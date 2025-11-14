На выставке V Конгресса молодых ученых представят новые технологии и разработки со всей страны

Выставка V Конгресса молодых ученых – традиционная площадка для демонстрации научных достижений и технологических новинок от ведущих вузов, компаний и научно-образовательных центров. В этом году на площади более семи тысяч квадратных метров свои разработки покажут почти 50 экспонентов. Стенды выставки будут оснащены QR-кодами, перейдя по которым можно будет прочитать обо всех представленных экспонатах на нескольких языках.

Площадка выставки будет разделена на тематические направления. На Аллее партнеров представят вклад крупнейших российских компаний в научно-технологическое развитие страны, в частности работу компаний со школьниками, студентами и молодыми учеными. На Перекрестке возможностей свои технологические достижения продемонстрируют генеральные партнеры Конгресса – ведущие российские компании. На Проспекте научных инициатив разместятся участники, представляющие проекты по обеспечению научной инфраструктуры и популяризации науки. В пространстве «Наука» ведущие вузы и научно-образовательные центры представят собственные разработки и совместные проекты с индустриальными партнерами.

Ключевые проекты и программы развития Минобрнауки России вместе с достижениями в сфере высшего образования, науки и технологического развития представят на стенде ФГАНУ «Социоцентр». Экспонаты, разработанные университетами в рамках программы «Приоритет-2030» и проекта «Передовые инженерные школы», представят создатели разработок. В зоне мероприятий стенда будут организованы выступления спикеров на темы, касающиеся научных тематик и актуальных проблем и решений в области высшего образования и науки. Здесь же будет работать студия медиапроекта «Высший пилотаж» для записи видеоинтервью с героями из университетской среды. Интервью будут размещены на ресурсах Минобрнауки России.

Впервые на площадке появится отраслевой кластер, где свои инновационные проекты представят российские ведомства. Общественный совет при Минстрое России представит инновационную площадку «Я – строитель будущего!» – интерактивное пространство, где формируется новый технологический уклад отрасли и где ведущие компании и университеты демонстрируют решения, способные изменить облик городов уже в ближайшем будущем. Гости площадки увидят лучшие практики погружения в профессию через работу с профессиональными ИТ-программами, дронами и другим передовым оборудованием.

Выставочный стенд Минтранса России станет площадкой для представления инновационных разработок от подведомственных и связанных с отраслью организаций: VR-тренажер, макет поезда для ВСМ, инновационные системы, энергоустановки. Современные разработки в области транспорта можно будет обсудить напрямую с их авторами.

На стенде госкорпорации «Росатом», титульного партнера Конгресса молодых ученых, можно будет узнать о последних достижениях науки и найти вдохновение для собственных открытий. Здесь пройдут около 30 мероприятий, включая лекции ведущих российских ученых, научные квизы и другие активности. Одним из главных элементов стенда станут масштабные мультимедийные инсталляции. В зоне «Прорыв» можно будет заглянуть в будущее атомной энергетики, в зоне квантовых технологий – узнать, как квантовый компьютер поможет человечеству жить долго. Макет Национального центра физики и математики познакомит с образовательными программами филиала МГУ в г. Сарове и актуальными научными исследованиями центра.

Отдельный стенд посвятят 80-летию атомной промышленности, которое отмечается в 2025 году. Совместная выставка «Росатома» и НИЦ «Курчатовский институт» «Гордость. Вдохновение. Мечта» пригласит посетителей в путешествие по атомной эпохе – от открытий прошлого к разработкам будущего. В блоке «Гордость» можно будет увидеть наследие ученых-первопроходцев: макет легендарного ядерного реактора Ф-1, давшего старт атомному проекту, а также макеты первых в мире АЭС и атомного ледокола «Ленин». Зона «Вдохновение» познакомит с современными проектами: от атомных станций малой мощности до реакторов нового поколения ВВЭР-1200. В зоне «Мечта» будет представлена концепция ядерной энергетики с замкнутым ядерным топливным циклом – Атомный проект 2.0, токамаки нового поколения, инновационный БРЕСТ-ОД-300, уникальные разработки в области ядерной медицины. Каждую зону дополнят мультимедийные экраны для полного погружения в атомную реальность.

Госкорпорация «Ростех» покажет проекты из области фотоники, медицины и энергетики: «всевидящую» SWIR-камеру холдинга «Швабе», которая позволяет анализировать и подтверждать подлинность произведений искусства, инновационную энергетическую установку ОДК на топливных элементах, вырабатывающую электроэнергию без сжигания топлива, что обеспечивает КПД более 50% и высокую экологичность.

