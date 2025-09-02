Международный аэропорт Владивосток принимает первых гостей и участников десятого юбилейного ВЭФ

Международный аэропорт Владивосток гостеприимно встречает первых гостей и делегатов Восточного экономического форума. В дни проведения форума воздушная гавань Приморья примет более 80 рейсов бизнес-авиации с участниками форума на борту.

В столицу Приморья прибывают участники и гости десятого, юбилейного Восточного экономического форума из самых разных стран мира. Официальные делегации в аэропорту Владивосток в этом году ожидают из Лаоса, Китая и Монголии.

Воздушная гавань Приморья при поддержке Фонда Росконгресс обеспечивает быстрое и качественное обслуживание гостей делового мероприятия. Аэропорт работает в штатном режиме. Работа служб и производственных подразделений авиаузла выстроена таким образом, чтобы встреча делегатов не отразилась на обслуживании регулярных пассажирских рейсов аэропорта.

Для эффективной работы аэропорта Владивосток во время проведения форума для обслуживания делегаций в воздушной гавани создан специальный штаб для координации деятельности всех служб.

В терминале с 1 сентября в общей зоне аэровокзала работают стойки аккредитации и регистрации участников, размещена необходимая навигация, круглосуточно работают пункты сдачи ПЦР-теста. Дополнительно для повышения качества обслуживания участников Форума организована работа волонтеров.

Десятый Восточный экономический форум пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета с 3 по 6 сентября. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».

Международный аэропорт Владивосток является одним из лидеров среди аэропортов Дальнего Востока по количеству обслуженных пассажиров. В январе-июле 2025 года услугами аэропорта воспользовались 1 млн. 804 тыс. пассажиров. Маршрутная сеть насчитывает более 35 направлений, полеты по которым совершают более 15 российских и зарубежных авиакомпаний. По итогам 2024 года Международный аэропорт Владивосток стал победителем Национальной премии «Воздушные ворота России» в номинации «Лучший клиентоориентированный аэропорт» и лауреатом II премии в номинации «Лучший аэропорт в категории от 2 до 6 млн. пассажиров в год».

Комфортность нового пассажирского терминала, рассчитанного на 3,5 млн пассажиров, соответствует уровню «С» IATA.