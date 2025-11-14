На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Подведены итоги Российского винодельческого форума 2025

Четвертый Российский винодельческий форум подтвердил статус ключевой профессиональной площадки, объединяющей представителей власти, науки, бизнеса и производителей. В этом году мероприятие собрало более 2500 участников и представителей СМИ, став главным событием года для национального виноградарства и виноделия.

Главной темой форума стала «Вино России. Первая пятилетка». В 2025 году исполнилось пять лет со дня вступления в силу Федерального закона № 468-ФЗ «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации», который положил начало системному развитию отрасли. Этот документ напрямую связал виноградарство и виноделие, обеспечил прозрачность процессов и защитил рынок от недобросовестного импорта. Пятилетний акцент выбран не случайно – это срок, необходимый для закладки виноградника и получения первого урожая. Цикл жизни лозы отражает саму экономику отрасли, подчеркивая важность государственной поддержки на этапе становления сырьевой базы российского виноградника, статус которой закреплен в главном отраслевом законе.

В рамках пленарного заседания участники обсудили ключевые направления дальнейшего развития винодельческой отрасли, меры государственной поддержки,

совершенствование нормативно-правовой базы, а также вопросы продвижения российских вин на внутреннем и внешнем рынках. Отдельное внимание было уделено развитию региональных брендов, формированию культуры ответственного потребления и повышению роли виноделия в туристической и гастрономической привлекательности страны.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета Форума Антон Кобяков отметил, что российское виноделие сегодня демонстрирует устойчивую динамику развития: «За прошедшие пять лет сформирована эффективная система государственной поддержки, которая способствует модернизации производственных мощностей и росту качества отечественного вина. Российское виноделие становится частью национальной культуры, источником гордости и самобытности страны. Важно, чтобы отрасль и дальше развивалась как интегратор региональной экономики, науки, туризма и креативных индустрий».

Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов подчеркнул, что российское вино, подобно итальянскому, французскому или испанскому, должно стать предметом национальной гордости и сильным международным брендом. Для этого необходима масштабная кампания по его продвижению. Он объявил о запуске первой в России комплексной цифровой платформы об отечественном вине – «СВОЕ ВИНО».

«Мы создаем главный медиаресурс, который призван объединить в цифровом пространстве производителей вина, потребителей, сомелье, критиков и всех ценителей. Наша платформа – это одновременно и бесплатная, удобная онлайн-витрина для отечественных виноделов, и надежная точка входа в многогранный мир российских вин для конечного потребителя», – отметил Борис Листов.

Он подчеркнул, что «СВОЕ ВИНО» станет неотъемлемой частью цифровой экосистемы Россельхозбанка «СВОЕ», направленной на комплексное развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий. Пользователями экосистемы уже стали 25 миллионов человек.

В Салоне вин было представлено более 50 стоек, а всего в Российском винодельческом форуме приняли участие свыше 60 виноделов из России, Японии, Грузии и Армении.
Деловая программа форума включала более 50 сессий, мастер-классов и дегустаций, охватывающих ключевые аспекты развития отрасли – от поддержки виноградарей и внедрения инноваций до формирования культуры потребления и продвижения винных регионов России.

Особое место в программе заняло награждение победителей Кубка Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) и Премии имени князя Льва Голицына. Итоги Кубка АВВР и Премии Голицына – это не просто награды, а зеркало зрелости и многообразия российского виноделия. За каждой из них – годы труда, инвестиции в образование, технологии и науку. Россия перестает быть «новым винным регионом»: сегодня это страна, где традиция и новаторство не противопоставлены, а гармнично дополняют друг друга.

Номинантами Кубка АВВР 2025 года стали 112 вин, из которых 33 удостоены звания победителей. В числе лауреатов – вина из Кубани, Крыма, Долины Дона, Дагестана и Нижней Волги. Абсолютным триумфатором конкурса признан «Портвейн Севастополь 1994» от INKERMAN – вино, за которым стоит история длиной в три десятилетия. Его автор, генеральный директор завода Лариса Петровна Шимчук, создавала этот портвейн в 1994 году как технолог.

Председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев отметил: «Результаты конкурса демонстрируют, что российские виноделы уверенно движутся вперед. Мы видим не только рост качества, но и осознание ответственности за национальный бренд «Вино России». Эти награды – признание мастерства, преемственности и огромного труда, который стоит за каждой бутылкой».

Отдельное внимание в рамках форума было уделено промышленному дизайну. В зале «Винология» состоялось подведение итогов конкурса «Русский бокал» – проекта по созданию оптимальной формы бокала для российских вин. Новая форма бокала призвана не только отвечать профессиональным стандартам сомелье и дегустаторов, но и подчеркнуть самобытность отечественного продукта, повысив его узнаваемость и привлекательность у широкой аудитории.

Креативный конкурс «Русский бокал» был учрежден в 2024 году Фондом Росконгресс, ООО «Арк Дистрибьюшн Раша» и ООО «Опытный стекольный завод» при поддержке бренда Chef & Sommelier и Ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».

Партнеры Форума: официальный спонсор – Банк ВТБ (ПАО); официальный автомобиль Форума – TANK; коммуникационный партнер – медиахолдинг МАЕР; партнеры – ПАО «Аэрофлот», ПСБ, АО «ЭКСАР»; партнер по организации – Radisson CollectionHotel, Moscow.

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР). Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

