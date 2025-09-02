Волонтеры «Роснефти» провели экологические акции в трех городах Оренбуржья

Волонтеры «Роснефти» и студенты «Движения первых» при поддержке властей Оренбургской области организовали в Оренбурге, Бузулуке и Сорочинске плоггинг-забеги, участники которых совмещали бег и очистку территорий городов от мусора.

Суммарно в трех экологических мероприятиях, которые проводились в городских парках и прибрежных зонах, приняли участие около 200 человек. Эковолонтеры, к которым также присоединились неравнодушные жители Оренбуржья, преодолели дистанцию протяженностью более 20 километров и собрали около 300 кг мусора.

В рамках корпоративных программ «Платформа добрых дел» и «Волонтёр Роснефти» сотрудники со своими семьями ежегодно организуют акции по уборке природных территорий, высадке деревьев, очистке водоемов, способствуют сохранению природного наследия и повышению качества жизни в регионах присутствия.

За последние три года волонтеры «Оренбургнефти» высадили порядка 15 тыс. молодых сосен, елей, лип, берез. Совместно с молодежью «Движения первых» нефтяники провели серию экологических выездов на уборку территории Дендросада, помогли реконструировать тропу здоровья в Национальном парке «Бузулукский бор».

За пять лет «Оренбургнефть» направила на природоохранные и природовосстановительные мероприятия свыше 10 млрд рублей.

«Роснефть» уделяет особое внимание вопросам экологии и устойчивого развития. Компания реализует масштабные природоохранные проекты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, внедрение инновационных экологичных технологий и популяризацию волонтерских инициатив среди сотрудников. В 2024 году «зеленые» инвестиции Компании составили 74 млрд рублей и превысили уровень предыдущего года на 16%.