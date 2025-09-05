На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Пресс-релиз

В рамках ВЭФ-2025 обсудили перспективы развития сотрудничества России и Мьянмы

close
Алексей Даничев/РИА Новости

В рамках Восточного экономического форума состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с делегацией Республики Союз Мьянма во главе с министром транспорта и коммуникаций Мья Тун У.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-мьянманского сотрудничества, уделив особое внимание долгосрочному развитию аграрного сектора и привлечению инвестиций в Республику Союз Мьянма через проекты под эгидой Инвестиционной платформы Фонда Росконгресс - Фонда «РК-Инвестиции».

«Сегодня Россия и Мьянма выстраивают многоплановое сотрудничество по широкому кругу направлений, и большой потенциал для совместной работы мы видим в области развития сельскохозяйственного сектора Мьянмы, выступающего одним из основ ее экономики. Российские технологии способны привнести инновационную компоненту, повысить эффективность аграрного комплекса, при этом вернув в оборот выбывшие сельскохозяйственные земли», – отметил cоветник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На встрече подчеркнули, что уже активно ведется проект строительства завода по производству органических удобрений. Фонд «РК-Инвестиции» получил всеобъемлющую поддержку со стороны Республики Союз Мьянма по предоставлению преференций на ввоз строительных материалов и переходит к началу непосредственных строительных работ и заказу оборудования для будущего завода.

Отдельно обсуждались перспективы совместного национального аграрного проекта по продовольственной безопасности, развитию фермерского благосостояния и строительства крупнейшего элеватора в Юго-Восточной Азии, предложенного мьянманскими партнерами в лице компании MYANMAR ANBANG INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED. Реализация этой инициативы позволит укрепить национальную продуктовую безопасность Мьянмы и значительно расширить ее экспортные возможности на международных рынках.

«Сотрудничество с Российской Федерацией имеет для нас стратегическое значение. Мы высоко ценим партнерство с Фондом Росконгресс и Фондом «РК-Инвестиции», видим эффективность форматов координационного совещания и совместных инициатив. Благодаря поддержке Фонда «РК-Инвестиции» по линии сельского хозяйства в нашей стране уже активно развиваются такие направления сотрудничества, как повышение плодородия почв, стимулирование роста растений и внедрение современных технологий семеноводства. Мы также видим перспективу в совместной реализации проекта по созданию и консолидации активов по переработке риса, который способен вывести Мьянму в число крупнейших экспортеров в Юго-Восточной Азии», – подчеркнул министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мья Тун У.

Картина дня
«Трамп и Путин снова согласны друг с другом». Почему США не хотят вводить новые санкции?
Трамп заявил, что планирует вновь поговорить с Путиным в ближайшее время
Российские военные взяли под контроль Марково в ДНР. Военная операция, день 1290-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1290-й день
Посольство РФ обвинило Британию в воровстве
В Татарстане 58-летний дворник развратил школьницу
Королева показала повзрослевшую дочь от Ромы Зверя
Швеция заявила о готовности принять участие в гарантиях безопасности Украины
Михаил Шуфутинский раскрыл свое отношение к Александру Розенбауму
Новости и материалы
Назван главный романтик русской литературы
В России могут создать спецотряд для военных с ВИЧ и гепатитом
«Он разочаровывается»: в «Динамо» ответили на слова Карпина про уход из клуба
МВД объявило в розыск журналистку Ратникову
Суд закрыл заседание по делу белгородского вице-губернатора о мошенничестве
Зеленский и Фицо встретились в Ужгороде
В РФ признали нежелательным британский институт оборонных исследований
Стаффорд едва не растерзал двух маленьких детей, которых мать бросила одних в квартире
Путин гарантировал стопроцентную безопасность Зеленского в Москве
США заблокировали партию контрацептивов на €10 млн в Бельгии
Суд отказал Аглае Тарасовой в просьбе закрыть заседание: «Приобщить к делу диагноз»
Стало известно, как служба в армии меняет мозг
Школьник потратил $30 тысяч на подарки блогерам в TikTok
Ключевые интернет-сервисы сохранят доступ при ограничениях
В Совфеде заявили, что Зеленский будет использовать Запад для удержания власти
Шесть популярных смартфонов Xiaomi станут уязвимы перед хакерами
ЦБ выпустит трехрублевую серебряную монету на 150-летие тенниса в России
Американец пытался купить пятилетнюю девочку у ее матери с целью изнасилования
Все новости
В Кремле выступили за сохранение Telegram и WhatsApp в России
В Госдуме высказались о возможной передаче Азербайджаном истребителей Украине
США и Европа обсуждают буферную зону на Украине без участия войск НАТО
Брянский депутат придумал, как улучшить демографическую ситуацию в России
Аглая Тарасова лишилась роли в «Холопе-3» из-за задержания с наркотиками
Как Джорджо Армани заработал миллиарды — и кто получит его наследство
Наследники Джорджо Армани пообещали сохранить независимость компании
Джоли, жертва инцелов и звезда «Игры престолов». Вспоминаем всех, кто играл Лару Крофт
Комбо с учетом бензина: каждую поездку на автомобиле хотят обложить налогом
Автоэксперт Кадаков предупредил, что налог на поездки на авто продублирует акциз
«Договориться с Украиной невозможно». Путин рассказал об избыточных запросах к России
Путин напомнил, что войска НАТО на Украине станут законной целью для поражения
Дрифт на КАМАЗе и джимхана с участием звезд
В Москве пройдет Фестиваль технических видов спорта
Реклама ... Рекламодатель: ООО «ТОР - МЕДИА», ИНН 5009059640
Erid: 2Ranyktehqj
«Противодействие «шахедам» и «гераням». Сможет ли Украина создать систему обороны от БПЛА
Полковник Ходаренок: у ВСУ мало средств ПВО для создания системы обороны от БПЛА
«В течение» или «в течении»: как писать правильно?
Какую букву ставить в конце слова: «е» или «и» — разбираем правило
Десятки раненых, 18 погибших. Как под Москвой столкнулись грузовой и пассажирский поезда
Столкновение поездов на станции Купавна произошло 50 лет назад
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами