Пресс-релиз

Премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар примет участие в ВЭФ-2025

Пресс-служба ВЭФ

В Москве состоялась встреча советника Президента России, ответственного секретаря Организационного комитета Восточного экономического форума Антона Кобякова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Монголии в России Улзийсайханы Энхтувшина. Они обсудили перспективные направления сотрудничества стран – в том числе, в контексте взаимодействия на ключевых деловых площадках.

«Двусторонние отношения России и Монголии вышли на качественно новую траекторию развития, отвечающую современным вызовам. Одним из путей укрепления связей является сотрудничество на форумном треке. Мы рассматриваем ВЭФ как эффективный инструмент для практической реализации крупных совместных проектов в сферах энергетики, инфраструктуры и логистики, и ждем монгольскую делегацию для продуктивной работы на предстоящем Форуме. Убежден, что, опираясь на прочный фундамент дружбы и взаимного уважения, Россия и Монголия имеют большие перспективы для дальнейшего углубления многопланового сотрудничества», – подчеркнул Антон Кобяков.

На встрече обсудили состав делегации Монголии и форматы взаимодействия в рамках ВЭФ.

«Премьер-министр Гомбожавын Занданшатар возглавит делегацию Монголии на предстоящем Восточном экономическом форуме. Рассчитываем, что участие представительной делегации позволит достичь новых договоренностей и укрепит наше двустороннее сотрудничество», – отметил Улзийсайханы Энхтувшин.

Отдельно стороны рассмотрели перспективы взаимодействия на других крупных форумных площадках, среди них Петербургский международный экономический форум и Российская энергетическая неделя.

Десятый юбилейный Восточный экономический форум состоится 3-6 сентября во Владивостоке. Главная тема ВЭФ в этом году: «Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания». Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

Объявлен состав делегации от РФ на переговорах Путина и Си Цзиньпина
Германия организовала тайное производство БПЛА на Украине. Военная операция, день 1283-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1283-й день
В Москве в реанимации умер Игорь Николаев
Сотрудника МИД Армении арестовали за шпионаж
Застрявшую альпинистку Наговицину обвинили в халатности
В «Росавиации» прокомментировали обмороки пассажиров рейса Анталья — Москва
Мужчина получил пожизненное лишение свободы за отравление супруги свинцом
В Дагестане рассказали о работе медучреждений после взрыва на заправке
В МИД предупредили Японию об ответе на учения вблизи границ России
Три военные академии откроют 11 новых специальностей с сентября
Макрон заявил о недопустимости переговоров по Украине без Киева
Забеременевшая от неизвестного девятиклассница родила в школьном туалете
Полиция опровергла данные о растяжках с гранатами в лесу в Московской области
Белоусов назвал ключевые приоритеты программы вооружения России
В Кремле анонсировали важное соглашение между «Газпромом» и китайской компанией CNPC
В Кремле анонсировали трехстороннюю встречу лидеров России, Китая и Монголии в Пекине
Венгрия заблокировала средства ЕС для Украины в размере €6,6 млрд
В ЛНР после атаки украинского БПЛА произошло частичное отключение света
Чемпионка России отправилась на экстремальное шоу спустя четыре месяца после родов
После взрыва гранаты в тульском жилом доме возбудили уголовное дело
Канцлер ФРГ допустил, что конфликт на Украине продлится «еще много месяцев»
Стало известно, с кем из зарубежных лидеров Путин встретится в Китае
МИД России раскритиковал угрозы со стороны США в адрес Венесуэлы
В МЧС опровергли данные о пострадавших при взрыве на АЗС в Дагестане
Белоусов оценил темпы продвижения ВС России в зоне СВО
В Черном море произошел разлив нефти при погрузке сырья на танкер
«Местное население вынуждено бежать»: в СПЧ и Госдуме поспорили о мигрантах в Югре
Член СПЧ Кабанов заявил о превращении ХМАО в этноанклав из-за политики властей
«Величайший гений современности»: умер композитор Родион Щедрин
В Мюнхене скончался композитор Родион Щедрин
«Отошли более чем на 10 километров». Можно ли говорить об обрушении обороны ВСУ?
Полковник Ходаренок заявил, что говорить об обрушении обороны ВСУ пока рано
Измена с соседом и уход в астрал: как развод Дмитрия Диброва вылился в светский скандал года
Как Полина Диброва скрывала роман с миллионером и отцом шести детей Романом Товстиком
Обзор обновленного планшета HUAWEI MatePad 11,5 2025: незаменимый друг в работе и досуге
«Газета.Ru» протестировала обновленный планшет HUAWEI MatePad 11,5 2025 для развлечений, учебы и работы
Песчаная буря и сумасшедшие костюмы: как проходит Burning Man — 2025
Время получать деньги. Почти 2 млн человек получили деньги по ПДС
В Сбере рассказали, кому положена господдержка по ПДС
День знаний в 2025 году: будет ли линейка, история и традиции 1 сентября
Как пройдет День знаний в 2025 году и будет ли везде линейка
По примеру США: Евросоюз может ввести вторичные санкции против России
Каллас: ЕС готовит вторичные санкции против России
«Семья просто развалилась»: умер старший сын женщины, скончавшейся на могиле бойца СВО
Умер второй сын женщины, найденной мертвой на могиле бойца СВО
Европа обсуждает создание буферной зоны на Украине. Глубина — до 40 км, контингент — до 60 тыс. миротворцев
Politico: Европа обсуждает создание буферной зоны на Украине глубиной до 40 км
Однокурсник Медведева, полпред Путина: Гуцан может возглавить Генпрокуратуру
Полпред президента Александр Гуцан может стать генпрокурором РФ
