«Роснефть» приняла участие в фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае

«Роснефть» выступила партнером одного из крупнейших на Юге России фестивалей воздухоплавания «Курортное небо», который был приурочен к празднованию 200-летия города Ессентуки.

В течение трех дней гости наблюдали за красочными полетами свыше 20 воздушных шаров, а вечером – за свечением аэростатов над озером под музыкальное сопровождение оркестра. Фестиваль посетили свыше 10 тысяч зрителей из Ставропольского края, а также туристов из других регионов страны.

На берегу озера «Роснефть» организовала фирменную зону питания с фудтраком «Зерно». Посетители могли попробовать продукцию собственных торговых марок Компании: хот-доги, сэндвичи, ароматный кофе, морсы, лимонады и многое другое. Кафе на колесах пользовалось высоким спросом среди гостей праздника.

«Роснефть» совместно с Правительством Ставропольского края ранее представила автомаршрут по региону, который интегрирован в специальную информационно-сервисную платформу «Роснефти» - «Горизонты России». Этот сервис позволяет автотуристам планировать путешествие по ключевым достопримечательностям края через инфраструктуру придорожных сервисов и АЗС «Роснефти». Маршрут включает более 30 объектов, среди которых гора Кольцо, Нарзанная галерея, Храмовый комплекс Петра и Павла в Ессентуках, Пятигорский ипподром, государственный музей-заповедник «Домик М.Ю. Лермонтова» и многое другое.

«Роснефть» продолжает активно поддерживать инициативы по развитию внутреннего туризма и нацелена на создание комфортных условий для автопутешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефть», является одним из приоритетных направлений деятельности компании.