Путин провел встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым

Завершая поездку в Дальневосточный федеральный округ, Президент провел рабочую встречу с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым.

Глава региона доложил Президенту о социально-экономическом развитии Камчатского края.



В.Путин: Владимир Викторович, добрый день.

В.Солодов: Добрый день.

В.Путин: Прошу Вас. Как дела?

В.Солодов: Все в порядке. Спасибо за Ваше особое внимание к Камчатскому краю. У нас, конечно, главным испытанием стало прошедшее месяц назад сильное землетрясение. Разрешите коротко доложить о ходе устранения последствий.

В.Путин: Все-таки принятые нами когда-то решения по укреплению зданий, по новым стандартам строительства…

В.Солодов: Именно они дали основной результат, потому что обошлось без жертв. И мы видим, по сравнению с теми землетрясениями, которые в Афганистане сейчас происходили, существенно меньшей силы, там колоссальное количество – 1400 жертв. У нас ни один человек не погиб. Буквально у нескольких легкие травмы, полученные в основном при быстром покидании здания.

Хочу доложить, что также слаженно отработала вся система и главного управления МЧС, и наших спасателей, и четко и слаженно действовали. Потому что, конечно, для людей все равно это испуг и стресс. Три с половиной минуты толчки продолжались. Конечно, это даже психологическое воздействие большое. Две с половиной недели люди жили в пунктах временного размещения, примерно 180 человек. Просто боялись возвращаться в квартиру.

И, несмотря на то что серьезных разрушений не было, тем не менее, конечно, в целом большие повреждения получили здания. Мы сейчас проводим скрупулезное обследование. Примерно 1400 зданий те или иные повреждения получили. Это половина жилого фонда Петропавловска-Камчатского.

В.Путин: Прилично.

В.Солодов: Да. Но, подчеркну, несущие конструкции не повреждены, безопасности граждан непосредственно сейчас угрозы нет. Мы сейчас по каждому зданию проводим обследование, составляем цифровую модель. Хочу поблагодарить НИЦ «Строительство», это «подвед» Минстроя, по поручению Ирека Энваровича Файзуллина. Они сразу вылетели к нам, и вот сейчас этой работой занимаются.

По итогам уже будет понятен тот объем работ, который нужно будет провести. Это и капремонт общего [имущества], и жилья. И хотел обратиться с предложением, если поддержите, Владимир Владимирович, чтобы и людям, у которых большие повреждения получили квартиры, все равно какую-то помощь выделили, пусть сама ситуация под ЧС федерального значения не подпадает.

И здесь я, может быть, забегаю вперед, хотел тоже предложение внести, чтобы мы внесли изменения в классификацию, что, если толчки подземные сильнее восьми единиц и ощущаются сильнее 6 баллов в населенном пункте, можно было относить к ЧС федерального значения и соответствующие меры принимать, чтобы в том числе и поддержка жителям была оказана. Потому что, конечно, сейчас, я считаю, нельзя людей оставить без помощи, в стороне остаться.

И отдельно, Владимир Владимирович, я по социальным учреждениям буду обращаться. Потому что у нас один садик не подлежит восстановлению. Сильно пострадала детская поликлиника, там достаточно серьезную реконструкцию нужно будет сделать. И где-то по 3–4 школам большие ремонты предстоят.

В.Путин: Надо сказать, что вообще детские сады и школы в целом нуждаются в организации капитального ремонта.

В.Солодов: Это правда. Хочу здесь поблагодарить. Программа капремонтов дает на самом деле свой хороший эффект. Сейчас, когда в школу приходишь после капремонта, иногда даже ощущение, что это новая школа. Я на тех выходных был на Командорах, Командорские острова, там мы провели капремонт больницы. Вначале я не узнал. Я подумал: «Новая больница, что ли? Мы же не строили здесь». Вот так хорошо. Капремонт проходит и на самом деле хороший эффект дает.

И отдельно тоже подчеркну, что учителя, родительское сообщество включены в это. У нас свое определенное изобретение, подход. Мы на стенах школы изображаем какие-то темы, связанные с историей Камчатки. Корабли, подводные лодки, сражения, которые были, чтобы дети, когда бегают по коридорам, им в подкорку зашивалось, что это не просто у нас регион, а регион со славной историей, с традициями.

Поэтому, продолжая, хотел бы с основной просьбой обратиться, чтобы в силу того, что последствия такие многосторонние, если поддержите, чтобы Указ Президента вышел, и тем самым мы скоординировали работу Правительства, всех органов, которые должны быть сейчас вовлечены, потому что даже сама система мониторинга и отслеживания землетрясений требует обновления. Она 1993 года. Уже даже все органы власти по-другому называются, и она не обновлялась за это время. Да, такие события нечасты, но для регионов, как Камчатский край, это значимо. Поэтому просил здесь поддержать.

