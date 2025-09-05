На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

На ВЭФ-2025 обсудили вопросы защиты российской продукции на рынке КНР

Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума состоялась встреча советника Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова с Транспортно-инвестиционной корпорацией провинции Хэйлунцзян (КНР) во главе с председателем правления Шан Юньлуном.

«Китай — важный стратегический партнер России, и мы высоко ценим устойчивые торгово-экономические отношения между нашими странами. Расширение сотрудничества в сфере продвижения и защиты российской продукции на рынке КНР — это не только ответ на растущий спрос, но и важный шаг к укреплению доверия между бизнес-сообществами. Благодарим китайских партнеров за стремление создать российско-китайскую торговую систему, базирующуюся на условиях взаимной выгоды и отсутствия рисков для двух стран в соблюдении прозрачности взаимоотношений», — подчеркнул советник Президента Российской Федерации, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова.

В ходе встречи стороны подчеркнули, что наращивание товарооборота и защита российского экспорта в российско-китайских отношениях являются одними из ключевых задач текущего партнерства стран. Среди актуальных вопросов, необходимых для решения в сотрудничестве с профильными институтами – сохранение уровня, имиджа и популярности российских продуктов на китайском рынке, предотвращение возможного контрафакта и подделки российской продукции, сохранение репутации брендов.

Было отмечено, что создание единой системы, которая позволит отследить происхождение российской продукции, поставляемой в Китай, повысит доверие китайских потребителей. Для этого необходимо выстроить совместную торгово-логистическую инфраструктуру, назначить единого оператора, объединить IT-системы и провести масштабную информационную кампанию.

«Мы выражаем благодарность Фонду «РК-Инвестиции» за надежное сотрудничество и содействие в развитии российско-китайских торговых отношений. Сегодня совместно с партнерами из России мы ведем работу по формированию требований к поставкам российской продукции, включая разработку и внедрение системы прослеживания происхождения российской расфасованной пищевой продукции. Мы стремимся создать цифровую платформу управления, объединяющую производство, логистику, хранение, продажи и контроль, а также реализовать замкнутую систему управления, позволяющую отследить поставки пищевых продуктов на всех этапах от российского производителя до китайского потребителя, для обеспечения качества продукции и безопасности потребителей на китайском рынке. Уверены, что создание системы прослеживания происхождения продукции повысит доверие китайского потребителя и значительно увеличит спрос на российскую продукцию», – сказал председатель правления Транспортно-инвестиционной корпорации провинции Хэйлунцзян (КНР) Шан Юньлун.

Отдельным фокусом диалога стали вопросы создания совместного предприятия – единого российско-китайского оператора, который будет координировать все процессы в рамках новой торгово-логистической системы. Такой оператор станет связующим звеном между поставщиками, логистическими компаниями, торговыми площадками и государственными структурами обеих стран. В его задачи войдет управление системой прослеживания продукции, контроль сертификации и маркировки, интеграция программного обеспечения.