«Сибур» организует на площадке лекционную программу, которая охватит темы исследований и разработок в нефтехимии, применения полимерных материалов в ключевых отраслях экономики, технологий вторичной переработки пластика, партнерств с научно-исследовательскими организациями и вузами, профориентации, а также совместные доклады с представителями вузов-партнеров. Среди спикеров – автор канала «Химия – просто» Александр Иванов и писатель, футуролог Вадим Панов. На стенде проведут хакатон с возможностью выиграть стажировку в компании, а также серию активностей с розыгрышем призов.

На стенде «ИИ для науки» «Яндекс» покажет вклад компании в научный процесс и сообщество. На интерактивных экранах гости смогут познакомиться с научными публикациями, лежащими в основе прорывных технологий «Яндекса», программами поддержки науки, кейсами практического применения искусственного интеллекта и исследованиями по использованию ИИ учеными. Все решения, представленные на стенде, созданы на базе технологий Yandex Cloud и платформы для разработки ИИ-приложений и агентов Yandex AI Studio, которая используется для обучения и внедрения интеллектуальных систем в научных проектах. Особое место в экспозиции займет интерактивный проект «Пульс КМУ» – облако тегов, формируемое в реальном времени с помощью ИИ. Система анализирует основные темы и тренды, обсуждаемые на Конгрессе молодых ученых, и визуализирует их в динамическом формате. «Пульс КМУ» будет доступен не только на стенде «Яндекса», но и на тач-панелях на территории всего Конгресса, чтобы участники могли в любой момент увидеть, какие темы вызывают наибольший интерес у научного сообщества.

Стенд проекта «Наша Лаба» объединит более 30 производителей и разработчиков научных приборов и расходных материалов из России и Белоруссии, которые представят свои новинки и самые популярные приборы по направлениям биоэкономики, медицины, космоса и химии. В составе экспозиции 66 приборов, более 70 реактивов и свыше 25 видов лабораторной посуды и расходных материалов, в том числе оборудование для школьных биологических лабораторий. Прямо на стенде будет проведена биопечать роговицы глаза.

На стенде также запланирована лекционная программа: ведущие ученые расскажут о результатах работы на российских научных приборах, проведут обзоры новинок, проведут тематические опыты и мастер-классы по практическому применению оборудования. Производители расскажут о новинках научных приборов и том, чем новые разработанные устройства принципиально отличаются от предыдущего поколения.

В Научной гостиной будут представлены передовые разработки российских компаний и научных центров: от модели роботизированной линии ядерного топлива до уникального комплекса «СКИФ» класса мегасайенс. В уютной атмосфере лаундж-зоны гости смогут не только ознакомиться с достижениями квантовой криптографии, робототехники и медицинских технологий, но и стать участниками живого диалога о будущем науки. Здесь инновационные экспонаты соседствуют с арт-объектами, а серьезные научные разработки представлены в формате доступного диалога. Каждый посетитель найдет возможность увидеть передовые технологии и принять участие в дискуссиях, мозговых штурмах и записи подкастов о науке будущего.

Стенд Российского научного фонда объединит прошлое и будущее науки. В рамках концепции просветительского проекта Фонда «Научные династии: гены открытий» на экспозиции визуализирована квартира советской научной семьи, хранящая память о работе над атомным, космическим и другими эпохальными проектами, и современная лаборатория с интерактивными элементами, включающими скетч-робот и фотозону с нейросетью. На стенде будут представлены результаты работы грантополучателей РНФ в области фундаментальных и прикладных исследований: первые российские субстанции орфанных препаратов, биопрепараты на основе растительных материалов для сельского хозяйства и пищевой промышленности и многие другие. Кроме того, на стенде РНФ в течение всех дней работы Конгресса будут проходить короткие научно-популярные лекции молодых ученых, встречи с героями проекта – представителями научных династий и кофе-толк с руководством Фонда.

Пространство «Наука» будет представлено ведущими научно-исследовательскими организациями и региональными научно-образовательными центрами. Свои разработки здесь продемонстрируют Высшая школа экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Сибирский федеральный университет, «Сколтех», Высшая школа нефти, НОЦ «ТулаТех», НОЦ «Инновационные решения в АПК», Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ, Фонд Национальной технологической инициативы, компания «Хеликон». Среди разработок: беспилотники с искусственным интеллектом для работы в условиях чрезвычайных ситуаций, уникальные системы навигации для роботов в условиях отсутствия GPS, аппаратно-программный комплекс для детекции двигательных намерений пациентов с ограничением подвижности, технология трехмерного ткачества для изготовления объемных армированных конструкций, а также решения в области нейротехнологий, химии, энергетики, сельского хозяйства и другие.

ИНТЦ «Сириус» представит инновационные разработки резидентов в области IT, робототехники и медицинского оборудования, наземных и воздушных беспилотных систем, перспективных конструкций и материалов, а также продемонстрирует единую систему поддержки инноваций федеральной территории «Сириус» – через научную и кадровую поддержку Научно-технологического университета «Сириус», венчурные фонды, грантовые программы, и открытость федеральной территории «Сириус» к внедрению и масштабированию новых технологий.

Платформа университетского технологического предпринимательства будет представлена как «теплица стартапов»: здесь покажут семь инновационных стартапов стадий pre-Seed и seed, бережно выращенных в защищенной среде.

На стенде Высшей школы нефти представят образцы, созданные с использованием аддитивных технологий для различных областей промышленности: от энергетики до беспилотных авиационных систем. Кроме того, в системе виртуальной реальности будет смоделирован процесс обслуживания и ремонта нефтяной качалки, гости стенда смогут испытать себя в роли специалиста по ее техническому обслуживанию и ремонту и выполнить задания по диагностике неисправностей и замене изношенных элементов.

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого представит беспилотный летательный аппарат нового поколения «Снегирь-2», обладающий повышенной устойчивостью за счет усовершенствованной системы управления и оснащенный инновационной модульной системой взаимозаменяемых комплектующих, а также универсальную платформу для владельцев кресел-колясок, предназначенную для передвижения по слабым типам грунта: пляжам, экотропам, туристическим маршрутам и пр. На стенде СПбПУ запланирована научная междисциплинарная программа: лекции, практические сессии, воркшопы по построению научной карьеры, выступления топ-спикеров, панельные дискуссии с промышленными партнерами.

Самарская область представит на выставке Конгресса молодых ученых экспозицию, объединяющую достижения ведущих университетов и научных центров региона: макет малого космического аппарата, образцы беспилотников, мини-турбореактивный двигатель, VR-системы, демонстрирующие потенциал региона в направлениях беспилотных технологий и медицины. Будет представлен проект межвузовского кампуса как точки притяжения талантливой молодежи. Стенд покажет Самарскую область как территорию, где сосредоточены кадры, компетенции и инфраструктура для развития высоких технологий и подготовки нового поколения инженеров и исследователей.

Нижегородская область представит иммерсивную инсталляцию, посвященную IT-кампусу «Неймарк» – новому центру научно-технологического развития региона. Стенд выполнен в формате стеклянной лаборатории, где актеры воссоздают атмосферу научных открытий и вдохновения. В цифровой части представлена интерактивная карта Нижнего Новгорода с будущими проектами и архитектурой кампуса. Экспозиция демонстрирует Нижегородскую область как территорию инноваций, где наука, образование и технологии соединяются в единую экосистему будущего.

На стенде программы «Открываем Россию заново» участников ждет настоящее путешествие по регионам России – через ремесло, игры и артефакты, которые студенты привезли из экспедиций. Здесь можно будет сыграть в бурятскую национальную игру «Шагай наадан», попробовать прочесть берестяную грамоту, ответить на вопросы викторины, стать слушателем научно-популярного лектория.

Площадка «Движения первых» познакомит гостей Конгресса с научным направлением деятельности «Движения первых», его актуальными проектами и возможностями развития для детей и молодежи России. В рамках площадки будут представлены около 80 детских научных изобретений участников «Движения первых», а также реализована полезная программа для всех желающих.

На площадке Конгресса состоится финал соревнований «Кубок РТК», которые уже более 10 лет проводит ГНЦ РФ ЦНИИ РТК при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. На специальном полигоне, каждая из ячеек которого моделирует условия пересеченной местности, городской среды или последствий катастроф, встретятся более 100 лучших юных робототехников России и дружественных стран. Финалисты продемонстрируют возможности своих роботов в преодолении препятствий, владении манипулятором и автономном движении.

На этом же стенде в формате хакатонов пройдет финал соревнований «Кубок РТК. Высшая лига», где 18 студенческих команд решат задачи автономной навигации роботов в условиях городской среды, тепличного хозяйства, нефтяного месторождения и цеха электролиза меди. Задания для 2 хакатонов были разработаны с участием индустриальных партнеров: компании «Газпром нефть» и администрации городского округа Верхняя Пышма – медной столицы Урала.