Пресс-релиз

XIV Петербургский международный юридический форум состоится с 24 по 26 июня 2026 года

7 октября 2025 года в Министерстве юстиции Российской Федерации состоялось заседание Организационного комитета по подготовке XIV Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ-2026). На встрече рассмотрели основные вопросы организации предстоящего мероприятия.

Председатель Организационного комитета, Министр юстиции Российской Федерации Константин Чуйченко подчеркнул, что Петербургский международный юридический форум на протяжении многих лет является авторитетной площадкой, объединяющей российское и международное юридическое сообщество для обсуждения широкого круга как сугубо правовых, так и политических и социально-экономических вопросов.

«Петербургский международный юридический форум с каждым годом становится все более масштабным, список его участников увеличивается, а география стран расширяется. Это подтверждает растущий интерес к российской правовой системе», – отметил министр.

Так, в работе XIII ПМЮФ, прошедшего под девизом «Право: уроки прошлого для мира будущего», приняли участие более 5600 представителей юридического сообщества из 80 государств, включая Россию. На состоявшемся Форуме также был успешно апробирован формат «страны-гостя», в статусе которого выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по вопросам подготовки и проведения Петербургского международного юридического форума Антон Кобяков добавил, что при подготовке к ПМЮФ-2026 особое внимание будет уделено укреплению международного сотрудничества, вовлечению представителей новых государств и организаций, а также развитию молодежной повестки.

«Сегодня право играет ключевую роль в формировании устойчивых международных отношений и защите базовых ценностей общества. На Форуме мы будем обсуждать важнейшие вопросы — от цифровизации правовой системы до развития международного сотрудничества в области юстиции. Особое внимание будет уделено молодежной повестке: вовлечению молодых специалистов и студентов-юристов в международный профессиональный диалог, поддержке их инициатив и формированию у нового поколения правовой культуры и ответственности. Расширение горизонтов взаимодействия, вовлечение новых участников и поиск современных решений — вот что делает Петербургский международный юридический форум востребованным и значимым для профессионального сообщества во всем мире», — подчеркнул он.

По итогам заседания утверждено решение о проведении ПМЮФ-2026 24—26 июня в Санкт-Петербурге. Организаторами мероприятия выступают Министерство юстиции Российской Федерации и Фонд Росконгресс.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году и проводится при поддержке Президента Российской Федерации, Министерства юстиции Российской Федерации и Фонда Росконгресс.

За годы существования ПМЮФ стал крупнейшей экспертной площадкой для диалога между представителями юридического, предпринимательского, политического и правоохранительного сообществ по вопросам защиты прав и интересов граждан, бизнеса, совершенствования правоприменительной практики, продвижения законодательных инициатив в целях развития правовой культуры.

