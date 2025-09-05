На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Участники ВЭФ приняли участие в мастер-классе по основам тайцзицюань

Александр Кряжев/РИА Новости

Утро пленарного заседания на десятом юбилейном Восточном экономическом форуме началось с мастер-класса по основам боевого искусства тайцзицюань, который был включен в программу Спортивных игр ВЭФ. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Более 50 человек приняли участие в мастер-классе под руководством ответственного секретаря Общества изучения традиционного тайцзицюань, арт-директора школы тайцзицюань семьи стиля Ян «Белая ворона» Дмитрия Петровского.

Тайцзицюань дословно означает «кулачное искусство Великого предела» и является самой популярной оздоровительной дисциплиной в мире.

«Поскольку тайцзицюань наиболее ярко проявляет себя во время взаимодействии с партнером, оно является средством обучения коммуникации. Коммуникативный эффект очень востребован в мире современного бизнеса. Поэтому топ-менеджеры международного бизнеса активно занимаются тайцзицюань», – отметил Дмитрий Петровский.

Отметим, что на ВЭФ-2024 Дмитрий Петровский провел презентацию книги «Теоретические основы тайцзицюань» автора Роберта Амакера.

«Мне очень приятно, что на ВЭФ уделяется внимание этой грани культурной жизни человечества и китайской цивилизации», – добавил Дмитрий Петровский.

Программа Спортивных игр ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Минспортом России и федерациями.

Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

