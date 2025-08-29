Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар примет участие в ВЭФ-2025

В Москве состоялась встреча советника Президента России, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшина. Они обсудили перспективные направления сотрудничества стран – в том числе, в контексте взаимодействия на ключевых деловых площадках.

«Двусторонние отношения России и Монголии вышли на качественно новую траекторию развития, отвечающую современным вызовам. Одним из путей укрепления связей является сотрудничество на форумном треке. Мы рассматриваем ВЭФ как эффективный инструмент для практической реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и логистики, и ждем монгольскую делегацию для продуктивной работы на предстоящем Форуме. Убежден, что, опираясь на прочный фундамент дружбы и взаимного уважения, Россия и Монголия имеют большие перспективы для дальнейшего углубления многопланового сотрудничества», – подчеркнул Антон Кобяков.

На встрече обсудили состав делегации Монголии и форматы взаимодействия в рамках ВЭФ.

«Премьер-министр Гомбожавын Занданшатар возглавит делегацию Монголии на предстоящем Восточном экономическом форуме. Рассчитываем, что участие представительной делегации позволит достичь новых договоренностей и укрепит наше двустороннее сотрудничество», – отметил Улзийсайханы Энхтувшин.

Отдельно стороны рассмотрели перспективы взаимодействия на других крупных форумных площадках, среди них Петербургский международный экономический форум и Российская энергетическая неделя.

Десятый юбилейный Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.