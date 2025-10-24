Россия и Лаос расширяют экономическое и гуманитарное сотрудничество

В рамках 18-го заседания Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин отметил поступательное развитие двустороннего взаимодействия, основанного на доверии, взаимопомощи и стратегическом партнерстве.

Министр подчеркнул, что отношения между Россией и Лаосом последовательно укрепляются по всем ключевым направлениям – от промышленности и агропромышленного комплекса до образования и гуманитарных инициатив. Особое внимание уделяется образовательным проектам: Лаос входит в число лидеров по количеству выделяемых Россией государственных стипендий, реализуется проект строительства российской школы, активно развивается преподавание русского языка.

Ирек Файзуллин выразил признательность лаосским партнерам за конструктивный диалог и пригласил представителей Лаоса принять участие в 29-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня и 11-м Восточном экономическом форуме, который состоится осенью 2026 года.

По словам Министра, участие лаосской стороны в ведущих международных мероприятиях станет новым этапом в укреплении делового, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.