В Новокуйбышевской нефтехимической компании растет число участников донорских акций

Более 200 добровольцев Новокуйбышевской нефтехимической компании (входит в нефтехимический комплекс НК «Роснефть») приняли участие в акции «Я-Донор». В этом году число желающих сдать кровь для нуждающихся в ней пациентов медицинских учреждений увеличилось почти на четверть.

Акция проходит на предприятии в течение 10 лет, за это время донорами стали более 1 200 заводчан. Сданных ими донорских компонентов оказалось достаточно для оказания помощи более чем 200 пациентам, попавшим в критическую ситуацию.

Новокуйбышевская нефтехимическая компания успешно сотрудничает с Самарской областной клинической станцией переливания крови. С каждым годом количество желающих сдать кровь работников предприятия становится больше. Дважды в год — весной и сенью — на завод приезжает мобильный комплекс, где созданы необходимые условия для комфортного и безопасного забора крови.

Следуя принципам социальной ответственности, «Роснефть» развивает донорское движение в рамках корпоративной волонтерской программы «Платформа добрых дел». Уже более 13 лет сотрудники Компании и ее дочерних предприятий участвуют в организованных днях донора, а также сдают кровь в индивидуальном порядке. Среди волонтеров около 200 человек сдали кровь более 40 раз, они имеют звание «Почетный донор России».

Участие сотрудников в социально значимых инициативах способствует формированию культуры взаимопомощи и социальной ответственности. Регулярные донорские акции и поддержка волонтерских проектов укрепляют традиции добровольчества и вносят вклад в развитие системы здравоохранения России.