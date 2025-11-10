Ученые обсудят будущее российского виноделия на четвертом Российском винодельческом форуме

Сессия «Будущее вина глазами ученых» пройдет в рамках РВФ-2025. Мероприятие будет посвящено ключевым направлениям развития научных исследований в сфере виноградарства и виноделия, применению генетических и биотехнологических методов, а также интеграции научных решений в практику отечественных винодельческих хозяйств.

Активное развитие российского виноделия сопровождается изменением климатических условий, усложнением агротехнических процессов и ростом требований к квалификации кадров. В этих условиях наука становится важнейшим инструментом устойчивого развития отрасли. Современные исследовательские центры оснащены высокотехнологичным оборудованием, активно применяются методы генетического анализа, микробиологии и цифрового контроля. Ученые ведут исследования не только в лабораториях, но и на виноградниках, где проходят апробацию органические методы ведения хозяйства, новые штаммы дрожжей и технологические решения, направленные на повышение качества вина.

В обсуждении примут участие Председатель правления АВВР, управляющий директор «Кубань-Вино» Жанна Беловол; директор Всероссийского научно-исследовательского института виноградарства и виноделия имени Я.И. Потапенко Александр Манацков; представитель России в OIV Александр Панасюк; заведующая лабораторией органического виноградарства НИЦ «Курчатовский институт» – «Магарач» Елена Странишевская; профессор кафедры виноградарства Кубанского государственного аграрного университета, доктор биологических наук Леонид Трошин. Модератором выступит руководитель лаборатории виноградарства и виноделия НИЦ «Курчатовский институт» Дмитрий Федосов.

«Сегодня виноделие – это не только ремесло и традиции, но и точная наука. Результаты научных исследований помогают нам лучше понимать потенциал сортов, адаптировать их к изменению климата и добиваться стабильного качества урожая. Такое взаимодействие науки и производства определяет стратегию развития отрасли», – отметил Дмитрий Музюков.

Сессия состоится 12 ноября 2025 года в 10:00 в зале Банкетный.

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР).

Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».