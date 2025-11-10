На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Названы номинанты заключительного отборочного этапа премии «Бренд года в России 2025»

Пресс-центр премии «Бренд года в России»

Организаторы III национальной премии «Бренд года в России 2025» подвели результаты последнего в этом сезоне 4-го этапа рассмотрения конкурсных заявок и назвали номинантов. В заключительном туре на победу претендуют еще 84 бренда.

«В этом году в каждым этапом к нам приходило все больше и больше российских брендов, и члены Экспертного жюри в ходе голосования отмечали их нацеленность на актуальные запросы современных потребителей, будь то крупные лидеры или яркие новички. Процесс отбора заявок этого сезона успешно завершился, их поступило рекордное количество – более 500! Впереди нас ждет голосование за звание лауреатов премии. Желаю всем брендам удачи! Встретимся на церемонии награждения победителей в Москве», — прокомментировала исполнительный директор Национальной премии «Бренд года в России 2025» Ольга Маркелова.

Номинантами 4-го шорт-листа премии «Бренд года в России 2025» стали:

В высшей лиге:

• 585 ЗОЛОТОЙ в номинации «Ювелирные изделия»
• АИФ в номинации «Информационный ресурс»
• Алтайская здравница в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»
• «Базис» в номинации «IT-инновации»
• Вкус Жизни Кейтеринг в номинации «Кейтеринг-индустрия»
• «Гравитон» в номинации «Приборы, аппаратура и инструменты: оборудование для обработки информации и компьютеры»
• Сервис «Грузовичкоф» в номинации «Транспортные и логистические услуги»
• Дары Кубани в номинации «Безалкогольные напитки, воды, соки»
• Журнал «Москвичка» в номинации «СМИ и Издательский бизнес»
• ИНВИТРО в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги»
• Мистер Лис в номинации «Алкогольные напитки»
• Московская неделя интерьера и дизайна в номинации «Общественно-значимый проект»
• НИТА-ФАРМ в номинации «Витамины и пищевые добавки для животных»
• Овсяша в номинации «Полезные продукты питания»
• Островок в номинации «Туризм и путешествия»
СБЕР в номинации «Финансовые услуги»
• Систэм Электрик (Systeme Electric) в номинации «Электротехнические изделия»
• Царица полей в номинации «Бакалея»
• Шатура в номинации «Мебель по индивидуальному проекту»
• AZIMUT Hotels в номинации «Гостеприимство и туризм»
• BalticWeekend в номинации «Маркетинговые услуги»
• Barinoff в номинации «Составы для изготовления напитков, сиропы»
• COLIZEUM в номинации «Услуги в сфере развлечений»
• DORING в номинации «Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных изделий»
• F6 в номинации «Информационная безопасность»
• FORESTER EXPERT в номинации «Товары для гриля»
• FORESTER MOBILE в номинации «Товары для кемпинга и отдыха на природе»
• ICDMC в номинации «БАДы и оздоровительные пищевые добавки»
• KIOSHI в номинации «Средства гигиены для детей»
• MG Group в номинации «Креативная типография для бизнеса»
• NEATSVOR в номинации «Инновационный робот-пылесос»
• REDMOND в номинации «Кухонная техника»
• Sanfor в номинации «Бытовая химия»
• SIRIUS в номинации «Питание и корма для животных»
• Space в номинации «Программное обеспечение»
• SUPRA в номинации «Мультипродуктовый бренд бытовой техники и электроники»
• TMK в номинации «Металлы»
• Wildberries в номинации «Маркетплейсы»
• в номинации «Торговые сети» - О'КЕЙ и Сеть зоомагазинов Четыре Лапы
• в номинации «Бытовая техника, электроприборы» - JVC и RED SOLUTION

В первой лиге:

• АРИЗО в номинации «Программное обеспечение в сфере услуг для бизнеса»
• Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар -2025» в номинациях «Услуги в сфере культуры и искусства», «Услуги в сфере организации мероприятий»
• Солнце Москвы в номинации «Услуги в сфере развлечений»
• ТАЙГАПАР в номинации «Услуги в сфере СПА и банной индустрии»
• CR CHARUS в номинации «Сантехнические товары»
• Gastrolux в номинации «Кухонные принадлежности»
• GRAN RE в номинации «Молочная продукция»
• IVA Technologies в номинации «Программное обеспечение»
• LE MOUSSE в номинации «Специальные косметические средства и профессиональные продукты»
• Level Group в номинации «Жилая недвижимость»
• Marcato в номинации «Кухонная техника»
• Nanga Agency в номинации «Коммуникационные услуги»
• PMKL promakeup в номинации «Декоративная косметика»
• в номинации «Гостеприимство и туризм» - Alean Collection и Minger Med Spa
• в номинации «Медицинские, фармацевтические и лабораторные услуги» - Эксимер, АMBC и GRAFT CLINIC

Специальные номинации:

• «HR-бренд» - Т-Банк и Т2
• «Агробренд» - 12-й Открытый Чемпионат России по пахоте и Семко
• «Альтернативные технологии» - SAYDO
• «Бренд прорыв» - Систэм Электрик (Systeme Electric), DaDlyaKoji и Т2
• «Бренд цифровых коммуникаций» - Альфа-Босс и LeaderTeam
• «Деловое совершенство» - ECON и Pioneer
• «Коммуникационная кампания года по продвижению бренда. Номинация в партнерстве с АКАР» - 585 ЗОЛОТОЙ, Т-Банк, ippon и Talantix
• «Креативный бренд» - Т2
• «Культурный код» - Международный открытый фестиваль «Театральный бульвар - 2025»
• «Локальный бренд» - LA-OIL
• «Мегабренд» - Авито, Т2 и Wildberries
• «Молодежный бренд» - PARI и YOKUMI
• «О России с любовью» - ТАЙГАПАР
• «Продукт нового поколения: инновационные решения» - АО «НПП «Торий», Invisiline, ippon, LE MOUSSE и RICH BREED
• «Разумное потребление» - Molecola
• «Собственная торговая марка» - О'КЕЙ
• «Социально-ответственный бренд» - Авито, Greenway Global и PARI
• «Успешный ребрендинг» - «Балтика», Т-Банк и MEDIVAC™, Т2 и Tellus

Прием конкурсных заявок завершен. Победителей объявят на торжественной церемонии награждения лауреатов, которая пройдет 20-го ноября в ГУМе в Москве.

Организаторы и партнеры премии «Бренд года в России 2025»:

• Оператор – Агентство Point Passat
• Партнеры – АБКР, АКАР, РАМУ, РАФИ
• Генеральный аналитический партнер – холдинг РОМИР
• Генеральный медиапартнер – ГПМ Радио
• Официальный медиапартнер — медиахолдинг Rambler&Co
• Стратегический информационный партнер – ИД «Аргументы и Факты»