В.Путин: Хорошо.

Я, со своей стороны, хотел бы обратить внимание на ФАПы, укомплектованность медперсоналом. Это нуждается в особом внимании с Вашей стороны.

В.Солодов: Разрешите здесь, первое, поблагодарить за программу модернизации первичного звена здравоохранения. Мы хорошо обновили материальную составляющую практически по всем селам, даже самым дальним. Аянка на границе с Чукоткой, Слаутное, центральная часть, Елизовский район. Почти везде обновили уже. Причем где-то в многоквартирных домах, где стройка идет, выкупаем помещения, где-то строятся модульные. Модульные хорошо себя показывают.

Но Вы абсолютно правы, что с кадрами не до конца вопрос решен. Я, честно говоря, это в целом для системы здравоохранения Камчатки больная тема, накопленная, многолетняя. Я связываю оптимизм с новой больницей. Вчера Вы открывали ее. На самом деле здание очень достойное получилось. Подрядчик, группа компаний «Крокус», хорошо справилась с задачей. Она определена Вашим решением единственным исполнителем на второй этап. Сейчас мы с Правительством отрабатываем основной вопрос, который сейчас стоит, немного сдвинуть средства на более ранний срок. Они с 2027 года стоят, но очень важно, чтобы без перебазировки техники «Крокус» приступил к исполнению. Правительство сейчас занимается этим, и, если будет возможность, [прошу] ускорить решение. Потому что сама перебазировка техники и людей будет примерно 700–800 миллионов дополнительных расходов стоить, потому что Камчатка далеко. Это просто неразумно.

Но, возвращаясь к Вашей задаче, считаю, что сам факт строительства больницы будет привлекать молодых квалифицированных врачей, потому что они будут понимать, что работают на лучшем оборудовании, в достойных условиях. И, кроме того, хорошо работает программа целевой подготовки. Ее инициировала Ирина Анатольевна Яровая, наша депутат Госдумы. И мы в год сейчас по 70 человек возвращаем наших ребят, которые учатся в медицинских вузах. Для Камчатки это, в общем, серьезная цифра.

В.Путин: Возвращаются?

В.Солодов: Да. Первый год. В этом году новая, обновленная программа начала работать. По факту возвращаются, работают, в том числе и на севера едут. Здесь и подъемные, которые выплачиваются, «Земский врач», «Земский фельдшер». И Ваши доплаты для медиков, которые в сельской местности работают, имеют свой эффект очень серьезный.

Там есть определенные предложения, которые мы сейчас отрабатываем, по совершенствованию. Чтобы, например, внутри региона все-таки не так часто меняли, потому что иногда приедут в деревню, потом переберутся в поселок побольше, потом в город. Программа эта разрешает сейчас, но, конечно, неудобно и для системы здравоохранения, и в целом на качество влияет. Тем не менее, здесь Вы абсолютно правы, как ключевую задачу для себя вижу по кадрам.

И здесь тоже, Владимир Владимирович, хотел поблагодарить за программу арендного жилья. ДОМ.РФ ее реализует по всему Дальнему Востоку, 10 тысяч квартир. У нас на Камчатке 887 квартир сейчас строится. Это прилично.

В.Путин: Хорошо.

В.Солодов: Из них 170 – для участников специальной военной операции, целевым образом. Кстати, самый большой позитивный отклик именно эта программа имеет. Потому что это новостройка, меблированная, даже с базовой техникой и, в общем, по доступной цене, поскольку две трети мы из бюджета компенсируем.

Здесь как предложение мы с Минобороны, с Анной Евгеньевной Цивилевой вчера обсуждали, если будет возможно – какое-то целевое увеличение количества квартир для участников СВО, для ветеранов, потому что понятно, что мы все квартиры не можем отдать для этой категории, нам других специалистов тоже нужно обеспечивать, но востребованность высокая.

Поэтому, если будет рассматриваться возможность расширения этой программы, по примеру Камчатского края, мы еще половину квартир могли бы, застройщики готовы делать. То есть еще на 50 процентов легко мы бы за два года увеличили, и она бы свой положительный эффект, конечно, давала.

Хочу поблагодарить, Владимир Владимирович, за поддержку. В прошлый раз я обращался с вопросом дороговизны билетов из Петропавловска во Владивосток. Удалось решить. Минтранс отработал. Сейчас билет 9 тысяч рублей стоит. До этого 40–45 тысяч был Петропавловск-Камчатский – Владивосток.

В.Путин: Разница есть.

В.Солодов: Да. Пока их не очень много, но сам факт, что есть, это очень серьезно. Поэтому благодарю за поддержку. Это решение очень значимо для жителей Камчатки.