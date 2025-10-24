На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

Россия и Лаос расширяют экономическое и гуманитарное сотрудничество

В рамках 18-го заседания Межправительственной российско-лаосской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин отметил поступательное развитие двустороннего взаимодействия, основанного на доверии, взаимопомощи и стратегическом партнерстве.

Министр подчеркнул, что отношения между Россией и Лаосом последовательно укрепляются по всем ключевым направлениям – от промышленности и агропромышленного комплекса до образования и гуманитарных инициатив. Особое внимание уделяется образовательным проектам: Лаос входит в число лидеров по количеству выделяемых Россией государственных стипендий, реализуется проект строительства российской школы, активно развивается преподавание русского языка.

Ирек Файзуллин выразил признательность лаосским партнерам за конструктивный диалог и пригласил представителей Лаоса принять участие в 29-м Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня и 11-м Восточном экономическом форуме, который состоится осенью 2026 года.

По словам Министра, участие лаосской стороны в ведущих международных мероприятиях станет новым этапом в укреплении делового, культурного и гуманитарного сотрудничества между двумя странами.

Картина дня
«Символический шаг». Центробанк снизил ключевую ставку четвертый раз подряд
Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов, до 16,5% годовых
Россия ударила управляемыми авиабомбами по Одесской области. Военная операция, день 1339-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1339-й день
«Я не плохой мальчик»: премьер Бельгии ответил на «злословие» стран ЕС из-за российских активов
Премьер-министр Бельгии Вевер отверг критику по активам РФ
Макрон анонсировал новые военные поставки Украине от Франции
Навка заявила о возвращении Валиевой на международную арену
Московским водителям сказали менять резину на следующей неделе
Над двумя регионами России сбили 12 дронов ВСУ за три часа
Новости и материалы
В Британии осудили виновных в поджоге украинского склада
Режиссер «Крестного отца» распродает свои вещи из-за нехватки денег
Глава РФПИ оценил ущерб США от санкций против РФ
В России объявили в розыск писавшую про РПЦ журналистку Лученко
СМИ раскрыли планы Собчак по получению ВНЖ в Испании
Россиянам рассказали, что общего между женскими чулками и компонентами роботов
В Крыму мужчину задержали за призывы применять насилие к русским
Легенда «Спартака» рассказал, поднимется ли «Динамо» в турнирной таблице РПЛ
Хорватия возвращает военную службу по призыву
Минприроды Краснодарского края опровергло отстрел енотов
Требования кредиторов банка «Таврический» удовлетворят в полном объеме
«У него отличные инстинкты»: в «Вашингтоне» высказались о долголетии Овечкина
На «Апрашке» в Петербурге ликвидирована уличная торговля
Стало известно, какой будет ключевая ставка к концу года
Телеведущий потерял дар речи из-за жесткого ДТП
Супруги спустя шесть лет случайно узнали, что они брат и сестра
Суд арестовал главу Авиамоторного научно-технического комплекса «Союз»
Легенда «Спартака»: «Зенит» выглядит предпочтительней в матче с «Динамо»
Все новости
Дмитриев опубликовал маршрут самолета над США под песню Басты
США не поддержали антироссийское заявление Украины в ООН
Захарова посоветовала Пугачевой книгу об Украине
«В Москве будут только рады». Первая женщина-премьер Японии хочет мирного договора с Россией
Премьер Японии Такаити заявила о планах заключить мирный договор с Россией
Кроссовер Omoda C7: за что его выбирают программисты и бизнесмены
Какие преимущества у нового кроссовера Omoda C7
«Как только в Европе рассветет». Каким может быть «ошеломляющий» ответ России
Полковник Ходаренок: ответ на удары ракет Tomahawk может состоять из трех этапов
Дрон залетел в квартиру в Красногорске и взорвался
С разрешения конгресса. США могут начать наземную операцию в Венесуэле
Трамп: США могут начать наземную операцию в Венесуэле
Авторынок России обвалится на 40% в 2026 году из-за трех факторов
«Автостат»: российский авторынок упадет в I квартале 2026 года
День автомобилиста в России: когда и как отмечают этот праздник
День автомобилиста в России в 2025 году: история и традиции праздника
«Людей выносили через другой подъезд». Украинский дрон влетел в квартиру в Красногорске
В Красногорске четыре взрослых и ребенок пострадали при взрыве дрона в доме
Эмоции и атмосфера: что такое вайб в молодежном сленге и откуда взялось это слово
Вайб: что означает популярное сленговое слово и когда оно уместно
«Я побежал, весь охвачен пламенем»: как на Байконуре взорвалась ракета, убив 126 человек
Взрыв ракеты Р-16 на Байконуре произошел 65 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами