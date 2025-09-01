URBAN Mag № 2: город-парк, экология, благоустройство

В пространстве «Росконгресс Урбан Хаб» на ВЭФ-2025 представят второй номер журнала URBAN Mag – нового медиа об архитектуре и урбанистике. Журнал, созданный в партнерстве с проектом INTERIOR+DESIGN, объединяет сообщество профессионалов в сфере градостроительства для обсуждения ключевых направлений развития отрасли, обмена мнениями о технологиях и актуальных кейсах.

Тема платформы «Урбан Хаб» на ВЭФ – «Город-парк» – нашла отражение на страницах журнала. Новый выпуск будет посвящен трендам в области экологии и устойчивого развития городов, их влиянию на здоровье и благополучие жителей и экономику территорий.

«Повышенное внимание к благоустройству – новый этап в развитии городского планирования. Теперь проектирование ориентируется не только на технологические решения и экономические выгоды, но и стремится обеспечить новое качество жизни горожан, сохранить экологию города и здоровье жителей. Устойчивое развитие городов – важнейший фактор в повышении качества среды, и мы уже можем наблюдать, как экономический эффект от внедрения такого подхода наступает раньше экологического.

Успешные кейсы могут быть масштабированы на всю страну и обеспечить устойчивое развитие территорий в разных регионах», – отметил советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Среди тем номера: почему экологические решения в городской среде оказываются экономически выгодными, как архитекторы создают локальные климатические сценарии в городских пространствах, как город может поддерживать ментальное, физическое и социальное благополучие жителей и почему здоровье горожан все чаще рассматривается как показатель качества городской политики.

Также в журнал вошли материалы о самых ожидаемых проектах и экологичных решениях, вдохновленных природой, трендах в развитии парковых и общественных пространств, уникальных парковых проектах в Москве, Краснодаре, Магнитогорске, интервью мэра Владивостока Константина Шестакова, директора Музея-заповедника истории Дальнего Востока Виктора Шалая, комментарии российских и зарубежных архитекторов, искусствоведов и экспертов в области урбанистики.

В рамках дискуссионной программы платформы «Урбан Хаб» состоится деловая сессия «Город-парк: зеленое будущее мегаполисов», приуроченная к выходу второго номера журнала. Участники дискуссии обсудят, как совместить урбанизацию с природой, превратив бетонные пространства в комфортные для жизни экосистемы, и поделятся успешными кейсами интеграции парков, музеев-заповедников и «умных» решений в городское планирование.

Журнал будет доступен гостям платформы «Росконгресс Урбан Хаб» и участникам ВЭФ-2025 в дни проведения Форума.