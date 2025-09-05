В рамках Спортивных игр ВЭФ стартовал кубок «Герои нашего времени»

Турнир с участием ветеранов Специальной военной операции Кубок «Герои нашего времени» стартовал в рамках Спортивных игр юбилейного Восточного экономического форума. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Соревнования по адаптивному виду спорта впервые включены в спортивную программу ВЭФ. Участниками турнира стали СХК «Гвардия» (Московская область), СХК «Мужество» (Москва), СХК «Союз» (Приморский край), СХК «Звезда» (Санкт-Петербург), сборная Самарской области и СХК «Сахалинские львы» (Сахалинская область). Все матчи турнира принимает «Фетисов Арена».

Президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков отметил на церемонии открытия высокий уровень команд.

«Это сильнейшие российские команды по следж-хоккею, составленные из ветеранов СВО. Лучшие игроки из этих команд перед турниром провели сбор в Алексине. Рассчитываю, что игроки будут прогрессировать и со временем попадут в сборную России», – сказал Павел Рожков.

Также в церемонии открытия приняли участие председатель Комитета Госдумы по спорту Олег Матыцин, исполняющий обязанности директора Центра спортивной подготовки сборных команд России, кавалер ордена Мужества Роман Гришин, вице-губернатор Приморского края Дмитрий Мариза и двукратный олимпийский чемпион по боксу, вице-председатель движения «Здоровое Отечество» Олег Саитов.

В первый день прошли матчи в группах, в каждой из которых сыграли по три команды. Группу А выиграла «Гвардия», которая 5 сентября в полуфинале сыграет со «Звездой». В группе B оба матча выиграла Самарская область. Ее соперником по полуфиналу станет «Мужество».

«Я решил заняться следж-хоккеем, когда был в больнице. Помню, как смотрел финал Паралимпийских игр в Сочи с участием сборной России. Сначала мне разрешили тренироваться с профессиональной командой «Феникс», а когда сформировалась команда из ветеранов СВО, перешел в нее. Теперь не представляю свою жизнь без следж-хоккея. Это моя профессия. Буду стремится в сборную России», – рассказал игрок «Гвардии» Николай Подлужный.

Победители полуфиналов 5 сентября определят победителя Кубка, в проигравшие – станут участниками матча за третье место. Игроки команды, занявшей первое место, получат по 100 000 рублей, за второе место — по 75 000, обладатели бронзовых медалей — по 50 000.

Программа Спортивных игр ВЭФ сформирована спортивной платформой Фонда Росконгресс во взаимодействии с Минспортом России и федерациями.

Десятый Восточный экономический форум проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».