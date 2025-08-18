Премия для авторов и создателей контента продлила прием заявок до 24 августа

Всероссийская молодежная премия в сфере медиа и журналистики «ШУМ» продлевает прием заявок до 24 августа. До этого времени у молодых медиаспециалистов со всей страны есть возможность рассказать о своих проектах и побороться за денежное поощрение и поддержку профессионального медиасообщества.

Призовой фонд Премии составляет 12 000 000 рублей, которые будут распределены между победителями и призерами в 12 номинациях. Занявшие первое место получат 600 000 рублей, а обладатели второго и третьего места — по 300 000 и 100 000 рублей соответственно. Подать заявку можно на сайте премияшум.рф. Премия является флагманским проектом Центра развития молодежных медиа «ШУМ», который базируется в Калининградской области, и проводится в рамках национального проекта «Молодежь и дети».

«В этом году мы еще раз увидели колоссальный интерес молодых людей к премии «ШУМ». В первый месяц заявочной кампании мы собрали заявки со всех регионов России, что еще раз подтверждает: наша страна богата талантливыми специалистами, журналистами, блогерами и авторами проектов, которые меняют мир к лучшему. Мы очень рады, что смогли узнать об этих проектах — они действительно заслуживают особого внимания и поддержки. Теперь наша задача — поддержать их и вывести на федеральный уровень», — отметила министр молодежной политики Калининградской области Анна Мусевич.

В этом году премия проводится уже второй раз. В 2024 году победителями стали 15 медиаспециалистов, для которых победа в конкурсе стала карьерным лифтом. Участники масштабировали свои проекты, расширили аудиторию и команду, а также смогли приобрести профессиональную технику для создания контента. Кроме этого, победители номинаций «Свои люди» и «Связующее звено» Наталья Широкова и Виктория Мельникова в этом году повысили свой статус в рамках премии и вошли в состав экспертного совета.

«Я заметно увеличила цифры своего проекта и даже Глава Донецкой Народной Республики дал рекомендацию и ссылку к подписке на мой телеграм-канал. А так как я являюсь не только блогером, но и журналистом в республиканских СМИ, часть вопросов, которые задают мне подписчики, я не упускаю возможности адресовать представителям министерств и ведомств в своих интервью. Таким образом, проходит живой диалог. За время, которое прошло с момента проведения премии «ШУМ», я с моими коллегами также не раз помогли нашим землякам по их запросам и просьбам, оставленных у меня в личном тг-канале и на ресурсах наших СМИ», — поделилась Виктория Мельникова.

Во время заявочной кампании нового сезона состоялся один из трех блог-туров — медиаспециалисты и журналисты премии посетили Северную Осетию — Аланию, где сняли контент о культуре региона и развитии внутреннего туризма в стране. До конца августа пройдет еще два блог-тура: в Московскую и Челябинскую области, где участники будут знакомиться с инновационными сельскохозяйственными объектами и крупнейшими промышленными предприятиями страны.

Премию уже поддержали известные журналисты, выступив послами проекта. В их число вошли: заслуженный журналист Российской Федерации, телеведущий, шоумен, советник Министра спорта, советник генерального директора телеканала «Россия», комментатор на телеканале «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев, журналист, телеведущая, продюсер и общественный деятель Яна Чурикова, Генеральный директор News Media Holding Максим Иксанов, ведущий программы «Вести» на телеканале «Россия 1», директор Института медиа НИУ «Высшая школа экономики», директор института «Первая академия медиа» РЭУ им. Г.В. Плеханова Эрнест Мацкявичюс, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов, журналист, военкор, кавалер ордена Мужества, член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Малькевич и ведущая программы «Доброе утро» Светлана Зейналова, автор и ведущий научно-популярных программ «Чудо техники» и «Живая еда» на телеканале НТВ Сергей Малозёмов, Военный корреспондент медиагруппы «Комсомольская правда» Александр Коц, певица, блогер, исполнительница хита «Sigma Boy» Мария Янковская, блогер Роман Каграманов.

«Я очень рад, что уже второй год подряд поддерживаю премию «ШУМ». Сейчас в нашей стране большая потребность в хорошем научно-популярном контенте: широкой аудитории нужно не только рассказывать о достижениях науки, но и вовлекать ее в занятия биологией, математикой, физикой. Премия «ШУМ» — это отличный способ поддержать производство хорошего контента в нашей стране. Я рад, что молодые медийщики включаются в это все активнее. Вы можете подать заявку на премию, так почему бы не получить поддержку для того важного дела, которым вы занимаетесь?», — обратился к участникам Сергей Малозёмов.

Премия охватывает как опытных медиаспециалистов, так и тех, кто только начинает свою карьеру в индустрии: одно из 12 направлений, а именно номинация «Яркий старт», посвящена дебютантам в медиа в возрасте от 14 до 17 лет.

«Мне очень приятно поддерживать премию «ШУМ», ведь так я могу поддержать и всех юных медийщиков страны, которые только начинают делать первые шаги в медиа. Я хотела бы, чтобы каждый, кто создает добрый и полезный контент, не боялся заявить о нем. Я считаю, что в наше время нужно поднимать важные темы и говорить о них в инфополе детей и подростков», — поделилась самый юный посол премии, Мария Янковская.

Также во время заявочной кампании премия «ШУМ» провела четыре образовательных онлайн-мероприятия для всех желающих. В прямом эфире молодые медиаспециалисты могли задать вопросы экспертам индустрии, узнать о карьере в медиа, о юридической безопасности и авторском праве, а также о возможностях для молодых специалистов России.

После завершения регистраций все заявки отправятся на оценку экспертного совета, в состав которого вошли 62 профессионала сферы медиа и журналистики. Среди них руководители крупных медиапроектов, главные редакторы телеканалов и информационных изданий, пресс-секретари, телеведущие и другие специалисты индустрии. Экспертному совету предстоит выбрать по семь финалистов в каждой номинации, которые будут допущены к следующему этапу — народному голосованию. А уже 24 октября финалисты встретятся в Москве на очном этапе, где им предстоит защитить свои проекты перед экспертами.

Награждение победителей состоится 25 октября в Национальном центре «Россия». В торжественной церемонии награждения примут участие финалисты, послы и эксперты премии, а также почетные гости и приглашенные артисты. Стать зрителем торжественной церемонии смогут все желающие — для этого необходимо пройти предварительную регистрацию, которая будет анонсирована в соцсетях премии.

Стратегический партнер премии — технологическая компания VK. Официальными партнерами выступают информационное агентство России ТАСС и медиахолдинг Rambler&Co, News Media Holding и «Газпром-Медиа Холдинг». Мультимедийный партнер — издательский дом «Аргументы и факты». Информационные партнеры премии — «Лента.ру», «Газета.Ru», информационный портал LIFE, газета «Комсомольская правда», радио «Комсомольская правда», Добро.Медиа. Партнеры — «Триколор», Региональная сеть сообществ № 1, Президентская платформа «Россия — страна возможностей», АНО «Национальные приоритеты», Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Партнеры номинаций: «Яркий старт» — «Движение Первых», проект «НЬЮМ ТАСС»; «Связующее звено» и «Свои люди» — «Мастерская новых медиа»; «Медиазачёт» — Всероссийский студенческий проект «Твой Ход», агрегатор студенческих СМИ «НОС: наука, образование, студенчество»; «Голос региона» — арт-кластер «Таврида» и всероссийский проект «ТопБЛОГ».