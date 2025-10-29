Оргкомитет НРФ'9 раскрыл подробности нового открывающего дня Недели рекламы

11 ноября пройдет эксклюзивный день Недели рекламы, где выступят первые лица медиакоммуникационной индустрии в шоу-формате. Завершающим акцентом станет насыщенная вечерняя программа с приглашенными звездными артистами.

В этом году Новый супер НРФ оправдывает свое название и представляет обновленную программу, которая сломает шаблоны проведения бизнес-мероприятий. Откроет форум эксклюзивный день, который станет площадкой не только для стратегического диалога, но и для полноценного шоу, демонстрирующего будущее индустрии через призму лидерства, технологий и креатива.

Девять компаний-участников вместе со звездными гостями и первыми лицами медиакоммуникационной отрасли, которые влияют на состояние современной российской рекламы, расскажут об актуальных возможностях рынка.

Свои выступления представят: ГПМ Реклама, Национальная Медиа Группа, СберСеллер, RWB Media, РБК, СберМаркетинг, Group4Media, T2, Яндекс Плюс AdTech.

Какой контент хотят рекламодатели, а какой — создатели контента?

Фильмы, сериалы и шоу открывают новые рекламные возможности для брендов, включая продакт-плейсмент, заставки, спонсорство и рекламу в перерывах. Однако интересы создателей контента и рекламодателей часто не совпадают: рекламодатели стремятся к эффективному и безопасному донесению сообщений, в то время как творцы хотят сохранить органичность и доверие к своему продукту.

Именно это станет центральной темой выступления Национальной Медиа Группы «Контент-король. Творцы VS Рекламодатели», которое пройдет в формате, приближенном к боксерскому поединку между представителями рекламодателей и создателей контента.

Модератором выступит Светлана Баланова, Генеральный директор Национальной Медиа Группы

Спикеры:

● Вячеслав Дусмухаметов, российский сценарист, продюсер и медиаменеджер

● Андрей Золотарев, сценарист, креативный продюсер

● Дмитрий Табарчук, продюсер, генеральный директор, «НМГ Студия»

● Егор Бормусов, директор по маркетингу Т2, вице-президент по маркетингу Ростелеком

● Михаил Горбунцов, медиадиректор Т-банк

● Андрей Егоров, главный управляющий директор NMi Group

Новые горизонты рекламы: креативные подходы в условиях перемен

Бренды сейчас развиваются в условиях стремительных изменений на рекламном рынке, где компании ищут новые пути для эффективного продвижения своих услуг и продуктов. В этом контексте телекоммуникационная компания Т2, вышедшая на рекламный рынок в конце 2024 года с приобретением adtech-активов ГК «Ябби», представит новый бренд своего рекламного бизнеса.

В рамках выступления «Т2: от рекламного шума к гармонии», состоящей из уникального театрального перформанса, созданного «Мастерской Брусникина», участники смогут погрузиться в атмосферу нового бренда и узнать о его концепции и дальнейших планах развития. Это событие обещает перевернуть правила игры в рекламной индустрии и продемонстрировать, как креативные подходы могут обогатить стратегии. Выступать от имени компании будет Антон Мерзляков, директор по монетизации больших данных и AdTech T2.

AI & Маркетинг. Будущее наступило

Рекламная индустрия на переломе эпох, в начале новой эры AI-маркетинга. СберМаркетинг в рамках выступления «AI & Маркетинг. Будущее наступило» покажет, что пока кто-то боится перемен, они уже передали рабочую рутину нейросетям. Дмитрий Орченко, генеральный директор СберМаркетинга, совместно с приглашенным гостем расскажет про следующий уровень — создание собственных цифровых двойников — AI-заместителей.

От хаоса к мелодии. Новая симфония рекламы

В хорошей музыке каждый звук имеет смысл, а в эффективной рекламе каждое решение влияет на конверсию. На сцене НРФ — Андрей Гевак, CEO Яндекс Плюс AdTech. Вместе с музыкантами он продемонстрирует, какой гармоничной и цельной может быть реклама, когда данные, технологии и креатив звучат в унисон.

Каковы перспективы международного сотрудничества в кинопроизводстве для российских брендов?

Медиа сегодня играет важную роль на международной арене. Контент объединяет культуры, становится мостом, объединяющим зрителей разных стран. Российская культура — это мощный бренд, который заслуживает глобального признания. Борис Ханчалян, заместитель генерального директора «Газпром-Медиа Холдинга», поделится опытом и перспективами развития медиаиндустрии в контексте международного сотрудничества. В финале блока гостей форума ждет развлекательная программа с секретными гостями, смелыми шутками.

