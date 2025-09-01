На полях ВЭФ-2025 будет организована Зона делового общения Roscongress International

На полях десятого юбилейного Восточного экономического форума будет функционировать Зона делового общения Roscongress International. Это уникальный формат единой коммуникационной и тематической площадки для проведения деловых встреч и переговоров между представителями государственных и общественных структур, бизнес-кругов, экспертных сообществ России и иностранных государств, а также международных организаций и интеграционных объединений.

«Организация Зоны делового общения Roscongress International на ВЭФ полностью отвечает ключевой задаче Форума – развитию деловых связей со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Этот формат был создан в ответ на запрос бизнес-сообщества на эффективное переговорное пространство для иностранных участников наших мероприятий. Высокая активность и заинтересованность гостей, а также практические результаты работы зоны на ПМЭФ-2025 убедительно показали ее востребованность как инструмента для продвижения международного сотрудничества. Уверен, что в рамках ВЭФ этот проект продолжит успешно развиваться, предоставив участникам все условия для ведения продуктивного бизнес-диалога», – подчеркнул председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.

Партнерами Зоны делового общения Roscongress International на ВЭФ-2025 выступят Союз китайских предпринимателей в России совместно с инновационным брендом электроники и компьютерной техники Passion, а также Российско-Таиландский деловой совет.

«Союз китайских предпринимателей в России работает уже почти 20 лет, он был создан при поддержке Министерства коммерции Китая и Посольства Китая в России и объединяет больше 4000 китайских компаний. Среди наших партнеров мы особо выделяем и благодарим Фонд Росконгресс за большой практический вклад в укрепление деловых связей между нашими странами. Китайские компании – члены Союза активно участвуют в мероприятиях Фонда, особенно востребован среди китайцев формат бизнес-диалогов Россия – Китай, который мы проводим на ПМЭФ и ВЭФ. В этом году Союз китайских предпринимателей в России стал частью проекта «Зона делового общения Roscongress International» на юбилейном, X Восточном экономическом форуме. Для нас это возможность показать высокий уровень деловой кооперации между Россией и Китаем, в том числе достижения в области IT и электроники. Мы приглашаем всех партнеров посетить наш уютный стенд», – отметил председатель Союза китайских предпринимателей в России Чжоу Лицюнь.

Инфраструктура Зоны делового общения Roscongress International на ВЭФ-2025 будет включать в себя партнерские стенды, закрытое переговорное пространство и открытую лаундж-зону.

«Взаимодействие с Фондом Росконгресс стало для нас опорным звеном в укреплении деловых связей между Россией и Таиландом. На самом высоком уровне мы дали старт первому бизнес-диалогу между нашими странами на ПМЭФ-2025 и продолжаем развивать эту повестку на Восточном экономическом форуме. На ВЭФ-2025 Российско-Таиландский деловой совет будет представлен собственным стендом в рамках Зоны делового общения Roscongress International, где мы будем рады встретиться с нашими действующими и потенциальными партнерами и поделиться с ними нашим видением перспектив совместной работы. Мы высоко ценим практику приглашения представителей различных стран на ключевые форумы в России, которая вносит важный вклад в расширение наших дипломатических и экономических горизонтов. Атмосфера доверия и открытости позволяет нам находить новые общие точки соприкосновения, запускать перспективные совместные проекты и работать над решением глобальных задач», – подчеркнул председатель Российско-Таиландского делового совета Иван Демченко.

В Зоне делового общения Roscongress International участники Форума смогут подробнее ознакомиться с деятельностью Международной платформы Roscongress International. Среди ее проектов: серия деловых мероприятий за рубежом (Малайзия, Турция, Таиланд, Мексика, Индонезия и др.), Зона делового общения Roscongress International на флагманских мероприятиях Фонда Росконгресс, бизнес-туризм и связанные с ним услуги по комплексному сопровождению партнеров, проектный офис в Латинской Америке.

Зона делового общения Roscongress International на ВЭФ-2025 будет располагаться в корпусе А на уровне А3 Дальневосточного федерального университета (вход со стороны бухты Аякс). Фонд Росконгресс приглашает заинтересованных участников Форума посетить данную коммуникационную и тематическую площадку, призванную создать комфортные условия для международного бизнес-диалога.

Десятый Восточный экономический форум пройдет 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема в этом году – «Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.