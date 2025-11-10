Названы номинанты заключительного отборочного этапа премии «Бренд года в России 2025»

Организаторы III национальной премии «Бренд года в России 2025» подвели результаты последнего в этом сезоне 4-го этапа рассмотрения конкурсных заявок и назвали номинантов. В заключительном туре на победу претендуют еще 84 бренда.

«В этом году в каждым этапом к нам приходило все больше и больше российских брендов, и члены Экспертного жюри в ходе голосования отмечали их нацеленность на актуальные запросы современных потребителей, будь то крупные лидеры или яркие новички. Процесс отбора заявок этого сезона успешно завершился, их поступило рекордное количество – более 500! Впереди нас ждет голосование за звание лауреатов премии. Желаю всем брендам удачи! Встретимся на церемонии награждения победителей в Москве», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 4-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

• 585 ЗОЛОТОЙ в номинации «Ювелирные изделия»

• АИФ в номинации «Информационный ресурс»

• Алтайская здравница в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»

• «Базис» в номинации «IT-инновации»

• Вкус Жизни Кейтеринг в номинации «Кейтеринг-индустрия»

• «Гравитон» в номинации «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»

• Сервис «Грузовичкоф» в номинации «Транспортные и логистические услуги»

• Дары Кубани в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»

• Журнал «Москвичка» в номинации «СМИ и Издательский бизнес»

• ИНВИТРО в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»

• Мистер Лис в номинации «Алкогольные напитки»

• Московская неделя интерьера и дизайна в номинации «Общественно-значимый проект»

• НИТА-ФАРМ в номинации «Витамины и пищевые добавки для животных»

• Овсяша в номинации «Полезные продукты питания»

• Островок в номинации «Туризм и путешествия»

• СБЕР в номинации «Финансовые услуги»

• Систэм Электрик (Systeme Electric) в номинации «Электротехнические изделия»

• Царица полей в номинации «Бакалея»

• Шатура в номинации «Мебель по индивидуальному проекту»

• AZIMUT Hotels в номинации «Гостеприимство и туризм»

• BalticWeekend в номинации «Маркетинговые услуги»

• Barinoff в номинации «Составы для изготовления напитков, сиропы»

• COLIZEUM в номинации «Услуги в сфере развлечений»

• DORING в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»

• F6 в номинации «Информационная безопасность»

• FORESTER EXPERT в номинации «Товары для гриля»

• FORESTER MOBILE в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»

• ICDMC в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»

• KIOSHI в номинации «Средства гигиены для детей»

• MG Group в номинации «Креативная типография для бизнеса»

• NEATSVOR в номинации «Инновационный робот-пылесос»

• REDMOND в номинации «Кухонная техника»

• Sanfor в номинации «Бытовая химия»

• SIRIUS в номинации «Питание и корма для животных»

• Space в номинации «Программное обеспечение»

• SUPRA в номинации «Мультипродуктовый бренд бытовой техники и электроники»

• TMK в номинации «Металлы»

• Wildberries в номинации «Маркетплейсы»

• в номинации «Торговые сети» - О'КЕЙ и Сеть зоомагазинов Четыре Лапы

• в номинации «Бытовая техника, электроприборы» - JVC и RED SOLUTION

В первой лиге:

• АРИЗО в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»

• Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар -2025» в номинациях «Услуги в сфере культуры и искусства», «Услуги в сфере организации мероприятий»

• Солнце Москвы в номинации «Услуги в сфере развлечений»

• ТАЙГАПАР в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»

• CR CHARUS в номинации «Сантехнические товары»

• Gastrolux в номинации «Кухонные принадлежности»

• GRAN RE в номинации «Молочная продукция»

• IVA Technologies в номинации «Программное обеспечение»

• LE MOUSSE в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»

• Level Group в номинации «Жилая недвижимость»

• Marcato в номинации «Кухонная техника»

• Nanga Agency в номинации «Коммуникационные услуги»

• PMKL promakeup в номинации «Декоративная косметика»

• в номинации «Гостеприимство и туризм» - Alean Collection и Minger Med Spa

• в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги» - Эксимер, АMBC и GRAFT CLINIC

Специальные номинации:

• «HR-бренд» - Т-Банк и Т2

• «Агробренд» - 12-й Открытый Чемпионат России по пахоте и Семко

• «Альтернативные технологии» - SAYDO

• «Бренд прорыв» - Систэм Электрик (Systeme Electric), DaDlyaKoji и Т2

• «Бренд цифровых коммуникаций» - Альфа-Босс и LeaderTeam

• «Деловое совершенство» - ECON и Pioneer

• «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Номинация в партнерстве с АКАР» - 585 ЗОЛОТОЙ, Т-Банк, ippon и Talantix

• «Креативный бренд» - Т2

• «Культурный код» - Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025»

• «Локальный бренд» - LA-OIL

• «Мегабренд» - Авито, Т2 и Wildberries

• «Молодежный бренд» - PARI и YOKUMI

• «О России с любовью» - ТАЙГАПАР

• «Продукт нового поколения: инновационные решения» - АО «НПП «Торий», Invisiline, ippon, LE MOUSSE и RICH BREED

• «Разумное потребление» - Molecola

• «Собственная торговая марка» - О'КЕЙ

• «Социально-ответственный бренд» - Авито, Greenway Global и PARI

• «Успешный ребрендинг» - «Балтика», Т-Банк и MEDIVAC™, Т2 и Tellus

Прием конкурсных заявок завершен. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

• Оператор – Агентство Point Passat

• Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ

• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР

• Генеральный медиапартнер – ГПМ Радио

• Официальный медиапартнер — медиахолдинг Rambler&Co

• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»