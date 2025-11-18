VII Всероссийский форум «Дигория» открыт

18 ноября в Мастерской управления «Сенеж» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» стартовал VII Всероссийский форум «Дигория». На площадке собрались 100 лучших молодых ученых социально-гуманитарного профиля и практиков общественно-политической сферы, а также представителей креативных и технологических индустрий, чтобы разработать проекты, которые поспособствуют решению конкретных государственных задач, развитию общества и страны.

На сегодняшний день профессии социально-гуманитарного профиля становятся для России стратегическими, подчеркнул Первый заместитель Руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко в ходе Торжественной церемонии открытии Форума. Такие специалисты противостоят попыткам лишить страну ценностного суверенитета.

«Специалисты социально-гуманитарного профиля – это те, кто способен защитить ценностный суверенитет России и бороться с мифами и фейками, кто в состоянии системно, глубоко и профессионально анализировать информационное пространство, создавать правильную картину будущего, потому что мишенью наших оппонентов всегда является подрастающее поколение. По решению Президента в России создается единое пространство смыслов, частью которого является и Платформа «Дигория». Это проект, который позволяет превратить молодых профессионалов в практических управленцев в этом важнейшем для страны направлении. Хочу пожелать успешной работы и на форуме, и в целом в выбранном вами профессиональном пути, потому что от вас будет зависеть будущее нашей страны», – обратился к участникам Форума Сергей Кириенко.

В течение четырех дней участники будут работать в рамках пяти направлений: «Социальная архитектура», «Образ эпохи», «Искусственный интеллект», «Креативные технологии» и «Гражданское просвещение». Еще до старта очной части Форума они прошли подготовку в рамках трехдневной онлайн-программы «Дигория: мастерская смыслов», где руководители направлений и приглашенные эксперты погрузили участников в детали предстоящей работы, а также прокомментировали лучшие инициативы, которые к концу Форума станут полноценными проектами. Помимо групповой работы, участников ждет обширная лекционная программа, встречи с ведущими федеральными экспертами и представителями органов государственной власти.

«Дигория» становится не просто смысловой площадкой, но и целой экосистемой сопровождения участников и их проектов — от идеи до реализации. Ярким примером такого подхода является Мастерская политического образования «Дигория», созданная на базе Мастерской управления «Сенеж» весной этого года. Концепция Мастерской была разработана участниками предыдущего Форума, а лучшие из них были трудоустроены и продолжили работу с проектом. За прошедший год Мастерская провела четыре образовательных интенсива для разных целевых аудиторий, а также выступила архитектором смены «Единство» Всероссийского молодежного форума «Территория смыслов».

Генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин отметил: «Мы ожидаем от участников форума нетривиального взгляда на современные социально-политические процессы. Уверен, что проекты, созданные на нашей площадке, обязательно будут реализованы и принесут пользу стране. «Сенеж» как и всегда — открытая среда для лидеров, чья энергия, знания и целеустремленность направлены на защиту и укрепление нашего Отечества. А крепнущее сообщество выпускников «Дигории» — это и есть команда, способная вести страну к новым победам».

Реализацией проектов также займутся организации-партнеры направлений: АНО «Экспертный институт социальных исследований», Президентская платформа «Россия – страна возможностей», Союз организаций атомной отрасли «Атомные города», АНО «Развитие технологий искусственного интеллекта», Национальный центр «Россия», Российская ассоциация политических консультантов и другие.

О том, как такое сотрудничество способствует росту молодых специалистов и реализации их проектов, рассказала генеральный директор АНО «Экспертный институт социальных исследований» Анна Федулкина: «Молодежь – наше будущее, и в наших интересах в это будущее вкладывать время, усилия, ресурсы. Приятно видеть, что с каждым годом уровень участников «Дигории» повышается — они становятся опытнее, сильнее и профессиональнее. Многие из лауреатов премии прошлых лет уже получили предложения о работе или возглавляют серьёзные проекты. Выявление и поддержка молодых профессионалов — это важная часть работы ЭИСИ. Мы не первый год выдаем гранты молодым ученым, организуем профильные конкурсы и мероприятия: ярким примером стал Конкурс социальных архитекторов. Мы гордимся, что можем помогать перспективным специалистам покорять новые вершины».

В рамках Форума участникам предоставляются обширные возможности для личностного и профессионального развития. Все это обеспечивается экосистемой Платформы «Дигория», которая будет целиком представлена на мероприятии. Так, Мастерская политического образования «Дигория» проведет встречу участников с признанными экспертами, а также стратегическую сессию, по итогам которой участники предложат свое видение вызовов и образов будущего. В рамках работы Центра реализации проектов социально-гуманитарного профиля Государственного университета управления, молодые специалисты примут участие в командообразующих мероприятиях «Траектории согласия» и «Битва умов». Важной и традиционной частью программы станут собеседования с ведущими организациями общественно-политической сферы, организованные Карьерным центром Polit.Job, а также персональные карьерные консультации в Ассессмент-центре.

«Мы заинтересованы во всестороннем развитии наших участников, так как впоследствии они рекомендуются на различные должности в общественно-политической сфере. И от того, какие знания и компетенции мы в них развиваем, зависит, без преувеличения, будущее нашей страны. Поэтому хочется, чтобы от Форума участники получили не только идеи, впечатления и знакомства, но и вполне измеримые результаты – участие в разрабатываемых проектах, понимание траекторий своего развития, и, в конце концов, новую работу и конкретные предложения для дальнейшей деятельности», – рассказал руководитель Платформы «Дигория» Заурбек Хугаев.