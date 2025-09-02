На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Международный аэропорт Владивосток принимает первых гостей и участников десятого юбилейного ВЭФ

Международный аэропорт Владивосток гостеприимно встречает первых гостей и делегатов Восточного экономического форума. В дни проведения форума воздушная гавань Приморья примет более 80 рейсов бизнес-авиации с участниками форума на борту.

В столицу Приморья прибывают участники и гости десятого, юбилейного Восточного экономического форума из самых разных стран мира. Официальные делегации в аэропорту Владивосток в этом году ожидают из Лаоса, Китая и Монголии.

Воздушная гавань Приморья при поддержке Фонда Росконгресс обеспечивает быстрое и качественное обслуживание гостей делового мероприятия. Аэропорт работает в штатном режиме. Работа служб и производственных подразделений авиаузла выстроена таким образом, чтобы встреча делегатов не отразилась на обслуживании регулярных пассажирских рейсов аэропорта.

Для эффективной работы аэропорта Владивосток во время проведения форума для обслуживания делегаций в воздушной гавани создан специальный штаб для координации деятельности всех служб.

В терминале с 1 сентября в общей зоне аэровокзала работают стойки аккредитации и регистрации участников, размещена необходимая навигация, круглосуточно работают пункты сдачи ПЦР-теста. Дополнительно для повышения качества обслуживания участников Форума организована работа волонтеров.
Десятый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока по количеству обслуженных пассажиров. В январе-июле 2025 года услугами аэропорта воспользовались 1 млн. 804 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 35 направлений, полеты по которым совершают более 15 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 2024 года Международный аэропорт Владивосток стал победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший клиентоориентированный аэропорт» и лауреатом II премии в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн. пассажиров в год».

Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров, соответствует уровню «С» IATA.

«Радиус поражения — весь земной шар»: что показали на параде победы в Пекине
На параде в Пекине показали ядерную ракету, способную поразить любую точку Земли
Российские военные достигли центра Купянска. Военная операция, день 1288-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1288-й день
«Подсказка киевскому наркоману». Как в России восприняли заявление Стубба о «победе» над СССР
Захарова назвала мракобесием заявление Стубба о «победе» Финляндии над СССР
«Вырезаны все органы»: неадекват схватил два ножа и зарезал сотрудницу в кафе Новокузнецка
Юдашкина опубликовала фото со свадьбы дочери
Цыганова о скандальном концерте Крида: «Бывают шабаши и похлеще»
На Западе заявили, что отставка Макрона не спасет Францию от кризиса
Российские власти обсудят площади квартир, подходящих под «Семейную ипотеку»
Захарова назвала власти Великобритании неонацистами
Россиянам рассказали о вероятности возврата глобальных автобрендов на отечественный рынок
«Лабубу», «цензура» и «БПЛА» вошли в список главных слов 2025 года
Путин провел встречу с президентом Вьетнама
Путин назвал Конго надежным партнером России
В суде по делу о теракте в «Крокусе» оглашены показания более половины потерпевших
В Европе сообщили США о крупном поражении Запада в отношениях с Россией
Дугин раскрыл уникальное значение саммита ШОС для всего мира
Стали известны самые опасные горы на планете
В Курганской области мужчина кинул гранату в витрину кафе-бара
Мединский вспомнил о Сталине, говоря о победе России
ВС РФ ударили по транспортной инфраструктуре Украины и наемникам
Футболист ЦСКА заявил, что в Челябинске не стоит красить волосы
Российские средства ПВО сбили за сутки пять авиабомб
В Европе назвали приступом безумия слова Мерца в адрес Путина
В Кремле опровергли сообщение о встрече Путина со спикером парламента Южной Кореи
Путин проведет на ВЭФ совещание по развитию ТЭК на Дальнем Востоке
Возрожденная «Волга» — не Changan, а Geely. Мы узнали, какие модели
Автоэксперт Цыганов: под брендом «Волга» могут локализовать три модели бренда Geely
Песков раскритиковал заявления Мерца в адрес Путина
Москва требует международного признания новых регионов РФ. Киев и Запад — против
Лавров: для мира на Украине необходимо признание и оформление территориальных реалий
Марина Ярдаева
Почему отцы требуют совместной опеки, но не хотят в декрет?
Обзор HUAWEI Pura 80: стильный и сбалансированный флагманский смартфон с ИИ от «Яндекса»
«Газета.Ru» протестировала смартфон HUAWEI Pura 80 с полноценным ИИ от «Яндекса»
Сериал «Москва слезам не верит» от авторов «Слова пацана»: первые впечатления
Сериал Жоры Крыжовникова «Москва слезам не верит. Все только начинается» выйдет 4 сентября
Муза Олега Табакова: Марине Зудиной — 60
«Я родился мертвым». Как Чарли Шин лечил ВИЧ молоком больных коз и экспериментальными уколами
Врач Болков: уколы от ВИЧ, которые делает Чарли Шин, работают как редактор генов
Много драйва: на НТВ 6 сентября стартует второй сезон «ВИА Суперстар!»
Сразу 10 музыкальных коллективов поборются за звание «суперстаров»
Ночь Мавлид в 2025 году: когда и как мусульмане отмечают день рождения пророка Мухаммеда
История и традиции мусульманского праздника Мавлид ан-Наби
«Готовите заговор против США»: Трамп передал привет Си, Путину и Киму
Трамп обвинил лидеров Китая, КНДР и России в подготовке заговора против США
«Мы собираемся что-то предпринять»: Трамп вновь заявил о разочаровании Путиным
Трамп вновь заявил, что разочарован Путиным и продолжением украинского конфликта
3 сентября — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире
Календарь на 3 сентября: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей
