слышкин, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник ФГБНУ «Национальный НИИ общественного здоровья имени Н.А. Семашко». В обсуждении примут участие директор института Александр Зудин, доктор медицинских наук; Нина Чиж, заведующая отделом Российского музея медицины; Алексей Лопатин, доктор биологических наук, академик РАН, директор Палеонтологического института РАН; Алла Ростопчина-Шаховская, кандидат физико-математических наук, директор Крымской астрофизической обсерватории РАН; Алина Осьмакова, заместитель директора по стратегическим коммуникациям ФИЦ Биотехнологии РАН; Розалия Иванова, научный сотрудник Института мерзлотоведения им. Мельникова СО РАН; Ирина Гнездилова, специалист Института археологии и этнографии СО РАН; Людмила Кравцова, кандидат культурологии, заведующая кабинетом истории угольной промышленности Кузбасса.

Далее состоится презентация новых изданий серии «Библиотека Десятилетия науки и технологий». Модератором выступит Татьяна Мамонтова, руководитель Центра сопровождения инициатив Десятилетия науки и технологий. В мероприятии примут участие руководитель издательства «Наука» Михаил Фомин; Ольга Малашкина, заместитель генерального директора холдинга «Швабе»; Екатерина Берестова, директор по персоналу компании «Валента Фармацевтика»; представители СИБУР и Газпром нефти; президент благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова.

28 ноября – научная инфраструктура и технологии будущего

Заключительный день откроет панельная дискуссия «Научно-исследовательские лаборатории 2.0». Ее модератором станет Антон Чувашов, руководитель лабораторного комплекса Университета «Сириус». В обсуждении примут участие Мария Казакова, и.о. заведующего сектором мониторинга инфраструктуры науки РИЭПП; Алексей Усеинов, заместитель директора по научной работе Института физики высоких давлений имени Л.Ф. Верещагина РАН; Андрей Журавлев, директор Единого инновационного комплекса, руководитель ЦКП «Нанотех» и директор Центра трансфера технологий Уфимского университета науки и технологий; Игорь Аверкиев, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ЦКП УдмФИЦ УрО РАН; Владимир Евтюгин, директор ЦКП Казанского федерального университета.

Завершит программу «Научной гостиной» стратегическая сессия национального проекта «Новые атомные и энергетические технологии», посвящённая ключевым инженерным задачам, промежуточным итогам Десятилетия науки и технологий и модели кооперации вузов, государственных институтов и промышленности на пути к технологическому лидерству.

Полная программа мероприятий Научной гостиной размещена на сайте V Конгресса молодых ученых.

Организаторами Конгресса молодых ученых выступают Правительство Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах при Президенте Российской Федерации и Фонд Росконгресс. Оператором Десятилетия науки и технологий является АНО «Национальные приоритеты».