Пресс-релиз

Волонтеры «Роснефти» провели экологические акции в трех городах Оренбуржья

Волонтеры «Роснефти» и студенты «Движения первых» при поддержке властей Оренбургской области организовали в Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске плоггинг-забеги, участники которых совмещали бег и очистку территорий городов от мусора.

Суммарно в трех экологических мероприятиях, которые проводились в городских парках и прибрежных зонах, приняли участие около 200 человек. Эковолонтеры, к которым также присоединились неравнодушные жители Оренбуржья, преодолели дистанцию протяженностью более 20 километров и собрали около 300 кг мусора.

В рамках корпоративных программ «Платформа добрых дел» и «Волонтёр Роснефти» сотрудники со своими семьями ежегодно организуют акции по уборке природных территорий, высадке деревьев, очистке водоемов, способствуют сохранению природного наследия и повышению качества жизни в регионах присутствия.

За последние три года волонтеры «Оренбургнефти» высадили порядка 15 тыс. молодых сосен, елей, лип, берез. Совместно с молодежью «Движения первых» нефтяники провели серию экологических выездов на уборку территории Дендросада, помогли реконструировать тропу здоровья в Национальном парке «Бузулукский бор».

За пять лет «Оренбургнефть» направила на природоохранные и природовосстановительные мероприятия свыше 10 млрд рублей.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и устойчивого развития. Компания реализует масштабные природоохранные проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение инновационных экологичных технологий и популяризацию волонтерских инициатив среди сотрудников. В 2024 году «зеленые» инвестиции Компании составили 74 млрд рублей и превысили уровень предыдущего года на 16%.

Путин заявил, что Россия долго терпела удары ВСУ по своей энергоинфраструктуре
ВС РФ заняли Федоровку в ДНР. Военная операция, день 1287-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1287-й день
«Если я жив, то уже хорошо»: Путин ответил Фицо на вопрос, как он поживает
Путин назвал надежными поставки энергоносителей в Словакию
Двое молодых людей напали на россиянина ради 500 рублей
В деле акциониста Павла Крисевича появился новый поворот
В Перми нашли способ обезопасить авиационные двигатели
Фицо позитивно оценил встречу Путина и Трампа на Аляске
Выявлен механизм разрушения памяти при болезни Альцгеймера
Ушаков сообщил об изменении формата встречи Путина и Фицо в Пекине
Российские войска ударили по портовой инфраструктуре на Украине
Легковушка с челябинцем на скорости вылетела с мокрой дороги, и это попало на видео
Фицо заявил, что Словакия против запрета на импорт российского газа в ЕС
Словакия намерена голосовать против плана об отказе от ископаемого топлива из РФ
Ученые назвали неожиданный фактор старения сердца
Знаменитая Эсмеральда России перестала скрывать лицо своей дочери
Апина снялась в ультракоротком платье у фонарного столба
Путин допустил сотрудничество на Запорожской АЭС в трехстороннем формате
Москвичи в сентябре смогут увидеть уникальное лунное затмение
Путин рассказал Фицо о встрече с Трампом на Аляске
Российские военные взяли под контроль населенный пункт Федоровка
Пьяный петербуржец четыре раза выстрелил в супругу во время ссоры и попал под суд
Найден способ заставить иммунитет самостоятельно бороться с раком
Путин дал совет Фицо, как заставить Украину учитывать чужие интересы
Путин прокомментировал истерию Запада из-за якобы планов нападения РФ
