На ВНОТ-2025 прошла интеллектуальная игра «Точка зрения: профессиональный взгляд»

В рамках Молодежного дня X юбилейной Всероссийской недели охраны труда (ВНОТ-2025) на федеральной территории «Сириус» прошла интеллектуальная игра «Точка зрения: профессиональный взгляд». Мероприятие организовано Национальной ассоциацией охраны труда (НАОТ) при поддержке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. Организатором Всероссийской недели охраны труда является Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

В основу формата легли результаты предварительного опроса ста представителей профессионального сообщества. Его целью было выявление наиболее распространенных мнений по актуальным вопросам охраны труда и развития кадрового потенциала.

Участникам трех команд – топ-менеджеров, молодых специалистов и студентов – было предложено определить наиболее частые ответы респондентов из составленного рейтинга. На обсуждение каждого вопроса отводилась одна минута, после чего команды давали по одному варианту ответа. Проведенная игра позволила проанализировать степень совпадения подходов к ключевым отраслевым вызовам среди разных поколений специалистов.

В команду топ-менеджеров вошли представители крупнейших компаний и государственных органов:

Елена Тян, заместитель генерального директора по управлению персоналом ООО «Газпром энерго»;



Светлана Горбачик, исполнительный директор дивизиона b2b «БТК групп»;



Михаил Марков, заместитель генерального директора ООО «Проммаштест»;



Андрей Воротилкин, заместитель директора Департамента условий и охраны труда Минтруда России;



Ольга Лоцманова, заместитель генерального директора Национального агентства развития квалификаций.

Команды студентов и молодых специалистов были сформированы по итогам масштабной конкурсной программы Молодежного дня ВНОТ-2025.

Ведущими мероприятия выступили генеральный директор Национальной ассоциации охраны труда Ольга Кондратьева и певец, актер, композитор, общественный деятель Владимир Брилев.