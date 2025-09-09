Моя Россия, моя семья, моя марка

В Большом зале Государственного Кремлевского Дворца прошел один из самых масштабных праздников этой осени — церемония вручения премии «МОЯ МАРКА». Вечер стал настоящим фестивалем юных дарований и ярких звезд российской эстрады.

На одной сцене собрались Елена Север, Вячеслав Манучаров, Алсу, Ольга Бузова, Дмитрий Колдун, Султан Лугачев, Милана Хаметова, Газан, Аслан Shukasha, Цу Е Фа, а также детские творческие коллективы: DanceMarka, PODIOMA, Эльданс, Триумф, Royalkids, Феерия, Джига Дрыга, АШТ «Живописная», ПаRкет, URBAN MOUSE, «Волшебный мир театра», Империя, FlameTeam, Элегия, ДМТ «Созвездие Добра», театр-студия Елены Зайцевой, Тонус АРТ и многие другие.

МОЯ МАРКА подвела итоги народного голосования и вручила награды в рамках Всероссийского творческого слета «Лучшие из Лучших» — проекта, который объединил талантливых ребят из всех уголков страны. В этом году награды получили юные артисты, проявившие себя в вокале, хореографии, театральном искусстве и художественном чтении.

«МОЯ МАРКА — это платформа, где дети и подростки из разных регионов могут заявить о себе. Для многих ребят Кремлевская сцена становится первым серьезным шагом в большое искусство», — отметила генеральный директор премии Елена Лапик.

В этот вечер в Кремле царила особая атмосфера: сотни детских сердец бились в унисон, напоминая о том, что будущее российской культуры рождается здесь и сейчас.

Погружение в творчество для зрителей началось в Гербовом фойе. Зажигательный флешмоб коллектива ДМТ «Созвездие Добра» из Рязани стал ярким стартом вечера, а выступления юных артистов в номинации «Художественное чтение» показали, насколько многогранен талант детей.

Яркое впечатление на зрителей произвел проект «Ящик желаний» Лаборатории Кинопроцесса: дети и взрослые писали самые сокровенные мечты и опускали их в волшебный ящик. «Все желания обязательно сбудутся, ведь они загаданы от всего сердца», — уверена продюсер проекта Анастасия Мымрикова.

Не меньший интерес вызвал стенд Московского театра кукол: заслуженная артистка РФ Ольга Вереникина и актриса Марина Мухаева познакомили гостей с историей театра и позволили всем желающим «поводить» настоящих театральных кукол. За прекрасную возможность познакомиться с деятельностью театра кукол мы благодарны директору Московского театра кукол Людмиле Редько и художественному руководителю театра Борису Голдовскому.

С каждым годом премия «МОЯ МАРКА» расширяет географию участников, объединяя сотни детей, педагогов и родителей. Награды премии — это живой диалог поколений, где искусство становится связующим звеном.

Присуждение премии МОЯ МАРКА вызвало всплеск эмоций и в зале, и среди победителей:

Елена Масько, руководитель отдела по внешним коммуникациям АО ПРОГРЕСС (бренд «ФрутоНяня»):

Сегодня мы получили не просто награду, а подтверждение признания людей. Это большая честь и большая ответственность. Но я уверена, что мамы и папы ценят наш труд и оценят наши новинки. Растите детей в любви, «ФрутоНяня» – поможет!

Ксения Казакова, директор по маркетингу компании «Лебедяньмолоко», бренд молочной продукции «Лебедяньмолоко»:

В этом году у нас юбилей – нам сто лет! Секрет нашего долголетия в нашей натуральности, открытости перед покупателем и прозрачности каждого этапа производства. Мы производим наши продукты так, как готовим их для своей семьи — с искренней заботой и ответственностью.

Юлия Дунаевская, руководитель отдела маркетинга и внешних коммуникаций Компании ООО «Бэйби Опт Груп» (торговая марка АЛИЛО):

Зайчик alilo - это первый друг малыша. Более полумиллиона довольных детей и спокойных родителей не дадут соврать. Наши игрушки имеют режим «белого шума», что помогает быстрее засыпать. Также они помогают малышу развивать речевые и когнитивные навыки: в умном зайке есть распознавание цветов, игровые механики, записаны мелодии, песни и сказки, которые знает вся страна.

Спасибо за доверие родителей и выбор alilo народной маркой.

Иван Курдюков, коммерческий директор торговой марки BADA BOOM:

Наша продукция - натуральные средства для ванной: содовые бомбочки, пенные гейзеры и твердые пены,

конечно же нравися детям, потому что она превращает обычное купание в маленькое волшебство.

Марина Лищенко, менеджер по рекламе компании ORMATEK:

Современные диваны могут быть очень функциональными, и ORMATEK предлагает диваны-кровати, которые являются не просто комфортным вариантом для отдыха, а полноценным спальным местом, позволяющим получить все преимущества сна на настоящей кровати.

Партнер Премии - кондитерский концерн «Бабаевский» подготовил подарки для участников и гостей. Детей-лауреатов творческого конкурса пригласили на экскурсию в «Музей истории шоколада и какао» («МИШКА»). Ребята смогли посетить производственные линии концерна «Бабаевский», старейшего российского кондитерского предприятия, недавно отметившего юбилей - 220 лет.

«Мы очень рады поддержать талантливую молодежь, подарив лауреатам творческого конкурса МОЯ МАРКА возможность своими глазами увидеть процесс изготовления любимых с детства сладостей и продегустировать только что сошедшие с конвейера сладости», — поделилась директор музея «МИШКА» Марина Жданович.

В рамках премии для всей семьи МОЯ МАРКА многодетной маме, заслуженной артистке РФ Алсу была вручена скульптура основателя бренда J&L DESIGN Lia Manzoni, художника, скульптора, чья компания реализует множество различных интересных интерьерных и экстерьерных концепций – от создания дизайн-проекта до оснащения авторской мебелью и элементами декора. Скульптура, врученная Алсу, была выполнена в традиционном авторском стиле «Белое на белом» и вызвала неподдельный восторг у счастливой обладательницы.