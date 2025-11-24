На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Стала известна программа для участников V Конгресса молодых ученых

В рамках V Конгресса молодых ученых состоятся мероприятия культурной, спортивной и научно-развлекательной программы. Молодые ученые примут участие в турнирах, мастер-классах, забеге и благотворительном футбольном матче, посетят музеи города Сочи, поучаствуют в научных шоу, квизах и интеллектуальных играх.

На протяжении всех дней Конгресса в атриуме зала «Атом» будет работать гостиная интеллектуального спорта, в программу которой войдут традиционные кубки Конгресса молодых ученых по шахматам, го и длинным нардам, а также впервые появятся мастер-классы по дайс-чес, таврели и маджонгу.

Любителей классических шахмат ждет турнир по круговой системе. Контроль времени – пять минут плюс три секунды на ход. Кубок Конгресса молодых ученых по длинным нардам пройдет в формате динамичных партий в компактной турнирной сетке. Для участия в турнирах необходима регистрация в Едином личном кабинете.

80-летию атомной промышленности будет посвящен «Научный забег». Молодые ученые, жители и гости федеральной территории «Сириус» пробегут пять километров от Медальной площади Олимпийского парка. Разминку перед стартом проведет призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая. После финиша участников ждут диджей-сет, неформальное общение, нейроэксперимент по измерению скорости реакции и интеллектуальная викторина от Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте по науке и образованию. Все зарегистрированные участники получат фирменные футболки «Росатома», а финалисты – памятные медали. Зарегистрироваться на забег можно по ссылке.

Команда молодых ученых КорСовета сыграет в футбольном матче с легендами спорта из благотворительного фонда «Под флагом добра». В составе команд на поле выйдут звездные спортсмены – чемпионы России по футболу Дмитрий Сенников и Дмитрий Градиленко, а также автор легендарного гола в ворота «Барселоны» в матче 1992 года, бывший защитник ЦСКА Денис Машкарин. Матч прокомментирует ведущий «Матч ТВ» Артем Шмельков.

После игры фонд представит интерактивную площадку «Рассудители мифов», которая расскажет о том, как точные и медицинские науки помогают спорту высших достижений. Также участников ждет научно-спортивная викторина и встреча с детьми инклюзивного фестиваля «Футбол – школа жизни».

Участники Конгресса смогут посетить регулярный чемпионат КХЛ между ХК «Сочи» и тольяттинской «Ладой». Встреча пройдет во Дворце спорта «Большой». Получить электронные билеты можно в Едином личном кабинете.

Научно-развлекательная программа будет представлена разнообразными форматами мероприятий: участников ждут научные битвы, кинопоказы, интеллектуальные игры.

В финале четвертого сезона Университетской лиги Научных битв встретятся шесть самых ярких победителей отборочных этапов, которые прошли в шести городах по итогам научных битв в более чем 80 вузах по всей стране. Участники финальной Научной битвы коротко и ярко расскажут о своих исследованиях, а победителя выберут аплодисментами, громкость которых измерят шумомером. Мероприятие организует Ассоциация Science Slam Россия совместно с Университетом МИСИС.

На «Ночи научных провалов» пять молодых ученых и представителей бизнеса поделятся со зрителями своим неудачным опытом: расскажут об ошибках, которые они совершили в научной деятельности, и уроках, которые из этого извлекли. У каждого спикера будет всего десять минут на выступление и один «провал», которым он готов поделиться.

В игровую программу войдут интеллектуальная викторина «Что? Где? Когда?», «Политехнические игры» от Политехнического музея и игра на интуицию «Что они имели в виду?».

Юбилейная интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» объединит знатоков элитарного телевизионного клуба и молодых ученых. За главный приз сразятся несколько команд, одна из которых будет сформирована из зрителей перед началом игры. Победителей ждет эксклюзивная экскурсия на одну из действующих атомных электростанций.

Политехнический музей организует на площадке Конгресса «Политехнические игры» – командную викторину с вопросами разной сложности в форматах текста, фото, видео и даже придуманные с помощью искусственного интеллекта. Ответы на вопросы потребуют эрудиции, азарта и умения мыслить логически. Участвовать могут команды от 4 до 6 человек. Победители получат призы.

Ассоциация Science Slam Россия проведет игру «Что они имели в виду?», где игрокам нужно будет проверить свою интуицию. В игре нет правильных ответов, задача – угадать самый популярный и самый непопулярный ответ случайных прохожих на тематические вопросы.

В программу кинопоказов войдут фильмы Фестиваля актуального научного кино (ФАНК) и дискуссии с экспертами по итогам просмотров.

Фильм «Лес. Хранитель жизни» расскажет об уникальных нетронутых лесах России, их устройстве и значении. Съемки проходили на севере европейской части страны и Урала – в островках первозданной природы – особо охраняемых природных территориях. По завершении показа состоится дискуссия с экспертом Артемом Акшинцевым –академическим экологом, главой RussianTravelGeek.

Фильм «Гидроэлектросчастье» посвящен работе и любви инженера-гидростроителя. Асуанская ГЭС на Ниле, Волга и Дон, Енисей и Днепр, Ангара и Лена – герою предстоит покорить не только могучую водную стихию, но и свою избранницу. Картина завоевала приз жюри на Международном фестивале актуального научного кино «ФАНК» в 2025 году. После просмотра состоится дискуссия с экспертом Айратом Багаутдиновым – историком архитектуры, руководителем образовательной компании «Глазами инженера».

КорСовет при поддержке СИБУРа проведет «НаучРок // Квиз – полимерно просто!» – уникальное мероприятие, где наука встречается с искусством, а интеллектуальная битва перерастает в музыкальный взрыв. Каверзные вопросы из мира полимеров, противостояние команде знатоков, а также живое выступление уникальной группы, в составе которой – действующие ученые.

Один из самых узнаваемых форматов вечерней программы – «Наука в барах», которую организует Университет МИСИС. Молодые ученые расскажут о своем пути в науке, а также вызовах и возможностях своей сферы исследований: от юридических вопросов до создания квантового компьютера. Отдельный формат в рамках «Науки в барах» в этом году предлагает КорСовет – настоящую питч-сессию проектов в сфере энергетики с возможностью получить обратную связь от экспертов отрасли.

Участники Конгресса смогут посетить музеи города Сочи и Краснодарского края: музей истории города-курорта Сочи, Государственный историко-археологический музей-заповедник «Фанагория», парк «Дендрарий», сочинский художественный музей им. Д.Д. Жилинского.

