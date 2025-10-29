Сессия «Вино России: узнать, полюбить, продвигать» пройдет в рамках Четвертого Российского винодельческого форума 2025 года и будет посвящена одной из ключевых задач отрасли – системному развитию знаний о российском виноделии среди тех, кто формирует потребительское восприятие: сомелье, кавистов, амбассадоров виноделен, преподавателей и лекторов.

Развитие рынка российских вин невозможно без глубокого понимания их происхождения, терруара, технологий и историй, стоящих за каждой бутылкой. Сегодня обучение в сфере отечественного виноделия становится приоритетом — ведь только наполненные смыслом, фактами и эмоциями рассказы способны пробудить у аудитории искренний интерес и доверие. Распространение таких знаний – о местных сортах, мастерстве виноделов, уникальных винных регионах – формирует прочный фундамент для «премиумизации» российских вин и готовности потребителя платить за них справедливую цену.

В рамках сессии эксперты обсудят, как сегодня выстроены системы обучения и переподготовки кадров в сегментах ритейла и HoReCa, какие образовательные и мотивационные программы создаются для продвижения российского вина, какую поддержку оказывает государство в развитии профессиональных компетенций и как розничные сети совместно с ресторанными холдингами инвестируют в повышение знаний своих команд. Отдельное внимание будет уделено роли фестивалей, ярмарок и просветительских инициатив как площадок для распространения знаний и формирования культуры потребления отечественного вина.

Сессия состоится 13 ноября 2025 года с 13:30 до 15:00 в зале «Банкет».

Организаторами Форума выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР).

Соорганизатор – Россельхозбанк. Стратегический научный партнер – Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».