Пресс-релиз

Волонтеры «Роснефти» организовали для детей из Ленинградской области экскурсию в город профессий

Волонтеры компании «РН-Северо-Запад» (входит в структуру «Роснефти») организовали для воспитанников Приозерского и Всеволжского социальных центров Северо-Западного федерального округа экскурсию в детский город профессий «КидБург». Мероприятие было приурочено ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности и направлено на знакомство подрастающего поколения со специальностями нефтяной отрасли.

На экскурсии школьники посетили интерактивную площадку автошколы «Роснефти», которая открылась в городе профессий при поддержке Компании в 2022 году. В ходе увлекательной компьютерной игры дети учились правильно действовать в различных дорожных ситуациях. Ребята также узнали о профессии водителя бензовоза: как подготовить автомобиль к рейсу и что нужно сделать, чтобы безопасно транспортировать топливо.

После успешной подготовки в автошколе ребята посетили детскую автозаправочную станцию «Роснефть», где смогли попробовать себя в роли оператора-кассира, научились заправлять автомобиль и управлять им на специальной трассе.

Волонтеры предприятия также рассказали школьникам, как лаборанты «Роснефти» проводят анализы качества топлива на оснащенной современным оборудованием нефтебазе Компании в Санкт-Петербурге. Кроме того, ребятам предоставили возможность проверить игровое топливо на отсутствие примесей и измерить его температуру.

В завершение экскурсии дети посетили фирменное кафе АЗС «Роснефть» – «Зерно». Здесь волонтеры организовали мастер-классы и тематические викторины с памятными призами.

Совместный образовательный проект «Роснефти» и «КидБург» в Северо-Западном регионе позволяет в игровой форме знакомить детей с профессиями нефтяной отрасли и расширять кругозор. За время работы автошколы «Роснефти» и детской АЗС интерактивно-образовательную площадку посетило более 50 тыс. детей в возрасте от 6 до 14 лет.

