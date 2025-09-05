В рамках ВЭФ-2025 обсудили перспективы развития сотрудничества России и Мьянмы

В рамках Восточного экономического форума состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с делегацией Республики Союз Мьянма во главе с министром транспорта и коммуникаций Мья Тун У.

В рамках встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы российско-мьянманского сотрудничества, уделив особое внимание долгосрочному развитию аграрного сектора и привлечению инвестиций в Республику Союз Мьянма через проекты под эгидой Инвестиционной платформы Фонда Росконгресс - Фонда «РК-Инвестиции».

«Сегодня Россия и Мьянма выстраивают многоплановое сотрудничество по широкому кругу направлений, и большой потенциал для совместной работы мы видим в области развития сельскохозяйственного сектора Мьянмы, выступающего одним из основ ее экономики. Российские технологии способны привнести инновационную компоненту, повысить эффективность аграрного комплекса, при этом вернув в оборот выбывшие сельскохозяйственные земли», – отметил cоветник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Организационного комитета Восточного экономического форума Антон Кобяков.

На встрече подчеркнули, что уже активно ведется проект строительства завода по производству органических удобрений. Фонд «РК-Инвестиции» получил всеобъемлющую поддержку со стороны Республики Союз Мьянма по предоставлению преференций на ввоз строительных материалов и переходит к началу непосредственных строительных работ и заказу оборудования для будущего завода.

Отдельно обсуждались перспективы совместного национального аграрного проекта по продовольственной безопасности, развитию фермерского благосостояния и строительства крупнейшего элеватора в Юго-Восточной Азии, предложенного мьянманскими партнерами в лице компании MYANMAR ANBANG INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED. Реализация этой инициативы позволит укрепить национальную продуктовую безопасность Мьянмы и значительно расширить ее экспортные возможности на международных рынках.

«Сотрудничество с Российской Федерацией имеет для нас стратегическое значение. Мы высоко ценим партнерство с Фондом Росконгресс и Фондом «РК-Инвестиции», видим эффективность форматов координационного совещания и совместных инициатив. Благодаря поддержке Фонда «РК-Инвестиции» по линии сельского хозяйства в нашей стране уже активно развиваются такие направления сотрудничества, как повышение плодородия почв, стимулирование роста растений и внедрение современных технологий семеноводства. Мы также видим перспективу в совместной реализации проекта по созданию и консолидации активов по переработке риса, который способен вывести Мьянму в число крупнейших экспортеров в Юго-Восточной Азии», – подчеркнул министр транспорта и коммуникаций Республики Союз Мьянма Мья Тун У.