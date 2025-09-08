В России развивают новое направление работы с ловчими птицами, не имеющее аналогов в мире

Создание спортивной соколиной охоты обсудили на сессии «Экотуризм и соколиная охота: баланс традиций и охраны природы» третьего Международного форума «День сокола», который прошел в стартовый день десятого юбилейного Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ — Фонд Росконгресс.

В ходе дискуссии, модератором которой выступила заместитель директора Росзаповедцентра Минприроды России Мария Куликова, директор по развитию международного сотрудничества ООО «Соколиный центр «Камчатка» Шухрат Разаков заявил, что молодые сотрудники соколиного центра выступили с инициативой формирования нового направления работы с ловчими птицами — спортивной охоты, не предполагающей нанесения вреда дичи. По его словам, подобного можно добиться, используя специальные приспособления, надеваемые на когти соколов.

«В соколином центе «Камчатка» мы создали соколиную сборную, возраст участников которой — от 14-ти лет. Ребята невероятно увлечены работой с птицами, но в добывании дичи они не заинтересованы. Поэтому в течение двух лет при поддержке Фонда Росконгресс наша команда разрабатывала новую дисциплину — гуманную спортивную соколиную охоту. Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что этот подход не имеет аналогов не только в России, но и во всем мире. Он учитывает интересы нового поколения молодых сокольничих, которые воспринимают своих соколов прежде всего как друзей и спортивных партнеров, а не как инструмент добычи пропитания. При этом про интересы самих соколов мы тоже не забыли, придумав такую технологию забора нетравмированной дичи, которая позволяет соколам не терять охотничий азарт», — подчеркнул Шухрат Разаков.

Он также отметил, что новый подход к проведению соколиной охоты будет запатентован. По мнению Разакова, популяризация новой спортивной дисциплины будет способствовать развитию экологического туризма, а также привлечению молодежи к природоохранной деятельности и здоровому образу жизни. Первые международные соревнования по спортивной соколиной охоте запланированы на 2026 год.

Кроме того, на сессии обсудили восстановление традиций соколиной охоты как перспективного направления природоориентированного туризма, необходимость регулирования оборота соколиных птиц и роль центров разведения и реабилитации в развитии этого вида туризма.

В дискуссии также приняли участие министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, директор БУ РК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Калмыкия» Александр Адьянов, генеральный директор Rasis Company LTD Наваф Альмутаири, директор питомника хищных птиц «Peregrinus falcon» Петр Волков.

Международный форум «День сокола» — ключевая экспертная площадка для всестороннего диалога и обмена опытом среди представителей профильных ведомств России и иностранных государств, международных экспертов и ученых, специализирующихся в области защиты хищных и редких видов птиц, требующих особых мер охраны.

Организаторы форума — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительство Камчатского края при поддержке Правительства Республики Калмыкия и Росзаповедцентра Минприроды России.

Десятый Восточный экономический форум прошел 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году — «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».