История будущего маркетинга: эксклюзивный проект о трансформации индустрии

СберСеллер представит уникальный проект «История будущего» — захватывающее путешествие по миру маркетинга, которое откроет новые горизонты развития отрасли. Участников НРФ ожидает показ фильма, созданного на основе масштабного исследования трендов в более чем 10 сферах жизни человека. Задумка авторов показать, как грядущие изменения трансформируют маркетинговую индустрию и повлияют на бизнес-стратегии компаний. Показ и обсуждение документального фильма состоится при участии Натальи Дмитриевой, генерального директора СберСеллер.

Какие рекламные возможности открываются для брендов в e-commerce?

В условиях стремительного развития сегмента e-commerce, ставшим одним из ключевых медиаканалов, возникает необходимость интеграции цифровых форматов с физическим миром. Это объединение открывает новые горизонты для создания омни-медиа, которое сопровождает покупателя в процессе омни-ритейла.

В выступлении «E-commerce media: как онлайн-шоппинг превратился в медиа, и что будет дальше» управляющий директор RWB Media Борис Пешняк обсудит рекламные возможности маркетплейсов, рассматривая их с двух перспектив — глазами покупателя и бренда. Участники смогут погрузиться в интерактивное выступление, где каждый получит новые знания и приятный знак внимания.

Четыре грани новой роскоши: от тишины до личного присутствия

В рамках выступления РБК участники смогут посетить разговорное шоу, где ведущие проведут аудиторию по четырем комнатам новой роскоши, а именно покажут четыре ключевых тренда индустрии. Модератором сессии выступит Андрей Сикорский, издатель и директор по маркетингу РБК, вместе с известными медиаменеджерами, визионерами и лидерами мнений.

Спикеры и участники посмотрят на медиа-бизнес под призмой новых норм и запросов аудитории. Поговорим о тренде на точечный контент и глубокий смысл в эпоху информационного шума. Обсудим потребность в аутентичности и живом общении брендов с аудиторией. Поймем важность физических носителей в цифровую эпоху.

Рассмотрим запрос на живое общение, нетворкинг и создание сообществ для обмена информацией.

Искусственный интеллект: вызовы и возможности в эпоху технологического прогресса

С начала 2025 года мир стал свидетелем стремительного роста искусственного интеллекта: более 800 новых AI-инструментов и моделей, а также свыше сотни обновлений от ведущих разработчиков. Искусственный интеллект перестал быть экспериментальной технологией и стал неотъемлемой частью маркетинговых процессов, обладая способностями видеть, слышать, анализировать контекст и распознавать эмоции. Однако с этим прогрессом возникает ряд вопросов: сможет ли машина заменить человеческий гений? Как сохранить баланс между мощью технологий и глубиной человеческого мышления?

Участники узнают результаты исследования, посвященного влиянию искусственного интеллекта на сферу маркетинга и рекламы. Мария Колосова, генеральный директор Group4Media, и профессор Вячеслав Дубынин из МГУ, вместе представят ответы на актуальные вызовы современности в паблик-токе «Грани разума: мозг и AI».

Развлекательная программа: «Ночь пожирателей рекламы мемов» и вечеринка «130 лет радио»

В этом году организаторы НРФ повышают планку, представляя самую масштабную вечернюю программу в истории Недели рекламы в Москве. После важных заявлений и ярких шоу участников форума будет ждать насыщенная программа вечера.

Ее откроет «Ночь пожирателей рекламы мемов» — это не обычный показ роликов, это вечер, где реклама и интернет встретятся на одной сцене. В одной программе собраны лучшие мемы со всего мира — от легендарных вирусных картинок до свежих шуток, которые всего вчера гуляли по чатам, а сегодня уже стали частью культурного кода в рекламе. Показ пройдет в Главном зале с 16:00 до 17:00.

Продолжением станет грандиозная вечеринка «130 лет радио», организованная при поддержке ГПМ Радио. Для гостей выступят звезды российской музыки со своими главными хитами: Дима Билан, МОТ, Zvonkiy, группа A'Studio. Ведущими мероприятия станут Анна Гордеева и Богдан Кантемиров. Программа продлится с 18:00 до 22:00.

Генеральный информационный партнер — Rambler&Co.