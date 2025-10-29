На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Вино России: узнать, полюбить, продвигать

Сессия «Вино России: узнать, полюбить, продвигать» пройдет в рамках Четвертого Российского винодельческого форума 2025 года и будет посвящена одной из ключевых задач отрасли – системному развитию знаний о российском виноделии среди тех, кто формирует потребительское восприятие: сомелье, кавистов, амбассадоров виноделен, преподавателей и лекторов.

Развитие рынка российских вин невозможно без глубокого понимания их происхождения, терруара, технологий и историй, стоящих за каждой бутылкой. Сегодня обучение в сфере отечественного виноделия становится приоритетом — ведь только наполненные смыслом, фактами и эмоциями рассказы способны пробудить у аудитории искренний интерес и доверие. Распространение таких знаний – о местных сортах, мастерстве виноделов, уникальных винных регионах – формирует прочный фундамент для «премиумизации» российских вин и готовности потребителя платить за них справедливую цену.

В рамках сессии эксперты обсудят, как сегодня выстроены системы обучения и переподготовки кадров в сегментах ритейла и HoReCa, какие образовательные и мотивационные программы создаются для продвижения российского вина, какую поддержку оказывает государство в развитии профессиональных компетенций и как розничные сети совместно с ресторанными холдингами инвестируют в повышение знаний своих команд. Отдельное внимание будет уделено роли фестивалей, ярмарок и просветительских инициатив как площадок для распространения знаний и формирования культуры потребления отечественного вина.

Сессия состоится 13 ноября 2025 года с 13:30 до 15:00 в зале «Банкет».

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР).

Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».

«Не у всех есть яйца»: Поклонская сменила имя и поругалась с Марданом
Поклонская назвала личной информацией сообщения о смене имени на Радведу
Российские войска заняли Вишневое в Днепропетровской области. Военная операция, день 1344-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1344-й день
В сети появились фото расстрелянного блогера Позднякова. В его смерть никто не поверил
В соцсетях распространились фото убитого в Индонезии блогера Позднякова
Вэнс высказался об отношениях с Зеленским после перепалки в Белом доме
Путин поручил увеличить количество потребляемой рыбы в рационе россиян
Видео: на МКАД водитель грузовика не выжил в серьезном ДТП
Минобороны сообщило об успехах армии РФ в освобождении Красноармейска
Полиция заинтересовалась инцидентом со школьницей, которую ударили в российском автобусе
Военный эксперт назвал потерю Купянска и Волчанска тяжелейшим ударом для ВСУ
Названы три лучших смартфона стоимостью до 10 тысяч рублей
Адвокат Моргенштерна прокомментировал скандал вокруг недвижимости иноагента
Танкеры с российской нефтью замедлил ход на пути в Индию
РЖД изменили схему покупки постельного белья в плацкарте
В МИД России раскритиковали навязывание женщинам «культа индивидуальности»
На Украине раскрыли причину уголовного преследования экс-мэра Одессы
Орбан представил свой план достижения мира в Европе
Глава Рособрнадзора сообщил о снижении бумажной нагрузки на учителей
В Госдуме назвали Хэллоуин «этим странным праздником»
ВМС Украины сообщили о новой поставке скоростных катеров из Европы
Уличную певицу Наоко снова арестовали из-за песен иноагентов
Задержан бывший начальник регионального УФСБ
Калининградец с эпилепсией упал с пятого этажа во время приступа
В Британии заявили, что Украина не дотянет до весны без поддержки Запада
Французский теннисист раскритиковал поведение Бублика перед матчем в Париже
В России рассказали, как европейцы будут вводить войска на Украину
«Мы женимся»: уличной певице Наоко сделали предложение в автозаке после ареста
Прокурор потребовал отправить вдову рэпера Энди Картрайта в колонию
Песков ответил на вопрос о продлении срока задержания россиян в Баку
Набиуллина прокомментировала ситуацию с укреплением курса рубля
В Госдуме напомнили Трампу, что уничтожение Хиросимы и Нагасаки — не «небольшой конфликт»
Может встать сердце, а не то, что предполагалось. В чем опасность эректильного меда
РТУ МИРЭА: медовые БАДы для улучшения потенции содержат компонент «Виагры»
Бедуин и спящая пчела: какие фото победили на конкурсе «Моя Планета. Природа. Люди. Путешествия»
Навоевались досыта, время ломать винтовки: как Белая армия бежала из Крыма
Всюду грабежи и хаос: как современники вспоминали бегство белых из России
«Мам, я на тридцатом этаже вишу»
Как молодые россияне зарабатывают, зависая на высоте, проводя электричество и проектируя мебель
«Не чета курчанам»: слова Балицкого спровоцировали скандал между губернаторами
Евгений Балицкий принес извинения жителям Курской области за сказанные им слова
29 октября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 29 октября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
«Сосед пришел переночевать. Был весь в синяках»: в квартире «пермского людоеда» нашли тело
В Перми в квартире осужденного каннибала Малышева нашли тело мужчины
В Сибири зоозащитники спрятали собак, убивших мальчика. Его мать позвала волонтеров на похороны
В Сибири мать убитого собаками ребенка пригласила зоозащитников на похороны
