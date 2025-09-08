Подведены итоги третьего Международного форума «День сокола»

Третий Международный форум «День сокола» состоялся 3 сентября в стартовый день Восточного экономического форума–2025. В ходе мероприятия представители органов власти и научного сообщества, а также эксперты международного уровня обсудили вопросы, связанные с охраной природы, развитие международного экологического диалога и укрепление международных гуманитарных связей. Оператор Форума — Фонд Росконгресс.

«Эффективное сохранение редких видов соколиных требует комплексного и системного подхода, который основывается на объединении усилий государства, научного сообщества и бизнеса. Только благодаря совместной работе, использованию современных технологий мониторинга и строгому природоохранному планированию возможно обеспечить устойчивое восстановление и сохранение биологического разнообразия. Международное сотрудничество и обмен опытом между странами ареала и странами, где соколиная охота является культурным наследием, придают дополнительный импульс этим усилиям. Данная инициатива не только сохраняет уникальные виды, но и способствует развитию экологического туризма и повышению экологической ответственности общества в целом», — подчеркнул заместитель Министра природных ресурсов и экологии России Дмитрий Тетенькин.

Ключевое мероприятие Международного форума «День сокола» — пленарная сессия на тему «Сокол — объединяющий символ: диалог стран в защиту редких видов». Эксперты обсудили основные итоги реализации Рамочной декларации о намерениях по сохранению популяции кречета и успешные практики разных стран в сохранении птиц семейства соколиных.

Также состоялись:

· Сессия «Правовые основы и успешные практики в области сохранения и реинтродукции соколов»;

· Сессия «Опыт разных стран: успешные практики реинтродукции дрофиных»;

· Сессия «Современные технологии на страже природы: сохранение и мониторинг соколиных и дрофиных»;

· Сессия «Экотуризм и соколиная охота: баланс традиций и охраны природы».

Участники

В мероприятиях Форума приняли участие порядка 2200 человек из 45 стран и территорий (Афганистан, Бангладеш, Бахрейн, Ботсвана, Вьетнам, Гамбия, Гана, Германия, Гонконг (Китай), Замбия, Зимбабве, Индия, Индонезия, Казахстан, Каймановы острова, Канада, Катар, Киргизия, Китай, Колумбия, Конго-Киншаса, Лаос, Малайзия, Марокко, Монголия, Мьянма, Непал, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Пакистан, Польша, Республика Корея, Саудовская Аравия, Сенегал, Сингапур, Судан, США, Таиланд, Узбекистан, Филиппины, Швейцария, ЮАР, Япония).

Среди них: заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Андрей Ким, Научный сотрудник Китайской академии лесного хозяйства (Национальный центр охраны гнездовий птиц КНР) Дунпин Лю, глава Департамента ветеринарии Высшего совета по экологии (Королевство Бахрейн) Карим Салман Алван, генеральный директор Национального агентства по охране окружающей среды (Афганистан) Алхадж Мавлави Мутиул Хак Наби Хил, заместитель управляющего Rasis company Ltd Наваф Альмутаири, заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин, директор Всероссийского научно-исследовательского института охраны окружающей среды Александр Закондырин, заместители директора Росзаповедцентра Минприроды России Ольга Кревер и Мария Куликова, директор по развитию международного сотрудничества ООО «Соколиный центр «Камчатка» Шухрат Разаков, первый заместитель председателя комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по информационной политике, информационным технологиям и связи Марина Ким, председатель Правительства Камчатского края Юлия Морозова, Министр туризма Камчатского края Владимир Русанов, генеральный директор Фонда «Природа и люди» Сергей Рыбаков, директор Межрегиональной Ассоциации «Ирбис» Дарья Петрова, директор БУ РК «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Калмыкия» Александр Адьянов, директор ООО «Питомник редких видов птиц «Витасфера» Евгений Сарычев, исполнительный директор АНО «Экофактор» Илья Черноок.

Павильон «Дом сокола»

Тематический павильон открылся в третий раз на выставке «Улица Дальнего Востока». В церемонии открытия экспозиции приняли участие члены делегаций Афганистана, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Королевства Бахрейн.

В павильоне представили птиц, которые были выращены в питомнике редких видов птиц «Витасфера» и питомнике хищных птиц «Peregrinus falcon». Также презентовали инновационную российскую разработку – трекер для мечения диких соколов. На стенде можно узнать о самых редких соколах, причинах сокращения численности их популяций и мерах поддержки, а также ознакомиться с другими представителями Красной книги России и информацией о заповедных территориях Дальнего Востока.

В павильоне состоялось подписание двух соглашений о сотрудничестве. Первое подписали Росзаповедцентр Минприроды России и фонд «Природа и люди», а второе — Хакасский заповедник, фонд «Природа и люди» и фонд «Мир вокруг тебя».

Павильон «Дом сокола» представлен Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Камчатского края. Официальные партнеры павильона: ТСК «Вектор», Республика Калмыкия, компания СИБУР, Межрегиональная Ассоциация «Ирбис».

В третий раз на «Улице Дальнего Востока» открылась «Арабская деревня» — павильон, приуроченный к проведению Международного форума «День сокола», где каждый желающий сможет окунуться в гостеприимство и самобытность культуры Аравийского полуострова.

Организаторы форума — Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительство Камчатского края при поддержке Правительства Республики Калмыкия и Росзаповедцентра Минприроды России.

Официальный партнер — ПАО «ГМК «Норильский никель», партнер — Республика Калмыкия, партнер по организации — Группа компаний «Хайлэнд Голд».