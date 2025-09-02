Российский форум индустрии дизайна проведет выездные сессии на Восточном экономическом форуме

Российский форум индустрии дизайна проведет выездные сессии в рамках Восточного экономического форума. Дискуссии затронут ключевые аспекты развития отрасли: роль дизайна в интеграции инноваций в жизнь человека и сохранение культурного кода в цифровую эпоху. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

«Мы видим запрос со стороны государства и бизнеса на дизайн как на инструмент технологического и культурного лидерства. Выходя на площадку ВЭФ, мы наглядно демонстрируем, что индустрия дизайна готова отвечать на этот вызов. Благодаря реализации закона о креативных индустриях у нас появляются новые инструменты для поддержки сообщества. Наша цель – чтобы российский дизайн стал таким же узнаваемым и востребованным экспортным продуктом, как и традиционные отрасли промышленности», – отметила руководитель дирекции творческих проектов Фонда Росконгресс, директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова.

На сессии «Невидимый интерфейс: как дизайн переупаковывает технологии в опыт» будут рассмотрены ключевые элементы интеграции дизайнерских инноваций в жизнь человека, вопросы создания не только удобства, но и доверия к продукту, а также то, как совместить скорость вывода изделий на рынок с высокими стандартами качества и этичности.

Модератором выступит директор Российского форума индустрии дизайна Екатерина Иванова. В дискуссии примут участие основатель бренда NEVA, благотворитель, телеведущая Алиса Лобанова; генеральный директор АНО «Агентство креативных индустрий» Гюльнара Агамова; руководитель отдела по делам государственной важности Студии Артемия Лебедева Екатерина Арсеньева; генеральный директор Национального центра промышленного дизайна и инноваций «2050.ЛАБ» Дарья Топильская; директор Королевского цирка Гии Эрадзе Элина Айдунова.

На сессии «Душа против алгоритма: встраивая локальную идентичность» эксперты отрасли исследуют противоречие между глобальной эффективностью и локальной аутентичностью, определят место искусственного интеллекта как инструмента для интерпретации культурных кодов и выработают стратегии продвижения продуктов с уникальной идентичностью на мировом рынке.

Дискуссию проведет руководитель направления поддержки креативного бизнеса Центра креативных индустрий Приморского края, продюсер, основатель Модного альянса креативных индустрий Наталья Карпова. К разговору присоединятся основатель и руководитель дизайн-бюро Da-sein Bureau Иван Цветков, предметный и интерьерный дизайнер, основатель Ale Shu Design Александра Шуракова, руководитель отдела по делам государственной важности Студии Артемия Лебедева Екатерина Арсеньева, а также проектный менеджер управления по развитию партнерских и коммерческих проектов АНО «Агентство креативных индустрий» Александра Елисеева.

Российский форум индустрии дизайна состоится в апреле 2026 года, в рамках него по традиции запланирована обширная деловая программа: будут обсуждаться ключевые стратегические вопросы в области дизайна, управления, производства, торговли, формирования видения будущего, определения трендов и индустриальной поддержки на региональном и государственном уровне с привлечением ведущих федеральных и международных специалистов и экспертов.

Десятый, юбилейный Восточный экономический форум пройдет 3–6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания».