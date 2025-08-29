На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пресс-релиз

Регата, конкур, морская робототехника: стартовали соревнования в рамках Спортивных игр ВЭФ-2025

Алексей Даничев/РИА «Новости»

В регионах России начались соревнования, включенные в программу Спортивных игр Восточного экономического форума, который состоится 3-6 сентября во Владивостоке. Организатор ВЭФ – Фонд Росконгресс.

В Южно-Сахалинске при поддержке Фонда Росконгресс и организационной поддержке РОО «ИППОТЕРРА» прошел Кубок Восточного экономического форума по конкуру. Соревнования являются финалом серии турниров, которые прошли в Благовещенске, Хабаровске, Находке и Южно-Сахалинске. Победителями турнира стали Николай Игнатов на лошади по кличке Боливия, Светлана Макухина на лошади по кличке Гарант и Маргарита Богданова на лошади по кличке Весна.

Также 30 августа в Московской области запланирован Кубок Росконгресса по конному поло. Соревнования по этому виду спорта впервые включены в спортивную программу ВЭФ. Турнир продолжит традицию соревнований по конным видам спорта на Форуме.

В Москве состоялась третья Регата Radio Monte Carlo. Гости приняли участие в соревнованиях на яхтах класса J/70. Каждую команду сопровождал капитан. Был организован кинопоказ под открытым небом.

Во Владивостоке завершились VIII Всероссийские соревнования по морской робототехнике «Восточный бриз-2025». Участники состязались в области последних достижений перспективных разработок робототехнических комплексов, созданных предприятиями и научно-исследовательскими институтами. Среди них – телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты, а также безэкипажные катера. В мероприятии приняли участие 25 команд, которые представляли Тихоокеанский, Северный, Черноморский и Балтийский флоты, Каспийскую флотилию, подразделения Минобороны России, МЧС России, Росгвардию и другие силовые структуры России. Также свои аппараты продемонстрировали команды разработчиков морских робототехнических комплексов, в числе которых: ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия им. Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова», МГУ им. адмирала Г.И. Невельского, ТОВВМУ им. С.О. Макарова и другие.

Также в рамках деловой программы соревнований в ДВМТЦ МГУ им. адм. Г.И. Невельского состоялся круглый стол «Проблемы внедрения перспективных технологий управления в морскую робототехнику», где обсудили результаты работы научных лабораторий морской беспилотной авиации и морских авиационных систем, мультиагентной робототехники, автономного судовождения.

В рамках программы Спортивных игр ВЭФ 26-29 августа прошел турнир по гольфу VTB PRO-AM 2025, организованный совместно VTB Private Banking и Федерацией гольфа Московской области. Формат «Pro Am», популярный во всем мире, объединяет профессионалов и любителей, создавая атмосферу соревновательного драйва, спортивного духа и дружеского общения.

В программу Спортивных игр ВЭФ-2025 войдут международные турниры по академической гребле, керлингу, серфингу и мас-рестлингу. В них примут участие спортсмены из 26 стран.

